Un excellent moyen d’occuper l’espace en diffusant votre image de marque est sans nul doute l’affichage dynamique. Cette solution de communication a le mérite d’être à la fois simple et de plus en plus sophistiquée (voir plus de détails sur le dynamic display et les écrans de diffusion !). En effet, avec l’émergence de logiciels toujours plus performants et tournés utilisateur, les fonctionnalités d’administration des contenus se multiplient et s’affinent. Ainsi, le marché regorge de logiciels d’affichage dynamique. Dès lors, la question n’est pas de trouver le meilleur mais celui dont la formule correspond à vos besoins. Quels sont-ils ? Quelles possibilités existent et à quels critères rester attentif pour coller à votre business ? Meilleure-innovation.com vous fait le topo !

Que peut-on attendre d’un logiciel d’affichage dynamique ?

Évacuons dès maintenant la question des prix, laquelle est évidente pour tout type d’investissement. Sachez simplement qu’il existe un paquet de logiciels libres pour votre affichage dynamique : Xibo, Screenly, Concerto ou encore Yodeck sont parmi les plus connus. Bien entendu, dès que votre projet réclame des fonctionnalités premium, ces solutions vous proposeront des abonnements au mois ou à l’année.

Ergonomie de votre logiciel d’affichage dynamique : privilégiez une bonne UX

Si vous voulez gagnez du temps et du budget, mieux vaut partir sur une solution accessible à tous à travers un outil simple. Avant d’aller chercher dans les fonctionnalités avancées mais plus complexes à mettre en place, commencez donc par un logiciel qui ne nécessite pas plus d’une journée de formation pour être maîtrisé. Excepté bien sûr si vous avez dans vos équipes quelqu’un qui maîtrise déjà ce type d’outils, vérifiez donc bien l’ergonomie de l’interface avant de choisir !

Sécurité de votre logiciel d’affichage numérique : à ne jamais négliger !

Ne l’oublions pas, l’affichage dynamique est une technique reposant sur du matériel numérique, donc sujet aux tentatives de piratage. En conséquence, avant de partir pour un logiciel, vérifiez bien qu’il dépend d’un réseau fiable avec des options de sécurité avancée, afin de garantir votre image de marque contre les intrusions malveillantes !

Fonctionnalités existantes : les plus récentes et intéressantes du marché

Allant sans cesse en s’améliorant, les logiciels d’affichage dynamique offrent un panel d’avantages, notamment les suivants…

Création des contenus directement depuis le logiciel d’affichage dynamique

Si vous avez déjà un créateur de contenus qui utilise son propre logiciel en amont de l’affichage numérique, vous pouvez directement passer au point suivant. Pour les autres, veillez quoi qu’il en soit à ce que cette fonctionnalité soit compatible avec le plus grand nombre de formats possible :

images ( JPG, etc.) ;

vidéos (MP4, FLV MOV, MKV, etc.) ;

animations (SWF, etc.).

En effet, il est bien plus intéressant de proposer un contenu multimédia varié à votre public ! À ce titre, vérifiez également l’espace de stockage disponible !

Contenus automatiques et planification des diffusions : l’option du gain de temps

Si votre logiciel n’admet pas la création de plusieurs listes de lecture à diffuser automatiquement, avec possibilité de planification, passez votre chemin. C’est un gain de temps énorme de pouvoir lancer les contenus de votre site web, des plateformes collaboratives ou flux RSS (actus, météo). Autre idée : les contenus issus des publications sur réseaux et plateformes sociales (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, etc.) peuvent aider à capter votre audience. Veillez simplement à ne pas trop faire dans le répétitif, tant dans les boucles de contenus que dans la programmation des horaires de lecture.

Le pilotage à distance, multi-site et multi-utilisateur : un must have pour une application logicielle d’affichage dynamique

Dans la lignée du point précédent, pouvoir paramétrer les contenus à distance est incroyablement pratique ! Ainsi, si vous avez une campagne d’affichage d’assez grande envergure, vous aurez intérêt à trouver un logiciel qui assure la gestion du multi-site (plusieurs lieux d’affichage), du multi-flux (plusieurs écrans) et en multi-utilisateur (plusieurs collaborateurs). Vous pourrez alors programmer les contenus par groupes de diffusion en localisant les appareils sur une carte. À ceci s’ajoutent généralement :

les horaires de diffusion ;

la gestion collaborative (avec verrouillage des diffusions et décrochage local) ;

la synchronisation ;

le redémarrage ;

la visualisation en temps réel des contenus en cours de diffusion ;

le contrôle de l’état des écrans ;

Et le tout est à distance !

Les solutions d’affichage dynamique SaaS

En ce moment, une solution simple à mettre en place repose sur l’architecture on-demand, ou SaaS (Software As A Service) qui utilise la technologie cloud peut proposer tous ces avantages à la fois sans avoir besoin de son propre matériel informatique de pointe. L’autre point fort de ces solutions d’affichage dynamique est l’assistance technique incluse. Ainsi, avec juste une connexion internet et parfois la possibilité de travailler hors ligne sur certaines tâches, beaucoup d’entreprises auront intérêt à regarder du côté des SaaS !