Si vous possédez une entreprise et que vous émettez des factures à des clients (pour la vente d’un produit ou d’un service), il est fort probable que vous vous soyez trouvé dans la situation suivante : un client ne paye pas la facture à temps. C’est ici qu’interviennent les miracles du logiciel de recouvrement de créances, aussi appelé logiciel de relance client. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que c’est et à quoi cela sert.

L’utilisation d’un logiciel de recouvrement de créances est désormais chose commune dans toutes les grandes entreprises, tant il est fréquent que les clients ne payent pas les factures dans les délais. Avec un logiciel de recouvrement, le temps et l’énergie accordés à cette tâche sont quasi-nuls, et le taux de paiement des factures dans les délais explose.

Qu’est-ce qu’un logiciel de recouvrement ?

Le logiciel de recouvrement de créances, ou Credit Manager, est un outil qui va gérer l’entièreté des procédures de recouvrement à l’aide d’une intelligence artificielle, généralement pour les recouvrements à l’amiable, mais aussi parfois pour des recouvrements judiciaires (si le recouvrement à l’amiable a échoué) : son but principal est d’éviter à l’entreprise des tâches fastidieuses et incertaines.

Parmi les meilleurs logiciels de recouvrement, citons Upflow, une référence du domaine.

De la personnalisation de la relance clients à l’automatisation des procédures en passant par l’établissement des règles de crédit et la présentation d’un agenda d’encaissement, un bon logiciel de recouvrement gère tout ! Il participe grandement à la mise en place d’une bonne santé financière au sein de l’entreprise.

Il peut être associé à un logiciel comptable afin d’avoir une bonne visualisation de la base de données des profils payeurs, et d’éviter à doubler les rentrées d’informations.

5 raisons d’utiliser un logiciel de recouvrement

Alors oui, bien sûr, il existe des tas de différentes raisons d’utiliser un logiciel de ce type, mais on ne va pas vous faire une liste immense (ça serait barbant pour vous). On vous a donc sélectionné les cinq meilleures raisons d’utiliser un logiciel de recouvrement, afin de vous donner une idée de l’impact qu’un tel outil peut avoir.

Un outil plus adapté qu’Excel et qu’un logiciel comptable

L’automatisation sur Excel (ou Google Sheets) est très limitée, et gérer les factures prend un temps considérable dès que l’entreprise est un peu plus développée, tout comme pour les logiciels comptables qui ne sont pas assez automatisés et/ou optimisés pour cette tâche. Un logiciel de recouvrement dédié sera parfaitement optimisé et consacré à cette tâche, ce qui représente le compromis parfait.

Une trésorerie rétablie

Comme le logiciel réduit les délais de paiement et permet de visualiser l’encours client, la trésorerie de l’entreprise est plus sécurisée et fiable. Cela permet à l’entreprise de paraitre plus sécurisante et d’investir plus facilement.

Un gain de temps et de praticité

Avoir un logiciel de recouvrement permet de gagner beaucoup de temps. Au lieu de trouver les factures impayées, de relancer les clients manuellement… Tout sera automatisé, y compris la relance clients, ce qui fera économiser des heures précieuses. De plus, vous pourrez retrouver tout le détail de votre encours client sur le logiciel, ce qui vous offrira une vision globale claire et concise.

Une apparence plus professionnelle

Le logiciel agit informatiquement, donc tout est automatisé, millimétré, avec un timing parfait. Pour les clients actuels, cela représente un gage de professionnalisme et cela donne foi en l’entreprise. Ainsi, certains partenaires financiers qui pourraient constituer une source de financement extérieure seront plus sereins face à cette question.

Une réduction des coûts

Forcément, qui dit gain de temps dit gain d’argent. La personne en charge de la gestion des factures passera un temps infiniment moindre à cette tâche, ce qui permet soit de supprimer un poste, soit d’affecter cette personne à d’autres tâches apportant de la valeur à l’entreprise. De plus, la réduction du taux d’impayés renfloue la trésorerie.

