« La façon la plus rapide de partager un moment ». Le slogan de Snapchat est devenu presque aussi connu que le logo de l’entreprise américaine. Il vrai qu’il est tout difficile d’espérer rivaliser avec le célèbre fantôme. Mais le connaissez-vous vraiment ? C’est l’heure de faire les présentations du logo Snapchat.

En 2019, 13,2 millions d’utilisateurs de Snapchat étaient actifs quotidiennement en France. La majorité d’entre eux (60%) sont âgés de 18 à 34 ans. Aux côtés du célèbre F de Facebook, du T de Twitter ou encore du Y de YouTube, le logo Snapchat, unique en son genre, s’est fait une place à part sur nos smartphones, signe de l’identité visuelle forte de la marque.

Histoire et date de création du logo Snapchat

Aux origines de Snapchat, on trouve deux étudiants qui donnent alors naissance à leur projet d’études. D’un côté, Evan Spiegel (22 ans), de l’autre Bobby Murphy (24 ans), qui étudient à Stanford. Leur concept ? Envoyer des photos ou vidéos éphémères, un « Snap », qui ne peut être visible que par son destinataire, pour une durée allant de 1 à 10 secondes. Si le concept a évolué depuis (notamment avec les captures d’écran), l’entreprise a connu un franc succès et est désormais cotée en Bourse.

Mais, le logo d’origine de Snapchat est en fait lié à un troisième homme, moins connu du grand public. Il s’agit de Reggie Brown, qui serait celui en fait à l’origine vraiment du concept, même s’il a ensuite été expulsé du projet. C’est lui qui a dessiné le logo représentant le célèbre fantôme, surnommé « Ghostface Chillah » en hommage à « Ghostface Killah », du groupe de hip-hop Wu-Tang Clan. Le logo original date donc de la création de l’entreprise Snapchat. A l’origine, lors du premier lancement, l’entreprise se nommait d’ailleurs Picaboo.

Evan Spiegel a longtemps affirmé que le personnage avait été conçu rapidement, développant l’icône durant une soirée, le peignant lui-même sur l’ordinateur de sa chambre.

Evolution historique du logo Snapchat

On note trois grandes phrases dans l’histoire du logo Snapchat. La première commence donc en 2011. A l’époque, c’est un fantôme blanc, sur un fond jaune qui est choisi. Le petit personnage est doté deux petits bras, de deux yeux et une bouche avec une langue triée. Le fond jaune se décompose en deux teintes différentes, la nuance s’établissant au niveau des bras.

De 2013 à 2019, c’est un autre logo qui est utilisé pour Snapchat. On y voit un jaune plus vif et uniforme. Le fantôme a perdu ses yeux et sa bouche. Puis, depuis 2019, Snapchat a encore déployé un nouveau logo. Le jaune est à nouveau toujours plus vif et le contour du fantôme est plus prononcé, avec des bordures en gras épaisses.

Que représente l’emblème du logo Snapchat ?

Comment faut-il analyser les différents logos de la marque Snapchat ? Le tout premier est celui qui était déjà utilisé auparavant par Picaboo. On est sur un modèle qui inspire l’humour, qui fait penser à un application destinée à faire rire et sourire. Cela ressemble aussi très fortement à un déguisement que l’on imagine pour Halloween.

Le second visuel pour sa part de la marque Snapchat, en perdant son visage vise paradoxalement à « incarner » chaque utilisateur. C’est en tout cas l’argument explicatif mis en avant par l’entreprise. Mais certains estiment que c’est aussi lié à un conflit commercial avec Reggie Brown.

La troisième version du logo de Snapchat serait destinée à rendre l’application plus visible et plus attrayante.

A quoi ressemble l’icône de l’application Snapchat

C’est ce dernier modèle qui est aujourd’hui encore utilisé par l’application Snapchat. Mais lors de son lancement en 2019, il a provoqué de vives réactions auprès des utilisateurs qui ont été pris par surprise à l’occasion d’une refonte du logo qui accompagnait une nouvelle version de l’application.

Dans le fond, l’identité visuelle de la marque Snapchat change relativement peu avec ce nouveau logo, mais cela a provoqué des plaintes et des pétitions. Jugé plus laid par certains, ce badge 3.0 a même poussé des utilisateurs à désinstaller l’application de leur smartphone. Mais l’entreprise n’a pas souhaité changer à nouveau d’icône.

Les icônes Snapchat

Quel symbole pour la couleur du logo Snapchat ?

Pour comprendre le choix du fantôme, il faut revenir à l’entreprise originelle, Picaboo. C’est un mot que l’on pourrait traduire en français par « Photo d’un fantôme ». Or, c’est bien là l’idée d’origine de l’entreprise avec des images qui disparaissent.

Dans le même temps, le jeu de mots est aussi plus profond. En effet, les contenus multimédias, les « snaps » ne sont pas complètement effacés, ils sont dans la mémoire, juste inaccessibles. En clair, comme pour un fantôme, ce n’est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qu’il n’y a rien.

Le choix du jaune s’explique d’une façon différente. C’est la seule entreprise majeure à y avoir recours ! Une méthode surprenante pour se différencier de la concurrence. Il s’agit précisément du Pantone Yellow U ou Hex #FFFC00. On ne trouve par ailleurs aucune police sur le logo. Tout passe à travers l’identité visuelle, rien via le texte.

PSD, PNG, JPG… le logo Snapchat est-il différent ?

D’une version à l’autre, le logo Snapchat ne présente pas de différence notable. Il s’agit essentiellement de questions de taille et de définition. Comme beaucoup d’entreprises, Snapchat prend très au sérieux l’identité de son logotype et veille donc à ce que les utilisateurs en aient un usage raisonné. En revanche, même si ce n’est pas encouragé de nombreux graphistes n’hésitent pas à jouer avec le célèbre fantôme. Vous pouvez télécharger le logo Snapchat officiel gratuitement au format PNG et SVG ici.

Téléchargement de l’icône vectorielle Snapchat

Si vous pouvez avec une simple recherche trouver facilement le logo Snapchat pour le télécharger su de nombreux sites Internet, attention toutefois. Comme beaucoup d’entreprises numériques, Snapchat protège religieusement sa marque et son identité visuelle.

Si vous souhaitez absolument trouver le logo de Snapchat sous format vectoriel, le plus simple est donc d’avoir recours à un site comme « Seek Logo » qui propose les fichiers au format EPS sans difficulté. Les sites « Brands of the World » ou encore « Freepik » et « Vecteezy » proposent aussi des alternatives qui devraient répondre à vos besoins.

Où trouver les images en vecteur du logo gratuit et légalement ?

Puisque vous pouvez les trouver sur de nombreux sites, les visuels liés à la marque Snapchat sont donc gratuits. Mais, la solution la plus adaptée est donc de se rendre sur Support Snapchat qui vous fournira plusieurs versions du fichier. Vous devrez toutefois respecter plusieurs règles précises pour que son utilisation soit légale selon les conditions d’usage de Snapchat : respect des proportions, présence d’un espace vide, usage du logotype uniquement en noir et blanc… En revanche, il est permis d’ajouter à côté votre pseudonyme ou encore un message comme « ajoutez-nous sur Snapchat ». Précision utile, le logo de Snapchat ne doit alors pas apparaître à côté du logo d’autres réseaux sociaux.

Vous ne devez pas non plus, changer les codes couleur ou encore ajouter des éléments au logo. Le fantôme ne doit pas apparaître avec d’autres personnages ou créatures. De façon logique, le vecteur du logo Snapchat ne doit pas non plus être utilisé pour faire la promotion d’autres services.