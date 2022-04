LinkedIn est le réseau social incontournable lorsque l’on souhaite chercher un emploi, ou se créer un réseau professionnel. On vous propose d’en apprendre plus sur la création du logo LinkedIn et son histoire.

Plus qu’une simple image, les logos sont ce qui permet aux entreprises de se différencier et d’être facilement reconnaissables par ses utilisateurs. Certains très célèbre, tels que le logo Twitter ou le logo Instagram, ont même fini par entrer dans la pop culture.

Mais qu’en est-il de celui de LinkedIn ? Dédié au monde du travail, ce réseau social a su créer au fil des années un logo à son image, sérieuse et professionnelle. Mais comment y sont-ils parvenus ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la conception du logo LinkedIn.

Histoire et date de création du logo Linkedin

C’est en 2003 que le logo LinkedIn vit le jour pour la première fois, en même temps que la première mise en ligne du site internet. Très simple, le logo reprenait l’appellation de l’entreprise : le « Linked » était de couleur noire, et le « in », légèrement espacé, apparaissait en blanc dans un carré bleu. Ce logo simple et épuré permet d’incarner le professionnalisme de ce réseau social. En 20 ans, le logo n’a été modifié qu’à trois reprises. Bien que la police et la couleur aient été modifiées, le logo actuel reste semblable à sa première version.

Evolution historique du logo Linkedin

On découvre une première version du logo de LinkedIn en 2003 lors du lancement de la plateforme auprès du grand public. Déjà séparé en deux parties, le logo reprend le nom de l’entreprise. Le « Linked » est rédigé en noir, tant que le « in », mis à l’écart dans un carré bleu, est en blanc. Ces couleurs neutres couplées à une police d’écriture droite et sans sérif participent à mettre en avant le sérieux de la plateforme.

Logo de 2003-2011

En 2011, le logo LinkedIn subit une refonte. Les couleurs et l’aspect général du logo restent semblables, seule la police d’écriture diffère. Difficilement perceptible à première vue, la police choisie est plus fine, ce qui donne un effet plus élancé et travaillé au logo. Il s’agit de la police Avenir Pro. Cette police d’écriture reste tout de même traditionnelle et conserve le caractère sérieux recherché par LinkedIn.

Logo de 2011-2019

Enfin, la dernière modification du logo LinkedIn, et surement la plus visuelle, a eu lieu en 2019, deux ans après son rachat par Microsoft. Le noir de l’inscription « Linked » a laissé place au bleu du carré situé à droite. La police d’écriture a de nouveau été affinée et l’espace entre les points au-dessus des « i » et la barre verticale, agrandis. Cette nouvelle police se nomme Community. L’ensemble de ces modifications permet de rendre plus lisible le nom du réseau social.

Logo de 2019-Aujourd’hui

A quoi ressemble l’icone de l’application LinkedIn ?

L’icône de l’application LinkedIn est un carré aux angles arrondis de couleur bleue, qui comprend en son centre l’inscription « in » écrite en blanc. Le visuel de l’application est facilement reconnaissable grâce à sa couleur qui lui est propre : le Linked Blue. Il semblerait que cette couleur soit grandement inspirée des tendances de l’époque et notamment du logo Facebook qui utilisait jusqu’à peu une palette de couleur similaire.

Logo de l’application LinkedIn

Peut-être qu’un grand nombre d’entre vous l’ignore, mais il existe de nombreuses variantes du logo LinkedIn traditionnel. Celles-ci ne sont pas officielles, mais ont été créées par d’autres utilisateurs. Disponible dans une variété de couleur allant du noir et blanc au multicolore, ces créations vous permettent d’avoir accès à des logos LinkedIn originaux. Pour y avoir accès, il vous suffit de vous rendre sur ce lien.

PSD, PNG, JPG… le logo Linkedin est-il différent ?

Il n’existe pas de différence importante entre les différentes versions du logo LinkedIn. Seules la taille et la définition varient en fonction du format que vous choisissez. La marque offre la possibilité de télécharger le logo officiel LinkedIn directement sur son site.

Notez qu’elle impose toutefois de nombreuses règles très strictes à son utilisation. Vous ne pouvez ni modifier le logo ni changer les couleurs et les proportions.

Télécharger gratuitement le logo Linkedin en PNG

Pour télécharger le logo LinkedIn au format PNG, il vous suffit de vous rendre directement sur le site LinkedIn. Une fois sur le site, cliquez sur « télécharger les logos ». Le fichier se télécharge sur votre ordinateur au format ZIP. Vous n’avez plus qu’à extraire les fichiers pour y avoir accès. L’image n’étant pas disponible au format JPG nous la mettons à votre disposition ci-dessous.

Logo LinkedIn au format JPG

Téléchargement de l’icône vectorielle Linkedin

Comme pour la plupart des sites et réseaux sociaux, il est facile de trouver le logo LinkedIn en version vectorielle sur internet. Vous pouvez par exemple opter pour le site World Vector Logo qui vous permet d’avoir accès à plusieurs logo LinkedIn.

Questions fréquentes sur le logo LinkedIn