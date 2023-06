Apple : le logo rétroéclairé pourrait faire son retour à l’arrière des prochains MacBook

C’est sans doute la madeleine de Proust des utilisateurs de MacBook Apple lors des années 2000. Le logo rétroéclairé de la marque à la Pomme qui avait disparu il y a quelques années a des chances de revenir.

Vous regrettez l’époque où Apple illuminait votre salon grâce à son logo de pomme rétroéclairé présent à l’arrière de ses ordinateurs portables ? Disparue en 2015 avec la sortie du MacBook Rétina, cette fonctionnalité qui a bercé les utilisateurs de produits Apple au cours des années 2000 pourrait bien faire son retour !

Le retour du logo rétroéclairé pour les plus grands fans d’Apple ?

En mai 2022, Apple a déposé un brevet qui a été validé (en octobre 2022) par l’Office américain des brevets et des marques. Si son titre, Appareils électroniques avec structures de miroir partiel rétroéclairées, donne déjà un indice sur la technologie dont fait référence le papier, l’exemple mis en avant par Apple laisse peu de places aux doutes :

« L’arrière d’un appareil électronique tel qu’un ordinateur portable peut être pourvu d’un logo. Celui-ci peut être équipé d’un miroir rétroéclairé partiellement réfléchissant. ».

Avec de telles explications, il est certain que ce brevet permet à Apple de conserver pour lui les technologies lui permettant de mettre en place un tel système rétroéclairant dans ses ordinateurs portables de plus en plus fins. Aucune date n’a pour l’instant été officiellement annoncée, mais les prochaines versions des MacBook pourraient bien accueillir de nouveau ce logo rétroéclairant, symbole de la marque à la Pomme.

Le logo rétroéclairé, l’idée « cool » suggérée par Steve Jobs

C’est en 1999, lors du retour de Steve Jobs chez Apple que l’entreprise présente la troisième version du PowerBook G3, un ordinateur portable, puissant pour l’époque, mais dont le design n’est pas aussi épuré que les Macbook que nous connaissons actuellement. Le cofondateur d’Apple essaie de trouver un moyen de raviver l’intérêt autour de sa marque afin que les gens la trouvent « cool »…

Le PowerBook G3 est loin de la finesse proposée par le MacBook Air.

Steve Jobs a eu l’idée lumineuse de rétroéclairer son logo afin que celui-ci se voie de loin. Avec la luminosité de l’écran et un petit trou habilement placé dans le capot du PowerBook, le logo d’Apple s’illumine en un instant ! Pendant plus de quinze ans, l’idée a été conservée et a permis à la firme d’être reconnu par le grand public.

Nous voici en 2015. Le rétroéclairage du logo de la marque à la Pomme prend un tournant, un virage à 180°. Apple fait revenir le MacBook d’origine dans un format 12″ après quatre années d’absence. Malgré de belles caractéristiques : un écran Rétina, une finesse inégalée avec 13,1 mm d’épaisseur, et un poids plume, les plus fervents utilisateurs des ordinateurs Apple sont ravis, mais quelque chose les chagrine.

La disparition du logo rétroéclairé, un véritable choc justifié par Apple

Ce qui était pourtant considéré comme la marque de fabrique des ordinateurs portables Apple n’est plus. Désormais, le logo d’Apple propose un revêtement en aluminium qui ne laisse plus passer la lumière de l’écran. L’entreprise affirme que pour affiner son MacBook, elle a été contrainte d’abandonner cette fonctionnalité qui était pourtant appréciée de ses utilisateurs.

Le MacBook Rétina de 2015 possède toujours le logo d’Apple sur le dos de l’écran, mais celui-ci n’est plus rétroéclairé.

Le logo rétroéclairé à disparu pour deux raisons, une purement technique et l’autre plus marketing :

L’écran était apparemment trop fragile pour passer les tests de conformité et être vendu en Union Européenne.

pour passer les tests de conformité et être vendu en Union Européenne. La marque à la Pomme était devenue suffisamment identifiable du grand public pour ne plus avoir à financer un rétroéclairage coûteux.

La fin tragique d’une fonctionnalité pourtant appréciée de tous, mais qui a tout de même de grandes chances de réapparaître !