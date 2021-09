5 logiciels btob à connaître pour optimiser vos transactions

Si vous avez un commerce en voie de digitalisation, il se peut que vous ayez rapidement besoin de gérer nombre d’aspects liés aux transactions avec vos fournisseurs et acheteurs. Recherche de clients, création de catalogues, gestion des cycles de vente, de la chaîne logistique, des devis, de la facturation, de la TVA et des moyens de paiement sont autant de fonctions, sinon automatisées, du moins en partie facilitées par les réseaux et les logiciels d’aujourd’hui. En effet, les logiciels B-to-B inondent le marché, et peut-être avez-vous besoin d’y voir plus un peu plus clair. Vous aurez donc, dans cet article, un aperçu des tâches que vous aurez à mener dans les coulisses de votre e-commerce. D’autre part, on vous familiarise à quelques solutions fiables pour démarrer votre activité sur les chapeaux de roues. 5 logiciels B-to-B à connaître pour développer votre business !

SAP Ariba Network : parmi les logiciels B-to-B les plus complets

SAP Ariba consiste en un ensemble de fonctionnalités propres aux logiciels B-to-B. Son atout premier est de proposer un même outil digital d’approvisionnement pour 190 pays. Prenant en charge les processus d’achat du début à la fin, de manière optimisée et sécurisée. Ainsi, SAP Ariba Network intervient dans la réduction des coûts de transaction et l’accélération des cycles de vente. En outre, le réseau vous aide à trouver de nouveaux prospects qualifiés et à les contacter. Dès lors, ils auront accès à votre catalogue (si vous en créez un) améliorable avec un PunchOut en ce qui concerne les fonctions de commande et de facturation électronique.

Quelque fonctionnalités clés

Gestion des fournisseurs : centralisation de toutes les données des fournisseurs (y compris les risques) ;

Sourcing Stratégique : techniques pour réduire toutes les dépenses liées à l’approvisionnement et conserver un contact privilégié avec les fournisseurs ;

Collaboration au sein des chaînes d’approvisionnement : le logiciel SAP Ariba permet de coordonner vos équipes avec celles de vos partenaires, jusqu’à livraison des produits ;

Comptabilité intégrée à la chaîne logistique financière ;

e-Procurement sécurisé , accéléré, à un coût réduit des traitements (entre 25% et 60%) et de l’approvisionnement (10%).

QuickBooks : le logiciel de comptabilité des PME

QuickBooks est un excellent moyen de commencer la gestion de vos finances : devis et factures, dépenses et revenus, TVA et autres taxes d’exploitation liés à votre activité peuvent se manœuvrer depuis le même logiciel. Il y a là largement de quoi faire grandir votre business depuis les 30 jours d’essais gratuit jusqu’au statut de multinationale. En outre, vous pouvez suivre les flux de votre trésorerie grâce aux rapports mensuels et annuels de comptabilité analytique. À cet égard, QuickBooks vous rappelle vos créances et les factures à régler en temps réel. Il récupère également les données du compte bancaire de votre boîte afin d’en classifier les dépenses, pour un suivi plus précis. D’autre part, le logiciel prend en charge la création de devis, transformables en factures en quelques clics.

Autres Fonctionnalités importantes

QuickBooks fera parfaitement l’affaire pour régler des problématiques telles que :

la TVA : déclarations et enregistrements automatisés sans fausse note, et compte rendu en temps réel de votre situation vis-à-vis du fisc ;

les rapports financiers , mis à jours et téléchargeables à n’importe quel moment ( rapport sur bilan, état des flux de la trésorerie, rapport sur les pertes et profits ) ;

le traitement de paie , qui calcule et exécute l’envoi des salaires sans erreur aucune ;

les paiements en ligne ;

le scan des reçus pour vos archives numériques.

Stripe : une solution de paiement e-commerce très abordable pour du B-to-B international

Vous connaissez déjà probablement PayPal, peut-être Skrill… Lancée en 2010, Stripe, leur concurrent direct, offre un service d’encaissement électronique fonctionnant dans une bonne quarantaine de pays. Il permet d’effectuer les transactions numériques de manière sécurisée de plus de 100 000 enseignes, en 130 devises différentes. En outre, Stripe admet l’utilisation de solutions telles qu’Apple Pay, Google Pay, SEPA Direct Debit, Alipay ou encore iDeal. Ses principaux avantages sont la protection contre les tentatives de fraude, l’assurance de coûts fixes et une excellente interface de programmation.

Du moment que vous bénéficiez d’un contrat de vente à distance (VAD), vous pouvez vous servir de Stripe sans craindre d’éventuels litiges avec un client. En effet, vous aurez le statut de sous-marchand sans avoir à subir le processus kafkaïen de la création d’un compte marchand. Quant aux utilisateurs, ils seront mis face à une interface intuitive et agréable, ce qui ne peut que soigner votre taux de conversion. Quoi qu’il en soit, pour bénéficier de coûts réellement avantageux, mieux vaut que votre commerce soit tourné vers l’international.

Une solution de paiement très complète

D’abord, il convient de souligner que toutes les cartes de crédit sont admises : Visa, Mastercard, Discover, American Express, et même JCB, Union Pay ou encore Diners Club. Quelles que soient vos applications web, vous n’aurez à créer qu’un seul formulaire d’encaissement. En outre, vous pourrez utiliser le service de portefeuille numérique afin de permettre l’utilisation d’Apple Pay et de Google Pay, sans parler de Visa Checkout Masterpass, WeChat Pay, Amex Express Checkout, etc. Quant aux clients internationaux, ils pourront vous régler dans plus de 135 devises sans frais supplémentaires. Quant à vos frais, ils seront réduits si vous possédez un compte très actif. Enfin, vos acheteurs auront la possibilité de configurer des paiements automatiques.

Shopify Plus : quand les logiciels B-to-B imitent le B-to-C

Il est très pratique de pouvoir commander un produit directement en ligne, parfois dans l’urgence. Grâce à Shopify Plus, vous pouvez leur laisser les rênes en leur proposant un service de commande proche des systèmes B-to-C. L’idée, en vous rendant disponible sur tous les appareils et canaux, est de proposer une navigation sur site personnalisable à vos prospects. Dans ce cadre de libre-service, Shop Pay vous permet de lancer des promotions promptes à gagner plus de conversions.

À ce titre, vous pourrez même intégrer les données de vos clients au moyen de l’API de Shopify. Quant à la transaction proprement dite, elle pourra s’opérer à travers une facturation manuelle et une centaine de solutions de paiements divers. Et avec Shop Pay, le processus de paiement est accéléré pour vos clients réguliers et les commandes de gros volume. Comme pour du e-commerce en ligne B-to-C, votre boutique en ligne protégée par un mot de passe arbore votre logo, des tarifs personnalisés et des produits destinés aux entreprises. Enfin, vous avez en option la synchronisation des stocks et des commandes.

Oxalys : un des meilleurs logiciels B-to-B Procure-to-Pay avec appli mobile

Dans les logiciels B-to-B, vous pouvez également compter sur Oxalys pour la gestion de vos processus d’achat. D’abord, vous n’aurez aucune peine à centraliser toutes vos demandes d’achat. Ensuite, vous accédez à un grand nombre de catalogues. Puis, lorsque vous avez trouvé votre fournisseur, Oxalys vous aide tout au long du cycle d’approvisionnement. À cet égard, les factures sont contrôlées facilement, à l’instar des engagements de vos fournisseurs. En outre, vous bénéficiez d’un suivi des délais d’approvisionnement et de l’état de vos stocks pour éviter les cas de rupture. Autre atout non négligeable : vous pilotez vos commandes rapides, BAP et engagements même en déplacement, à distance depuis une application mobile. Pour les demandes d’achats régulières, vous pourrez également automatiser vos factures sans encombre ou dépassement de délais, tout en réduisant vos coûts. De la même manière, les achats imprévus sont plus facilement évités, et vos cycles d’approvisionnements restent fluides.