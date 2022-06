Vous tenez un site internet et vous le poussez uniquement via du webmarketing (liens sponsorisés, annonces, etc.) ? Peut-être passez-vous à côté d’une occasion d’obtenir des résultats sur le long terme avec un budget beaucoup plus restreint. À cet égard, on vous a sans doute déjà vanté les mérites de tel ou tel logiciel SEO (Search Engine Optimisation). La définition du SEO est simple : améliorer les performances et contenus de vos pages web afin que les moteurs de recherche tels que Google les considèrent comme pertinents. De cette façon, vous augmentez vos chances d’apparaître en haut des SERP (pages de résultat) lorsqu’un·e internaute saisit un mot-clé en rapport avec votre activité dans la barre de recherche. Cela vous assure plus de trafic organique (presque) sans rien faire ! Mais avant de faire appel à une agence SEO pour vous lancer dans une stratégie de référencement naturel, voici pourquoi vous devriez apprendre à utiliser au moins un logiciel de référencement !

En quoi consiste un logiciel SEO ?

En fait, il existe plusieurs sortes d’outils de référencement naturel. Certains outils sont assez généralistes, tandis que d’autres vont se spécialiser sur une tâche en particulier. Dans tous les cas, votre logiciel vous montrera les leviers qui vous permettront d’augmenter votre visibilité. Pour y parvenir, il va mettre en relation le potentiel de vos pages web avec la réalité du terrain : mots-clés utilisés par les internautes (pas toujours ce que l’on croit), état de la concurrence, suivi des liens entrants et sortants, etc. Avec de tels indicateurs, vous serez en mesure de produire de meilleurs contenus et de le mettre en avant sans avoir besoin de payer une campagne Adwords.

Que peut-on faire concrètement avec un logiciel SEO ?

Loin de faire le tour de la question, voici néanmoins quelques fonctionnalités simples que vous retrouverez facilement si vous testez un logiciel SEO…

Recherche de mots-clés

Il est impératif de savoir sur quels mots-clés vous placer. Un peu comme au marché : si vous vendez des crudités, vous avez intérêt à vous poster à côté d’une pancarte « Fruits et légumes » plutôt que sous le panneau « Poissonnerie ». Non seulement les logiciels SEO vous aident à trouver les meilleurs mots-clés, avec la meilleure balance valeur/concurrence possible, mais ils peuvent fournir des mots-clés de longue traîne, afin de trouver votre niche, ou des mots-clés secondaires, afin d’étoffer votre contenu. Une fois que vous savez quels mots-clés tapent vos prospects pour atteindre un service semblable au vôtre, il ne reste plus qu’à faire savoir à Google que vous êtes LA bonne adresse pour ce type de requêtes. On pensera notamment à Google Keyword Planner ou KWfinder.

Audit de votre site web : contenu, technique et notoriété

Bien entendu, une fois que vous êtes au clair sur les mots-clés à forte valeur ajoutée, vous avez besoin de connaître votre classement sur ces termes de recherche. Si vous rankez déjà fort, tant mieux. Dans le cas inverse, les logiciels SEO qui mesurent vos performances peuvent aussi analyser votre site afin détecter les erreurs de contenu ou les failles techniques, pas toujours évidentes à identifier (contenus trop courts ou dupliqués, snippets mal optimisés, liens non-suivis, etc.). On pensera notamment à rankingCoach, Copyscape, YoastSEO, SEMrush ou encore DeepCrawl.

Certains logiciels comme AMP Validator ou HTML compressor se focalisent sur des aspects plus techniques comme la compression des images ou du HTML, les rendus des scripts Java ou même le temps de chargement.

Suggestion et amélioration de contenu SEO

Certains outils sont là pour vous aider à optimiser directement vos contenus. En analysant la concurrence, ils vous indiquent la bonne longueur d’article mais vous dressent également une liste des mots-clés secondaires qu’il est intéressant d’y intégrer. Pour les plus sophistiqués, certains vous donneront même des idées de sujet ! MOZ Local et SEOquantum sont à essayer de ce côté.

Gestion de votre netlinking

Les liens entrants et sortants sont essentiels pour gagner en crédibilité. Pour vous aider à développer une stratégie viable, il existe des solutions pour trouver des blogs, sites web ou influenceur·se·s avec qui il serait intéressant d’échanger des liens. En effet, la double difficulté à résoudre est la suivante :

les liens doivent renvoyer à un contenu pertinent , c’est-à-dire en cohérence avec celui qui le cite. Autrement dit, il doivent montrer que vous êtes reconnu·e·s dans un domaine ;

, c’est-à-dire en cohérence avec celui qui le cite. Autrement dit, il doivent montrer que vous êtes reconnu·e·s dans un domaine ; il faut éviter de renvoyer les internautes vers la concurrence !

Automatiser cette recherche pour obtenir une base de données viable représente un gain de temps considérable ! Pour cette partie, MajesticSEO et SE Ranking seront sans doute pertinents.

En attendant de tester l’un de ces fameux outils, vous pouvez également lire notre top 5 Logiciels de paiement b-to-b !