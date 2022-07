Le nouveau réseau social privé Mym monte en flèche. Il permet aux fans d’accéder à des contenus exclusifs de leurs personnalités influentes préférées. Savez-vous d’où vient le logo de MYM ?

Avec plus de 8 millions de fans, 200 000 créateurs et 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en un temps record, le réseau social MYM est en pleine croissance. Reposant sur un modèle économique unique en son genre, la plate-forme permet aux créateurs de partager des contenus exclusifs et personnalisés entièrement payants. Après avoir récemment fait peau neuve, il semblerait que le réseau social ait enfin trouvé son logo définitif. L’occasion pour nous de vous le présenter et de revenir sur son histoire, son évolution et sa signification.

Quelle est la signification du logo MYM ?

Le nom de MYM vient initialement de « Meet Your Model ». À ses débuts l’ambition de la start-up était complètement différente. Il s’agissait de proposer des sortes de pass VIP permettant d’accéder aux backstages des mannequins.

Plus tard, l’entreprise décide de garder le même acronyme mais d’en changer le nom pour « Me. You. More. » reflétant alors les nouvelles ambitions du groupe : permettre aux personnalités et aux stars d’entretenir une relation plus intime avec leur public, grâce aux contenus payants de sa plate-forme.

Évolution historique du logo MYM

Créé à Lyon en 2019 par Pierre Garonnaire et Gaspard Hafner, deux amis d’enfance, c’est à cette même époque qu’apparaît avec le réseau social MYM, le premier logo de la start-up. Celui-ci prend la forme d’un logotype reprenant l’acronyme de Meet Your Model. Le logo représente les trois initiales de l’entreprise avec deux couleurs primaires : la lettre M en bleu (#132a45) encadrant la lettre Y en rouge ( #ad251e ). Les couleurs ne sont pas sans rappeler le drapeau de la ville de Lyon où est né le projet.

La première version du logo de MYM en 2019.

En 2021, le groupe fait un rebranding complet de son logo. Il ne garde comme seul élément les lettres, faisant cette fois-ci référence à l’acronyme Me. You. More. marquant le nouveau tournant de la start-up.

La typographie est une déclinaison de l’ancienne version, dont les lettres sont cette fois-ci beaucoup plus épaisses. Les angles supérieurs arrondis des lettres M, confèrent au logo une forme plus douce et plus harmonieuse. Le Y tout comme dans l’ancienne version est l’élément central du logo. Celui-ci se différencie non plus par sa couleur rouge mais bien par un design original : la césure entre les deux branches vient créer une perspective donnant de la profondeur au logo.

La deuxième version du logo en 2021.

Le logo dans son ensemble est beaucoup plus simple et épuré à l’image de leur nouvelle plate-forme. Les couleurs ont été revues ainsi que le design et l’ergonomie mettant en avant la facilité, l’accessibilité ainsi que les nouvelles fonctionnalités proposées par le site ( live, stories, meilleure interactivité,etc ).

Quel symbole pour la couleur du logo MYM ?

Au-delà de l’aspect purement esthétique, la couleur d’un logo a un rôle important comme il a été démontré pour de nombreuses marques. Choisir les couleurs de son logo n’est donc pas anodin et contribue à créer l’image de marque souhaitée mais aussi de déterminer la manière dont les clients se souviennent d’une marque et les valeurs liées à l’entreprise.

Les couleurs et leurs significations

Pour le logo de MYM deux couleurs basiques ont été utilisées : le logotype écrit en blanc fait contraste avec l’arrière plan bleu du logo. Représentant la sophistication et l’efficacité l’usage du blanc est utilisé ici pour véhiculer le luxe et l’exclusivité de la relation entre les fans et les influenceurs de la plate-forme.

À la fois intemporelle, élégante et simple, la couleur bleue est la plus utilisée par les entreprises. Associé à l’accessibilité, la connaissance et la confiance, le bleu vient contribuer aux valeurs mises en avant par MYM dans son image de marque telle que la confiance. MYM souhaite se distinguer des autres réseaux sociaux en s’orientant vers un nouvel axe d’orientation stratégique : l’entreprise entend définir et développer une charte d’éthique, protégeant les créateurs de contenus de sa plate-forme contre les diverses formes de cyberharcèlement mais aussi contre le piratage de contenus et des données personnelles.

