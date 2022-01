Ces dernières années, TikTok est devenue l’application incontournable pour découvrir les nouvelles tendances, les images qui font le buzz. Son logo est connu de tout le monde, mais le connaissez-vous vraiment ?

A l’heure d’Internet, des smartphones et des centaines d’applications que nous utilisons parfois, les logos et icônes sont tout simplement la carte de visite d’un site web ou d’un site. On les reconnaît en un clin d’œil. Cependant, au-delà de leur apparence visuelle, que sait-on vraiment d’eux ? L’application mobile de partage vidéo et réseautage social TikTok fait partie de cette catégorie. On en parle beaucoup ces dernières années. Voici ce qu’il faut savoir sur le logo TikTok.

À lire aussi : vous allez bientôt détester TikTok, voici pourquoi

Histoire et date de création du logo TikTok

L’application TikTok est née en 2016, développée par l’entreprise chinoise ByteDance pour le marché international. Là-bas, elle porte le nom de Douyin. L’idée générale de son logo est de représenter une note de musique. Au fil des années, le logo de TikTok n’a pas connu d’évolution majeure, mais des petites retouches. A noter qu’à l’automne 2017, Douyin a donné naissance à une autre application de médias sociaux, centrée sur la musique et nommée Musical.ly. Depuis, les deux services ont fusionné, gardant le seul nom de TikTok. Aujourd’hui, l’application permet de faire des petites vidéos, de les partager et de les visionner avec d’autres utilisateurs.

À lire aussi : comment (vraiment) percer sur TikTok

Evolution historique du logo TikTok

A l’origine, le logo TikTok était simplement composée d’une note de musique. C’est un choix lié au fait que la plateforme sert très souvent à partager des séquences vidéos et musicales. Le look est plutôt original puisqu’à la différence de nombreuses entreprises, on trouve trois couleurs très tranchées : noir, violet et bleu. L’ensemble donne une sorte d’effet 3D.

Cette note de musique est restée à l’identique depuis le lancement, mais le reste du logo de TikTok a connu des évolutions. Ainsi, en 2017, le nom TikTok est ajouté sous la note de musique. Même si le logo est déjà bien reconnu à l’époque, l’idée est de rendre la marque plus visible, mieux connue du grand public. En 2017, le logo a évolué de nouveau. Le « Tik » et le « Tok » ont été rapprochés visuellement. Par ailleurs, un effet 3D a aussi été apporté à la lettre « 0 ». C’est une répétition de l’effet que l’on voit déjà sur la note de musique. On peut aussi voir que le « i » a évolué, passant d’une forme rectangulaire à un rond. Les traits du « T » et du « K » ont aussi été modifiés, ils sont plus courts. En revanche, la typographie est la même. Voici les principaux éléments qu’il faut savoir sur l’évolution du logo de TikTok.

Que représente l’emblème du logo TikTok ?

L’emblème du logo TikTok n’a pas connu d’évolutions notables depuis son lancement. C’est toujours cette note de musique qui est au cœur de l’image. A noter que l’on peut parfois avoir l’impression que des lunettes 3D sont nécessaires en regardant le logo. Certains s’imaginent même qu’il y a une sorte de symbole cachée. Mais ce n’est pas le cas, il n’y a pas d’anaglyphe. L’idée est plutôt de représenter un trémolo, c’est-à-dire un son qui tremble lorsqu’une seule note est répétée encore et encore. Ce symbole fait aussi écho à son nom en chinois. En effet, là-bas, Douyin signifie « Shaking Music », la musique qui tremble. C’est cette idée qui se trouve retranscrite dans l’emblème du logo TikTok.

À lire aussi : comment marche TikTok et ses fonctionnalités

Les icônes TikTok

On trouve plusieurs versions de l’icône TikTok. On trouve ainsi une version jaune, disponible en PNG qui permet d’attirer de façon évidente l’attention. Il s’agit simplement de la note de musique, sans le nom de l’application.

Mais il s’agit seulement d’une version de l’icône. Ainsi, si vous consultez le site « Icones8 », à l’adresse https://icones8.fr/icons/set/tiktok, vous trouverez de nombreuses solutions, variations du thème de TikTok, toujours avec cette fameuse note de musique, dans différentes couleurs, différents encadrements. Il est aussi possible de retrouver la note seule, avec un effet de tremblement qui est parfois accentué.

PSD, PNG, JPG… le logo TikTok est-il différent ?

D’un format à l’autre, le logo de l’application TikTok ne présente pas de différence notable. En revanche, vous pouvez bel et bien trouver différents styles. C’est normal. En effet, la disposition du texte et de la note de musique ne sont pas réglementés. Ils peuvent être placés en haut, en dessous ou à droite, selon les circonstances. La taille ou le niveau d’écartement peuvent aussi connaître des variations.

A noter que les couleurs sont en revanche toujours les mêmes. La principale est bien sûr le noir (# 010101) avec une nuance violette de rouge (# EE1D52), turquoise Light Aqua (# 69C9DO). L’effet d’empilement des couleurs donne la dimension tremblante.

Téléchargement de l’icône vectorielle TikTok

Comme pour de très nombreuses applications, on trouve désormais le logo de TikToko à peu près partout sur Internet. Il est très facile de trouver sa version vectorielle. En quelques secondes sur Google, vous pouvez aller sur le site World Vector Logo à l’adresse : https://worldvectorlogo.com/fr/logo/tiktok-logo ou encore sur le site FreePik. Celui-ci a aussi l’avantage de proposer de nombreuses déclinaisons de ce logo. Voici le site où vous pouvez trouver le logo de l’application TikTok : https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/logo-tiktok-troisieme-collection-inferieure_7389781.htm. Vous pourrez y télécharger l’ensemble des logos et visuels de TikTok au format .eps. L’idéal si vous en avez besoin pour votre site web.

Où trouver les images en vecteur du logo TikTok gratuit et légalement ?

Officiellement, le logo de TikTok est bien sûr protégé par le droit d’auteur. Vous ne pouvez donc pas en faire complètement ce que vous voulez. Le site web de l’entreprise n’explicite pas ouvertement sa politique à ce sujet, mais il paraît évident que vous ne pouvez pas modifier les logos comme vous le souhaitez. En revanche, en vous basant sur les sites ci-dessus ou les nombreux autres qui se trouvent sur Internet, vous pouvez sans aucun doute récupérer légalement et gratuitement une version correcte du logo de TikTok que vous pourrez ensuite mettre à profit pour valoriser votre compte sur votre site web par exemple.

Comment changer le logo TikTok ?

Vous voulez avoir l’icône de votre choix pour remplacer le logo TikTok sur votre smartphone ? Bonne nouvelle, c’est possible. Selon votre périphérique, la manipulation à réaliser sera toutefois plus ou moins facile. Suivez le guide qui vous convient ci-dessous.

Si vous avez un périphérique Apple, comme un iPhone ou un iPad, alors il suffit d’installer l’application « raccourcis ». Dans celle-ci, vous pouvez changer très facilement l’icône de l’application de votre choix. Pensez bien à télécharger d’abord dans votre galerie l’image que vous souhaitez ensuite utiliser.

Si vous avez un smartphone ou une tablette Android, vous devrez en revanche installer une application tierce. Bonne nouvelle, ce n’est pas difficile. Vous pouvez par exemple opter pour « X Icon Changer ». Ensuite, vous devrez créer un widget pour cette application. Enfin, sélectionner TikTok et cliquez sur « Changer l’icône ». Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi les options proposées ou bien à sélectionner dans votre galerie de photos pour remplacer le logo TikTok.