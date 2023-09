Véhicules électriques : faites vous livrer vos batteries grâce à ce Uber Eats des recharges

En Italie, la société E-Gap est très connue : elle permet aux utilisateurs de sa plateforme de pouvoir recharger sa batterie de véhicule électrique en quelques instants. Le service existe déjà à Paris, et tend à se déployer en province.

Si les véhicules électriques ne constituent pas la majorité du parc automobile français en 2023, avec 15 % des voitures concernées selon une étude de La Plateforme automobile (PFA), elles constitueront son ensemble d’ici trois décennies. Alors que le nombre de points de recharge augmente dans tout l’hexagone, des entreprises tentent d’innover en proposant un service mobile de recharge de batteries de véhicules.

E-Gap : la recharge de batterie partout et tout le temps

Eugenio de Blasio, un entrepreneur italien, roulait en voiture électrique, ravi d’avoir investi dans un moyen de transport neutre en carbone. Néanmoins, une question lui trottait dans la tête : s’il venait à s’aventurer dans des contrées qu’il ne connaissait pas ou peu et qu’aucune borne de recharge ne venait à sa rescousse, comment ferait-il pour s’en sortir ?

Sur Paris, et même en province, les bornes de recharge électriques ne sont pas en nombre suffisant pour répondre à toute la demande du parc automobile français.

C’est ainsi qu’est né E-Gap, de ce simple constat, d’une volonté forte : rendre l’accès à la recharge des voitures électriques plus facile, et donc disponible n’importe où, n’importe quand. Son idée est simple. Il se base sur les plus grandes entreprises de livraisons de produits et de nourriture à domicile : Deliveroo, Uber Eats, Foodora, Just Eats et consorts, tous livrent vos repas à domicile en un rien de temps.

Le cofondateur de l’entreprise avec son compère Alessandro di Michele se dit qu’il serait tout à fait possible de reproduire ce modèle pour la recharge de batteries. Bien implanté chez notre voisin transalpin depuis 2017, E-Gap a fait son arrivée en France cette année, du côté de la capitale. La start-up voit désormais plus grand puisqu’elle veut s’étendre dans de nouvelles villes françaises, Lyon et Bordeaux notamment, d’ici la fin de l’année.

Tout d’abord, téléchargez l’application sur votre smartphone Android ou iOS grâce au Play Store ou à l’App Store. Une fois fait, il vous faudra créer un compte en renseignant les informations autour de votre véhicule. Il est important de bien notifier le bon modèle de voiture afin que le livreur puisse venir avec le matériel adéquat pour recharger votre véhicule.

Ensuite, vous pourrez choisir votre créneau d’intervention entre six heures du matin et dix heures du soir, sept jours sur sept. Pas besoin d’indiquer le lieu exact où vous serez à ce moment-là. Grâce à la géolocalisation, le livreur pourra savoir précisément où vous vous situez. E-Gap vous demande néanmoins de laisser la trappe de recharge de votre bolide entrouverte afin que l’opérateur puisse brancher le véhicule à sa recharge en toute sécurité.

L’opérateur vient avec sa camionnette chargée à bloc pour recharger votre véhicule au plus vide !

Plus fort encore, il n’est pas nécessaire d’être présent aux côtés de votre véhicule pour avoir accès au service. Il vous faudra néanmoins relier votre smartphone à votre véhicule afin qu’il puisse être géolocalisé par la personne qui viendra faire votre plein.

Et niveau tarif, qu’est-ce que ça donne ?

Courant alternatif, courant continu, toutes les recharges sont possibles. Le paiement se fait une fois la recharge réalisée. C’est en fonction de la rapidité d’intervention que E-Gap vous facturera, puisque vous pouvez décider de l’heure d’arrivée de l’opérateur, au plus tôt dans les 90 minutes.

Le temps de recharge de recharge est également comptabilisé puisque la société propose trois formules à 30, 45 et 60 minutes, avec un plafond d’énergie de 10, 20 ou 30 kWh. Bien entendu, il est recommandé de choisir la dernière formule si vous êtes vraiment en rade et que vous souhaitez faire le plein. Dans leur version la plus rapide, cela vous coûtera en 24 et 36 €. À noter que des formules d’abonnement existent, vous permettant d’avoir accès à des tarifs plus avantageux…