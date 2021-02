PreSonus Studio One : populaire et idéal pour les homes studio

Nous avons compilé pour vous les 20 meilleurs logiciels de création musicale. Ce qu’on appelle aussi des Digital Audio Workstation (DAW) servent à produire de la musique assistée par ordinateur (MAO). Ce sont de merveilleux outils informatiques permettant d’enregistrer, de structurer, de moduler, de mixer et de masteriser n’importe quelle séquence sonore ! Que vous soyez un(e) expert(e) ou un(e) profane en solfège, c’est l’occasion de développer votre oreille. Des instruments numériques sont à votre disposition pour écrire votre musique sans apprendre un instrument (ça peut venir dans la foulée, cela dit…). Le genre de compétence qu’on aurait tous aimé travailler en cours de musique au lieu de la flûte ! Cela étant, même si les DAW vous facilitent les choses, la musique reste une discipline, et l’apprentissage de ce genre de joujou ne se fera pas en un jour…

Comment choisir parmi les logiciels de création musicale ?

On vous rassure, concernant les logiciels de création musicale, il est assez difficile de vraiment faire un mauvais choix. Évidemment, certains critères entrent en jeu d’emblée comme :

le budget : les meilleurs logiciels libres sont sur Linux . Au-delà de ça, pour les projets professionnels, les logiciels payants peuvent dépasser les 500€ .

: les . Au-delà de ça, pour les projets professionnels, les logiciels payants peuvent dépasser les . le niveau de l’utilisateur : nous avons classé les logiciels des moins experts aux plus difficiles à appréhender. Les débutants seront donc bien avisés de choisir parmi les 5 ou 10 premiers de la liste ! Les experts auront le droit de pousser plus loin leurs investigations…

: nous avons classé les logiciels des moins experts aux plus difficiles à appréhender. ! Les experts auront le droit de pousser plus loin leurs investigations… les affinités musicales : les logiciels de création musicale sont plutôt généralistes, mais nous avons intégré deux beat makers spécial guitaristes/bassistes/ukuléléistes !

Logiciels de création musicale pour débutants et amateurs

Ces logiciels de création musicale, qui vous aideront à vous lancer dans la musique assistée par ordinateur, vous permettront de passer doucement, mais sûrement, au niveau supérieur. Accessibles, ils demanderont néanmoins un certain investissement pour réaliser des compositions abouties.

Jokosher : un logiciel de musique gratuit

Jokosher est intéressant pour capturer des audios en prenant plusieurs sons en même temps. La fonction multipiste admet quelques modifications, notamment concernant le volume. En outre, il ne prend guère de place sur votre ordinateur (à télécharger sous Linux). Un bémol à considérer toutefois : il n’existe à ce jour pas de version en français. Toutefois, pour débuter, c’est une bonne idée d’essayer !

Tux Guitar : pour composer de la musique gratuitement en tant que guitariste

Voici un autre logiciel gratuit, plutôt axé guitare, qui vous permettra autant d’apprendre des morceaux à partir de tablatures que d’en créer vous-même. Une option permet même de vous indiquer la position des doigts sur la guitare, pour les plus débutants. En outre, Tux Guitar admet l’utilisation de plusieurs instruments à la fois. Quant aux musiciens plus confirmés, ils pourront même éditer des partitions imprimables. Les fichiers enregistrés seront exportables en divers formats, notamment de GP3 à GP5. À essayer avant d’envisager un logiciel payant !

Audacity : pour commencer la musique sur votre ordinateur gratuitement

Audacity est un logiciel gratuit qui peut très vite servir dans de petits projets. Très stable pour commencer, il permet de capturer des instruments et des sons, et de numériser des enregistrements extérieurs. Faciles à exporter les fichiers Audacity présentent une qualité sonore plus que décente. En outre, le logiciel supporte des plugins comme LADSPA, Nyquist, VST, Audio Unit ou encore LV2, pour travailler des effets variés. Par ailleurs, le montage des pistes est intuitif et les commandes intègrent un grand nombre de raccourcis clavier. Enfin, le spectrogramme de visualisation des séquences sonores vous permettra de procéder à des analyses détaillées pour des corrections précises.

Apple Garageband, pour débuter la musique assistée par ordinateur sur Mac

Gratuit sur Mac, Garageband est une excellente entrée en matière pour les amateurs. Efficace et facile à prendre en main, il suivra les mises à jour IOS de votre appareil. Il fonctionne aussi bien sur iPad que sur Mac ou sur iPhone. Ce logiciel de musique propose des sons acoustiques de bonne qualité, qui conviennent particulièrement aux styles folk, R&B, Hip-Hop, Pop, Blues ou même Rock. Les fonctionnalités d’édition du son sont relativement complètes et la gestion des pistes audio intuitive. Un bon palier pour accéder à LogicPro X dans un second temps. Car au bout de deux ans d’utilisation, les effets vous sembleront un peu limités, et il vous faudra sans doute un logiciel plus complet.

Cakewalk by Bandlab : l’ex Sonar devient gratuit pour les home studistes en herbe et plus si affinités !

D’abord connu sous le nom de Sonar, Cakewalk by Bandlab ressort entièrement gratuit. Disponible sur Windows, il offre toutes ses fonctionnalités de manière illimitée (y compris celles de l’ancien “Sonar Platinium”. Les options continueront de s’améliorer pour un accès ouvert tous pour un maximum d’outils de production. En effet, ce DAW présente publiquement l’ambition de rivaliser avec les logiciels professionnels gratuitement. Vous pourrez ainsi réaliser des chansons et des spectacles, travailler sur des pistes audio et MIDI, arranger vos morceaux avec une grande précision, mixer, masteriser et enfin les partager sur les réseaux sociaux. Un bon plan si vous pensiez investir : commencez par tester celui-ci !

Cockos Reaper 6 : un logiciel pas cher pour de bons projets amateurs

Pour les home studistes qui débutent, voici déjà un petit investissement qui en vaut la peine. Certes, certains lui trouvent une interface assez peu engageante, mais il existe plusieurs thèmes différents sur le site. Les mises à jour sont incluses dans le prix, et pas besoin d’un iLok pour le faire tourner. En outre, vous pourrez utiliser la licence sur plusieurs appareils en même temps. Le séquenceur supporte l’audio et le MIDI ; il est parfait pour une utilisation de niveau amateur. En résumé, un logiciel stable et flexible qui durera bien deux ou trois années avant que vous ne vous lassiez. Il existe même des tutos YouTube pour le prendre en main !

Sony Acid pro : un logiciel très au point pour les utilisateurs intermédiaires

Si vous voulez du matériel déjà plus permissif en matière de production et de modulations, Sony Acid Pro est un candidat excellent et peu cher. Vous composez avec plus de 9 Go d’échantillons et de boucles, la possibilité d’effectuer des montages MIDI avec tout un tas d’effets, le tout manipulable aisément. Ce home studio intègre des logiciels poussés, tels que Stem Maker 2, Melodyne 4 (qu’utilisent les ingénieurs du son) ou Zynaptiq. Avec pléthore d’instruments et de plug-ins disponibles, vous pourrez utiliser un pad et y configurer des commandes pour moduler vos morceaux. En bref, vous accédez à de larges possibilités d’arrangement pour un usage très ludique, pour mettre en forme vos premiers vrais projets.

Sony Soundforge Audio Pro 14 : pour les amateurs déjà familiers avec la MAO

Soundforge n’en est pas à son coup d’essai. Ce logiciel fiable, rapide et stable en est à la génération 14 et intègre de plus en plus de plugins. L’interface s’améliore continuellement, qui facilite les tâches disponibles dans son menu. Comme ses homologues, il permet aux musiciens en herbe ou plus aguerris d’enregistrer des fichiers audio, de les éditer et de les moduler sur un total de 32 pistes. Mixage, mastering, etc., un grand nombre d’effets seront accessibles via SpectralLayers Pro 6, Melodyne ou encore iZotope Ozone 9 Elements. Encore relativement accessible, vous pourrez mener à bien des projets déjà bien aboutis.

Guitar Pro 7.5 : un logiciel de création musicale spécial guitaristes

Comme son nom l’indique, l’instrument privilégié pour utiliser ce logiciel est le didgeridoo. Blague à part, si vous souhaitez atteindre le niveau shreder, vous pourrez vous appuyer sur les tablatures et partitions multipistes éditables pour divers instruments à cordes (manches de 6 à 10 cordes, basse, ukulélé, piano, etc.). Ainsi, les plus aventureux aimeront s’essayer à de nouvelles gammes. Un accompagnement à la batterie est également disponible pour travailler votre sens du rythme comme en salle de répétition. Avis aux possesseurs de la version 7, la 7.5 est gratuite pour eux. En outre, ce logiciel est équipé de mySongBook, d’une banque orchestrale très fournie et d’un outil d’importation MIDI. Les chanteurs pourront même intégrer leur piste vocale aux morceaux enregistrés !

Steinberg Cubase Element 11 : un très bon logiciel pour démarrer la MAO

Ce logiciel séquenceur audio et MIDI convient parfaitement aux créations amateures. Il peut prendre en charge 48 pistes audio et intègre 24 entrées et sorties physiques. La console de mix donne accès à de nombreux effets sonores et instruments virtuels. En outre, pour écrire vos compos, vous aurez à disposition un éditeur de partitions, de clés, de listes et de batteries. La plupart des formats audio seront pris en charge, mais il faudra prévoir 25 Go d’espace sur votre disque et 4 Go de RAM.

Acoustica Mixcraft 9 Pro Studio : bon plan pour la gamme au-dessus des logiciels musicaux

On vous a trouvé ce bon plan sur Aliexpress ! Certes, avec Acoustica Mixcraft 9 Pro Studio, on s’éloigne déjà pas mal du niveau débutant… Sa bibliothèque audio comporte 7 500 boucles effectuées par des musiciens professionnels. Évidemment, les effets et automatismes sont nombreux également. En outre, vous disposerez d’instruments numériques très convaincants sur tous les styles (orgues, pianos, synthé). Par ailleurs, vos morceaux seront masterisables en divers formats, tels que WAV et mp3. Vous pourrez même enrichir votre palette de sons en important depuis Freesound.org ! Les tables de mixage intégrées fonctionnent notamment avec Mackie Control et le Launchpad de Novation. Enfin, vous aurez la possibilité d’utiliser l’environnement de montage vidéo déjà très avancé pour vos clips.

Top logiciels de création musicale pour musiciens confirmés et chevronnés

La plupart de ces logiciels ne seront rentabilisés que si vous êtes prêts à passer dessus plusieurs centaines, voire milliers d’heures de travail. Multiplier par deux pour les néophytes qui voudraient se lancer sur de tels équipements de home studio. En matière d’investissement, il faut les considérer comme des instruments de musique à part, destinés à réaliser vos projets et à faire mûrir vos talents musicaux. Si ce n’est pas le cas, revenez au titre précédent !

PreSonus Studio One : populaire et idéal pour les homes studio

Ce logiciel de création musicale fait partie des plus utilisés au monde. Chaque nouvelle version apporte son lot d’améliorations et d’ajouts de fonctionnalités. Le séquenceur audio et MIDI, et les options de mixage, d’édition, etc. sont au rendez-vous. En outre, les pistes peuvent être modulées en multicouche à partir de vos enregistrements. On notera également un éditeur de partition en ce qui concerne les pistes MIDI, très facile à prendre en main avec une bardée d’options. Enfin, la console de mixage est assez complète avec des plugins tout à fait à la hauteur pour une masterisation facile. Déjà du très bon matériel qui reste encore accessible aux débutants.

Image line FL Studio : un classique parmi les logiciels de musique

FL Studio est connu comme étant l’un des meilleurs logiciels de création musicale. Complet, avec des mises à jour gratuites, il sait tout faire : composer, enregistrer, arranger, éditer, mixer ou encore masteriser. En somme, c’est un outil qui s’adresse aux professionnels. Compatible avec Mac et Windows, il intègre plus d’une douzaine d’instruments numériques, des pelletées d’effets et de boucles, un séquenceur, un mixeur et de multiples fonctions. Pour ce logiciel aussi, il faudra un peu de temps pour vous familiariser et maîtriser toutes les possibilités de production sonore.

Avid Pro Tools : un investissement pour des créations audio professionnelles

Avid Pro Tools est un logiciel complet, qui comporte 32 entrées et sorties physiques. Les effets et instruments intégrés (plus de 60) ouvrent une belle marge à votre créativité, avec 1 Go de stockage inclus sur Avid Cloud. En outre, vous aurez accès à des paquets de fonctionnalités comme les fondus en temps réel, les multipistes, la compensation automatique, etc. Pendant 12 mois, la licence Avid Pro Tools intégrera toutes les mises à jour. Par ailleurs, la carte de licence nécessite une connexion internet pour télécharger le logiciel, mais également un iLok… Attention, c’est un investissement à long terme, plutôt axé professionnel, du moins en ce qui concerne les versions plus avancées (donc les plus intéressantes). Il existe même des livres pour apprendre à s’en servir !

Reason Studios Reason 11 : un logiciel pour les musiciens aguerris !

Reason Studio fait partie des home studios qui permettent un paquet d’extensions de plugins, d’instruments et d’effets. Il supporte tout ce que vous pourriez avoir déjà créé sur la version Reason Compact, gratuite et sur IOS. D’autres applications sont ainsi compatibles pour ne pas perdre vos précédents travaux. On apprécie le séquenceur multipiste très précis, sur lequel un mode bloc est intégré. En outre, le Pitch Edit vous servira à modifier vos enregistrements vocaux. Bien entendu, le séquenceur a en option des boucles REX afin de manipuler vos samples et autres bandes sonores. Vous disposerez également d’une console de mixage performante, avec une large bande de canaux. Enfin, vous serez en mesure d’exporter vos fichiers sur divers formats (wave, AIFF, mp3, etc.).

Logic Pro X : un logiciel de composition musicale pour utilisateurs confirmés

Les utilisateurs de DAW déjà familiarisés avec ce système de création musicale et qui eux-mêmes jouent d’un instrument auront largement de quoi faire avec LogicPro X. Vous pouvez donc y connecter des instruments électroniques comme des batteries, des synthétiseurs, etc. Sans compter les pédales d’effet… Quant au mixage, il est stable et rend des sons d’excellente qualité. En outre, le logiciel intègre une aide qui complète la bonne ergonomie de l’interface. Cela aidera à passer d’un usage amateur à des rendus pros.

Ableton live 10 : pour les professionnels de création musicale

Autre candidat pour les créateurs ambitieux, Ableton Live 10 est un logiciel performant, qui inclut bien sûr des instruments et plus de 72 effets de toute sorte. Cela vous donne un large champ de possibles pour composer sur plusieurs styles et même s’adonner à des impros. En outre, vous pourrez générer des boucles MIDI et audio pour jouer dessus. D’autre part, la fonction arrangeur est très maniable pour organiser vos morceaux. Vous aurez également accès à des synthés, plugins, boîtes à rythmes au son d’excellente qualité (à hauteur de 70 Go !). Enfin, les formats WAV, Ogg Vorbis, AIFF, FLAC et MP3 seront pris en charge.

Bitwig : un logiciel très flexible pour les musiciens experts

Ce logiciel de conception sonore propose un ensemble 90 instruments et effets pour composer des morceaux originaux. Stable et flexible, il vous permet de procéder à des modifications jusque dans les clips. En outre, il supporte un séquenceur MIDI et une flopée d’outils d’arrangements divers. Plusieurs algorithmes vous faciliteront la tâche avec de multiples modes de lectures, mises en boucle, fondus enchaînés, etc. En outre, vous y trouverez un synthétiseur à 4 oscillateurs et un dispositif de percussions numériques. Avec le Micro Pitch, vous pourrez même transformer vos gammes, en ajoutant des octaves et chercher des notes plus inhabituelles.

Linux Multimedia Studio : un logiciel de création musicale de niveau professionnel gratuit

Pour les utilisateurs de Linux, LMMS consiste en un logiciel de mixage et de composition musicale déjà avancé. Gratuite, l’application montre des qualités comparables aux DAW les plus connus. Entre les sons préenregistrés et le grand nombre d’effets à disposition, un professionnel pourra y réaliser d’ambitieux projets. Cela dit, les débutants pourront s’y essayer eux aussi, mais il leur faudra s’armer de patience pour commencer à vraiment s’amuser, puis composer plus sérieusement.

Nuendo : un équipement professionnel pour les home studistes expérimentés

Après Cubase de Steinberg, vous pouvez passer à la version supérieure grâce à Nuendo. Certes, c’est l’un des home studios les plus chers du marché, mais il évolue en adéquation avec les besoins de ses utilisateurs. Le logiciel est complexe, pour lequel un manuel de plus de mille pages est nécessaire afin d’en saisir toutes les subtilités. C’est là tout le prix de l’exhaustivité : l’information devient plus lourde, mais l’on vous garantit que tout le temps passé dessus ne sera pas vain. L’interface est très ergonomique, stable, avec des ressources de très haute qualité. On garde ainsi un véritable confort d’utilisation, tout en apprenant tous les jours des fonctions diverses. À prendre comme investissement pour des projets à long terme, si vous êtes en mesure de vous engager dessus avec une vraie discipline d’artiste ambitieux !