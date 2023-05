La litière autonettoyante vous fera oublier la corvée d’entretien : l’objet parfait pour fainéant

Furbulous Box est une litière autonettoyante qui devrait plaire autant aux félins délicats qu’aux humains flemmards.

Marre de nettoyer constamment la litière de votre chat ? On a la solution pour vous ! L’entreprise propose depuis plusieurs semaines un objet pour chat innovant : la Furbulous Box qui se veut être la première litière qui se nettoie automatiquement après le passage de votre chat.

La Furbulous Box, la seconde maison de votre animal de compagnie

C’est sur Indiegogo que Furbulous Pet a pu voir son rêve devenir réalité. Après avoir obtenu le financement nécessaire pour la création d’un prototype, celui-ci a été convaincant et a permis le lancement de la production de cette litière très particulière afin qu’elle puisse être commercialisée au début de l’année 2023.

Concrètement, cette litière fait office de seconde maison pour votre chat. Elle peut accueillir un chat d’une douzaine de kilogrammes en moyenne qui pourra faire ses besoins en toute tranquillité. Et pour récupérer les petits cadeaux de votre fidèle félin, le fond de la Furbulous Box est équipé d’un compartiment où il est possible d’introduire un petit sac-poubelle pouvant contenir jusqu’à 7 litres de déchets.

Avec ce système ingénieux, les concepteurs de la litière ont voulu prévenir la formation d’une moisissure responsable de l’aflatoxicose, une toxine mortelle pour les chats. En plus d’être nocifs pour nos compagnons à poils, ces champions peuvent proliférer dans notre maison et dégrader nos sols et nos murs. La Furbulous Box est donc un moyen de prévenir l’apparition de cette moisissure pour garantir la santé de votre chat et préserver votre environnement de vie.

Afin de se nettoyer toute seule, la Furbulous Box est équipée de capteurs installés à l’entrée et à l’intérieur de la litière qui permettent d’identifier lorsque l’animal entre et ressort. Dès lors, la porte principale se referme automatiquement grâce à un habile système rotatif afin de débuter le nettoyage.

Le chat n’est plus dans sa litière, le processus de nettoyage peut débuter.

Un ingénieux système basé sur une multitude de capteurs

Les capteurs situés à l’intérieur de la litière permettent également de reconnaître les excréments du chat afin de les filtrer et faire en sorte que les granulés de litière soient aussi propres que possible. Le bac situé au fond de la litière élimine automatiquement les déchets et les emballe dans un sac-poubelle intégré, contrairement à d’autres litières similaires qui entassent l’ensemble des déchets dans le bac, ce qui vous oblige à le nettoyer régulièrement.

Si vous n’avez qu’un seul chat, ce compartiment à déchets peut durer jusqu’à quinze jours, date à laquelle il faudra remplacer le sac-poubelle. Notez que cela peut aller beaucoup plus vite si vous possédez plusieurs chats.

Le sac-poubelle se ferme automatiquement, il n’y a plus qu’à le récupérer une fois qu’il est rempli.

Une litière onéreuse, mais qui vous empêchera la réalisation d’une corvée redondante

Si vous souhaitez acquérir cette litière innovante, il vous faudra débourser un peu plus de 860 euros. À ce prix, vous aurez le droit à la Furbulous Box, bien évidemment, mais aussi à deux compartiments à déchets permettant l’emballage automatique des sacs-poubelles, ainsi qu’à deux brosses de toilettage pour animaux de compagnie.

Pour une litière autonettoyante, cela est relativement cher, d’autant qu’il est tout à fait possible de réaliser cette corvée soi-même, à partir du moment où vous avez le temps pour le faire. Néanmoins, le fait que ce produit évite la prolifération de moisissures toxiques plaide en sa faveur. Par ailleurs, vous avez la possibilité de commander cette litière à moitié prix, soit pour moins de 400 euros, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Attention, il ne reste plus beaucoup de produits disponibles à la précommande !