Bordeaux a toujours été impliqué dans la mobilité verte. Pour mener à bien son plan de transition écologique, la troisième ville la plus embouteillée de France propose des alternatives aux véhicules thermiques, que ce soit au niveau des aides ou des infrastructures. Citons par exemple la mise en place de nombreuses bornes de recharge rapide pour voitures et deux roues électriques. Ces stations permettent de charger votre batterie en moins de 20 min ! Par ailleurs, un secteur se développe de plus en plus à Bordeaux, les locations de deux roues électriques en libre service.

Après les trottinettes et les vélos électriques, c’est au tour des scooters de se présenter. Depuis 2018, la ville les accueille dans ses rues. On vous explique tout sur les services de location de scooters électriques en libre service à Bordeaux.

Le marché du scooter électrique en libre service à Bordeaux

Le marché des scooters électriques est bien moins important que celui des trottinettes et vélos électriques en libre service, autant par le nombre de véhicules que d’entreprises offrant ce service. Alors que les trottinettes électriques sont proposées par 8 entreprises et les vélos électriques par 5 sociétés, le marché des scooters électriques, lui, n’est composé que d’une seule entreprise : Yego. Le monopole de la société espagnole lui permet de développer, sans concurrence depuis juillet 2020, son offre de 200 scooters dans la capitale de la Nouvelle-Aquitaine.

Ce service tend à se développer puisque Yego a annoncé vouloir étoffer son offre. Aussi, le marché pourrait connaître de nouveaux acteurs dans les mois à venir, d’autant que la loi sur le stationnement payant pour deux roues se fait pressante à Bordeaux.

Dans plusieurs villes et notamment Paris, le stationnement payant des motos et scooters thermiques a été voté et prendra effet dès 2022. Bordeaux, même si aucune mesure n’est à prévoir pour l’instant, pourrait suivre le mouvement. Un argument à mettre dans la balance qui pourrait vous faire pencher vers l’option du scooter électrique.

YEGO : Location de scooter en libre service à la minute

L’entreprise Yego est aujourd’hui implantée dans trois pays : l’Espagne, l’Italie et la France. Alors qu’elle vient de déployer sa flotte à Paris, c’est bien à Bordeaux que Yego a commencé à offrir ses services en France. Arrivée sur le sol bordelais en 2018 sous le nom de Yugo, la flotte comprend aujourd’hui 200 scooters. On peut les retrouver en libre-service dans toute la ville. Quels types de scooters sont proposés ? Combien coûte l’offre de Yego ? Où trouver les scooters ? On répond à toutes vos interrogations.

Quel scooter propose l’offre de Yego ?

Les scooters proposés par Yego à Bordeaux sont des modèles Pink Mobility, équivalent 50cc. Ce scooter n’a donc pas besoin de permis spécifique pour être conduit. Son look rétro n’empêche pas la puissance du moteur de 3 000 W qui propose des performances convaincantes pour cette gamme de scooters. Les scooters Pink Mobility sont disponibles 24h/24 et un SAV est ouvert en cas de problème. A noter, sur tous les scooters, vous pouvez trouver 2 casques dans le coffre.

Combien coûte un trajet Yego à Bordeaux ?

La location d’un scooter électrique Yego est facturée 0,28€/minutes. Des packs prépayés sont disponibles et permettent de faire des économies. Par exemple, vous pouvez bénéficier de 15,10€ offerts si vous optez pour un crédit de 49,90€. Ou encore de 40€ si vous payez 89€. Des offres très avantageuses pour ceux qui utilisent le service régulièrement puisque le coût à la minute descend en dessous de 0,16€ la minute !

Attention, des suppléments peuvent s’ajouter pour les personnes distraites. Une zone délimite les endroits où vous pouvez garer votre scooter et mettre fin à votre trajet. Si vous vous trouvez hors de cette zone, vous devrez mettre votre scooter sur pause, ce qui vous coutera 0,14 e par minute de pause. Une halte qui peut vite faire grimper la note!

Attention au respect des règles : si vous ne portez pas de casque, l’amende s’élève à 135€ et si vous n’avez pas de gants (non fournis par Yego), vous pourrez écoper d’une amende de 45€ !

Où trouver les scooters Yego Bordeaux et comment ça marche ?

Une application permet de localiser les scooters dans la ville et de gérer votre course. Pour les utiliser, il suffit de créer un compte sur l’appli Yego et de déverrouiller le scooter. Vous bénéficiez de 15 minutes pour réserver le scooter et vous rendre à son emplacement. Après avoir récupéré l’un des deux casques présents dans le coffre, vous êtes prêt à partir. A la fin de votre trajet, il est important de se garer dans un emplacement pour véhicules deux roues puis une fois le casque remis dans le coffre, il ne vous reste plus qu’à prendre une photo de votre scooter et stopper votre course à partir de l’appli.

Indigo Weel : Service qui a capitulé face la domination YEGO

Cela faisait plus de 2 ans que les deux entreprises partageait le marché de la location de scooter électrique. Mais en juin 2020, Indigo Weel décide de retirer son offre à Bordeaux. Cet arrêt des activités fait suite à d’autres retraits dans de nombreuses villes où elle opérait (Lyon, Angers, Metz, Dijon). Les raisons invoquées sont économiques : pas assez de locations, concurrence trop forte, vandalisme et la pandémie ont eu raison du service. À Bordeaux, c’est la domination de YEGO qui a fait plonger l’entreprise. Indigo Weel est maintenant disponible uniquement à Toulouse, bastion que la marque arrive encore à défendre face à la concurrence.

Les entreprises de location de scooters électriques à suivre

Certaines entreprises ne proposent pas encore d’offre de scooter électrique en libre-service à Bordeaux mais sont à surveiller dans les mois à venir. Petit tour d’horizon des potentiels futurs concurrents de Yego.

Cooltra, un premier pas annonciateur

Cooltra, entreprise aux 9 000 scooters électriques, inonde depuis 2006 l’Europe avec son offre de location à la minute. Dernièrement, la boîte s’est implantée à Paris et compte devenir un véritable concurrent à Cityscoot, Lime ou Yego. Mais, ce n’est pas la première ville française pour laquelle Cooltra offre ses services. En effet, depuis 2018, ses scooters électriques sont disponibles… à Bordeaux ! L’offre n’est cependant pas exactement la même. Alliée au concessionnaire Scoot Kiké, basé à Talence, Cooltra propose la location au jour ou au mois de scooters électriques. La prochaine étape est logiquement la mise à disposition de scooters en libre service, mais la question reste « pour quand » ?

Cityscoot, bientôt disponible à Bordeaux ?

La célèbre marque de location de scooter à la minute, pionnière dans le domaine et leader à Paris, semble vouloir s’implanter dans la belle endormie. En témoignent les offres d’emploi de Cityscoot concernant le développement d’une potentielle offre à Bordeaux. Rien n’a encore été officialisé, mais les sites de recrutements parlent d’eux même : on peut retrouver un poste en tant que Manager Opérationnel Bordeaux qui aura pour missions de « participer à la conception de politique de déploiement sur ce territoire » ou encore d’« assurer la gestion et l’optimisation de la flotte [bordelaise] ». On pourrait donc bien s’attendre à l’arrivée des scooters Cityscoot à Bordeaux dans les mois à venir.

