Ces dernières années, le concept de logiciel médecin s’est construit une grosse cote de popularité auprès des professionnels du secteur de la santé. Domaine assez délicat du fait qu’il se rapporte directement à la vie humaine, le corps médical était resté longtemps réticent à ce type d’innovation. Aujourd’hui, convaincus de la pertinence et des performances de ces outils, cabinets médicaux et établissements sanitaires n’hésitent plus à s’équiper d’un logiciel médecin.

Logiciel médecin : indispensable pour gagner du temps et optimiser le suivi du patient

Une bonne gestion du dossier patient

L’organisation du travail au niveau des professionnels de santé n’est pas toujours facile. Entre les dizaines de dossiers de patients à examiner chaque jour, les consultations à effectuer, les rendez-vous à honorer, la gestion du temps et de ces activités peut devenir très vite pesante. Quoi de mieux dès lors qu’un logiciel médecin pour accompagner la gestion de toutes ces tâches ?

Grâce aux innovations technologiques, il existe aujourd’hui de nombreux logiciels médicaux sur le marché pour aider les professionnels de la santé à mieux organiser leur travail.

Avec ces outils, sont possibles :

Une meilleure gestion des différents rendez-vous ;

Plus de facilité dans la rédaction des dossiers des patients ;

Une bonne catégorisation des dossiers et une meilleure segmentation des tâches ;

Un suivi plus efficace ;

Une meilleure synthèse des dossiers des patients.

Découvrez d’autres outils et technologies santé du futur qui vont révolutionner votre organisation au quotidien.

Un gain de temps non négligeable

Au milieu d’une pile de dossiers de patients chaque jour, énormément de temps est perdu à trouver tel ou tel autre document. Cette situation nécessitait l’apport de certaines améliorations pour permettre aux professionnels de gagner du temps et c’est bien ce qu’offre le logiciel médecin.

Contrairement aux tas de paperasse à fouiller pour retrouver un dossier patient, quelques clics suffisent pour obtenir l’information recherchée avec précision avec le logiciel médical. Grâce à cet outil, les tâches chronophages comme la rédaction d’ordonnances et de dossiers patients ainsi que la transmission de données aux confrères, sont facilitées.

Un gain de temps pour l’accomplissement des tâches administratives est ainsi possible et ce temps peut être davantage consacré à l’écoute et à la prise en charge des patients. C’est un avantage qu’apprécient nombre de médecins, comme on peut le voir ici.

Quels autres atouts offre le logiciel médical ?

Économique

Déjà, il faut noter que le logiciel médecin reste un outil dématérialisé dont l’utilisation ne tient qu’aux supports et périphériques numériques. De ce fait, il épargne aux praticiens l’utilisation de documents papier, et par ricochet toutes les charges qui peuvent y être liées.

En dehors de cet avantage économique, il faut ajouter que la réduction de l’utilisation de supports papier s’inscrit parfaitement dans la vision actuelle du monde, de promouvoir les initiatives écoresponsables qui ont un impact écologique.

Pratique

Promptitude et rapidité sont les maîtres mots avec le logiciel médical en matière d’accès à l’information. Cet outil permet une centralisation des données et dossiers des patients qui peuvent être consultés désormais de partout, peu importe le support.

D’un ordinateur portable ou de bureau, d’une tablette voire même d’un smartphone, il est possible d’avoir accès aux informations et de les transmettre facilement.

D’autres problèmes peuvent être évités, tels que :

Les erreurs de prescription ;

Les écritures illisibles ;

Les pertes d’ordonnances.

Par ailleurs, outre les prescriptions qu’il est possible de transférer directement à la pharmacie, il y a également la facilité de transmettre les informations qu’il faut aux organismes comme l’Assurance Maladie et autres.

La question des rotations

Lorsqu’un médecin fait sa descente et est remplacé par un confrère, il a l’assurance que la transmission des informations ne souffrira d’aucune irrégularité.

Grâce au logiciel médecin, les relèves se feront donc avec assurance, non seulement entre confrères, mais également au niveau des patients laissés au prochain médecin de garde.