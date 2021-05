Facebook est désormais une marque incontournable connue sur toute la planète. En moins de deux décennies, Mark Zuckerberg a fait entrer son réseau social dans l’histoire. Mais d’où vient le célèbre logo Facebook bleu que l’on connaît aujourd’hui ?

Si Facebook est le réseau social le plus populaire et le plus utilisé au monde, il le doit à de nombreux élément. L’interface reste souvent similaire, même si chaque petite modification est scrutée de près par le milliard de personnes qui l’utilisent. Qu’en est-il du logo Facebook ? Pouvez-vous avec autant de précision vous souvenir des origines ?

Histoire et date de création du logo Facebook

Avant Facebook, il y avait FaceMash. Un réseau social complètement illégal, lancé par Mark Zuckerberg alors étudiant à Harvard. Le jeune homme propose aux utilisateurs d’évaluer les femmes selon des critères purement physiques. Le site récupère des photos d’étudiantes des campus et invite à choisir « qui est la plus sexy ». Le logo de cette première expérience est… rouge.

Puis c’est en 2004 qu’apparaît un logo de Facebook. Ou plutôt d’ailleurs de « The Facebook » qui sera le nom original du réseau social. Ce nom ne va être utilisé que jusqu’en 2005. A l’époque, le logotype de la marque Facebook est en bleu pale, sur le même bleu que nous connaissons encore aujourd’hui. Le texte se trouvait aussi au milieu de crochets.

Quand le « The » est abandonné, l’entreprise décide de miser sur du blanc pour offrir un meilleur contraste. La police qui est alors mise en place est la même. Il s’agit en fait d’une version modifiée de Klavika, qui a été imaginée par une entreprise de San Francisco, nommée Cuban Concil. Il s’agit d’une police sans sérif, destinée à être plus lisible sur Internet.

Evolution historique du logo Facebook

En 2015, le logo Facebook a connu une refonte « majeure », même si vous ne vous en êtes peut-être pas du tout rendu compte. En effet, les deux versions sont très similaires, le nom et les couleurs sont identiques. La principale modification du logo Facebook tient en fait à la police d’écriture, qui est un peu amincie. Mais reconnaissons-le tout de même, à moins d’avoir les deux versions à côté, difficile de voir une vraie différence.

Ultérieurement, d’autres petites retouches ont été réalisées par Facebook. Ainsi, le « A » a été modifié pour être plus moderne. A chaque fois, l’entreprise américaine ne mise donc pas sur des modifications majeures, mais sur plusieurs retouches marginales, destinées à rendre plus « sexy » ou plus « moderne », le logo du réseau social.

Le 30 avril 2019, une dernière version a été mise en place. Un conteneur carré arrondi par un cercle accueille le logo. Le logotype Facebook est aussi clairement relégué au second plan au profit du logo plus minimaliste orné simplement du « F ». De façon générale, le réseau social, mise clairement sur l’arrondi et le contraste entre le blanc et le bleu sur tous ses supports.

Que représente l’emblème du logo Facebook ?

L’emblème du logo Facebook pour le site web représente donc juste le nom de l’entreprise sur un fond bleu. Les déclinaisons, plus restreintes destinées à l’application ou bien le format icône sont en revanche un simple « F », qui permet aussi d’illustrer la puissance de la marque. Il n’est pas nécessaire de préciser à quel entreprise renvoie l’emblème de ce logo, l’association d’idées est désormais automatique pour de nombreux consommateurs. La police utilisée par le logo Facebook est Klavika mais légèrement modifiée.

A quoi ressemble l’icône de l’application Facebook

L’icône de l’application Facebook est un carré bleu aux bouts légèrement arrondis avec un F. Entre 2009 et 2013, la version destinée à l’application était ornée d’un bleu plutôt sombre et le F apparaissait en blanc. En bas, on trouvait aussi des rayures. Celles-ci ont ensuite disparu et le bleu est devenu plus vif et plus clair.

Du côté de l’icône, entre 2012 et 2013, on trouvait là aussi un carré bleu aux bouts arrondis avec des rayures en bas. Un « f » blanc occupait un espace plus ou moins central. Depuis 2013, les rayures ont disparu et le bleu est plus sobre.

Les icônes de Facebook

Quel symbole pour la couleur du logotype Facebook ?

La raison du choix de la couleur bleue pour Facebook est sans aucun doute unique parmi les géants des nouvelles technologies. Même si cela n’a jamais été confirmé officiellement par Mark Zuckerberg, ce choix aurait été fait par l’entreprise parce que le PDG souffre d’une forme de daltonisme. Il ne peut pas voir bien le rouge et le vert. C’est donc ce qui aurait poussé Facebook à opter pour le bleu. A noter que d’autres entreprises ont aussi fait ce choix de couleur, on imagine donc que le réseau social n’a pas sélectionné le bleu uniquement pour cette raison. Mais cela participe aussi au mythe de l’entreprise ! Le bleu est de couleur #1778F2 et le blanc #FFFFFF.

PSD, PNG, JPG… le logo Facebook existe-t-il dans un style différent ?

On trouve plusieurs déclinaisons du logo Facebook, mais le format impacte relativement peu sur le style. Que l’on joue avec des effets de transparence ou non, le logo Facebook est un bloc unique. Les différences se trouvent plutôt sur les tons de couleur et les formats selon les plateformes de destination du logo. Mais, dans les grandes lignes, le résultat est similaire afin de protéger l’identité forte de la marque Facebook. Vous pouvez télécharger le logo Facebook officiel ici.

Téléchargement de l’icône vectorielle Facebook

L’icône joue désormais un rôle essentiel dans la stratégie Facebook. Si on s’intéresse aux tailles « officielles », l’icône occupe depuis quelques années une taille supérieure au logo. D’ailleurs sur le centre de ressources Marketing Facebook, on ne peut pas trouver le logo du site. C’est bien l’icône vectorielle ou encore le logo destiné à l’application qui sont mis en avant par l’entreprise et donc proposés aux entreprises de marketing ou aux business qui veulent valoriser leur présence numérique.

Où trouver les images en vecteur du logo Facebook gratuit et légalement ?

Si vous voulez donc trouver les versions classiques de l’icône, vous devrez aller sur le site du centre de ressources Facebook. En revanche, pour le logo classique, il faudra sans doute vous tourner vers d’autres sites, moins officiels. « Freepik » « Vecteezy » ou encore « SeekLogo » proposent ainsi des alternatives que vous pourriez utiliser si vous chercher des images en vecteur du logo Facebook pour votre ordinateur ou smartphone.