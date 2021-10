Dyson Corrale vs L’Oréal SteamPod 3.0 : quel lisseur choisir ?

Dans la guerre qui oppose les lisseurs, deux appareils se distinguent grâce à des technologies innovantes. Le Corrale de Dyson, lisseur sans fil qui cache bien d’autres atouts et le SteamPod 3.0 de L’Oréal dont la particularité est d’être à vapeur. Les deux fers à lisser ont pris les devants pour satisfaire les envies des consommatrices : une chevelure lisse, brillante et en meilleure santé. Ne reste plus qu’une question : quel est le meilleur lisseur entre le Dyson Corrale et le L’Oréal SteamPod 3.0 ?

On connaît Dyson et ses innovations à l’avant-garde. Faisant suite au sèche-cheveux Supersonic et au styler Airwrap, le Corrale reste dans la même lignée. Le lisseur de Dyson est complètement repensé et foisonne de nouvelles technologies pour améliorer le coiffage de tous les types de cheveux. Quant au SteamPod, lisseur vapeur de la marque de beauté n°1 dans le monde L’Oréal, sa troisième version est plus ergonomique que les précédentes. Cela est visible notamment grâce à son réservoir d’eau intégré.

Dyson Corrale : le lisseur le plus high-tech

Revêtement des plaques : cuivre et manganèse

cuivre et manganèse Poids : 561 g

561 g Température variable : oui (165°, 185° et 210°)

oui (165°, 185° et 210°) Mode veille automatique : oui (arrêt automatique après 10 min)

oui (arrêt automatique après 10 min) Longueur du câble : 4,34 m

Quelle(s) technologie(s) le lisseur Corrale renferme-t-il ?

Avec un investissement colossal de la part de Dyson, les technologies qui composent le fer à lisser sont bien sûr novatrices. On le voit en premier lieu grâce aux plaques souples en cuivre et manganèse. Celles-ci entourent les mèches de cheveux et les rassemblent sans les écraser. En résulte un lissage plus efficace avec une chaleur moindre. Un point fort pour les cheveux abîmés. En outre, le bord des plaques est revêtu de tourmaline ce qui permet d’éviter l’électricité statique.

La protection de la fibre capillaire est une priorité sur laquelle mise énormément Dyson. Cela passe par trois choix de température : 165°, 185° ou 210° pour les cheveux épais. Mais pas seulement puisque la firme a équipé son appareil de capteurs qui contrôlent sans cesse la température choisie pour ne jamais la dépasser.

Les meilleures fonctionnalitées du Corrale de Dyson

La fonctionnalité phare du Corrale est son utilisation sans fil, une petite révolution en soi ! Plus besoin de se trouver à proximité d’une prise électrique, le sans fil offre une plus grande liberté. L’obstacle du câble pour se lisser et se boucler les cheveux n’est plus qu’un lointain souvenir. Cependant, l’autonomie de 30 minutes peut représenter un frein pour les cheveux bouclés ou frisés qui demandent un temps de lissage plus conséquent. Pour ce qui est de la recharge, le lisseur est vendu avec sa station de chargement.

Un autre atout du fer à lisser Dyson réside dans son petit écran OLED. Pratique pour choisir la température voulue mais aussi pour contrôler son temps de lissage lorsqu’il est utilisé sans fil. De plus, il est possible d’emmener le lisseur partout avec soi même à l’étranger car il est équipé d’un mode avion.

Utilisation du Dyson Corrale

Le Dyson Corrale est assez simple d’utilisation car il fonctionne globalement comme un lisseur classique. Néanmoins pour optimiser au maximum le lissage, le fabricant recommande de glisser lentement sur chaque mèche pour n’effectuer qu’un seul passage. Avec les cheveux fins, il est mieux de prendre une plus grosse section de cheveux par rapport aux cheveux épais.

Quant à l’autonomie, Dyson conseille de charger entièrement le fer à lisser avant la séance de coiffage. Cela permet notamment de ne pas se retrouver à court de batterie et de devoir attendre plusieurs minutes avant d’utiliser à nouveau l’appareil. Bon à savoir : le temps de charge est de 70 minutes pour 100 %. Pour plus de détails sur l’utilisation du Dyson rendez-vous sur notre test dédié au lisseur Dyson Corrale.

L’Oréal SteamPod 3.0 : le lisseur vapeur professionnel

Revêtement des plaques : céramique

céramique Poids : 590 g

590 g Température variable : oui (180°, 200° et 210°)

oui (180°, 200° et 210°) Mode veille automatique : oui (arrêt automatique après 60 min)

oui (arrêt automatique après 60 min) Longueur du câble : 2,4 m

Quelle(s) technologie(s) le lisseur SteamPod 3.0 renferme-t-il ?

La technologie phare qui compose le SteamPod est sans surprise la vapeur. Grâce à ce procédé, L’Oréal promet des cheveux plus doux, soyeux et brillants. En effet, la vapeur agit comme un élément de protection contre la chaleur émise tout en apportant de meilleurs résultats qu’avec des fers à lisser classiques. On y gagne plus de brillance et non une chevelure terne et rêche. Et ce n’est pas tout puisque l’appareil offre un lissage efficace également pour les cheveux bouclés et/ou crépus. Enfin, la vapeur respecte davantage les cheveux colorés ou avec des mèches.

Dotées d’un revêtement céramique anodisé, les plaques flottantes sont mieux protégées contre la chaleur et l’usure. Le SteamPod devrait donc être votre compagnon de coiffage dans la durée ! Et tout comme le fer à lisser de Dyson, celui de L’Oréal contient des capteurs qui régulent automatiquement la température pour ne pas dépasser celle choisie.

Les meilleures fonctionnalitées du SteamPod 3.0 de L’Oréal

Le lisseur à vapeur de L’Oréal est désormais plus ergonomique car son réservoir d’eau est placé à même l’appareil. La firme indique que ce réservoir lorsqu’il est plein est suffisant pour coiffer complètement une chevelure bouclée. L’autonomie atteint 192 m de cheveux. Malgré des avantages certains, le réservoir entraîne un poids plus conséquent que les fers à lisser plus traditionnels.

Le SteamPod est doté d’un léger peigne situé aux extrémités des plaques qui apporte une fonction de démêlage en plus du lissage. Cette fonctionnalité conviendra davantage aux cheveux fins et faciles à coiffer. Nouveauté par rapport aux précédentes versions, le cordon devient rotatif à 360° et permet de manier plus facilement l’appareil. Ce qui simplifie la tâche pour créer de belles boucles et ondulations.

Utilisation du L’Oréal SteamPod 3.0

Loin d’être un lisseur classique, le lisseur vapeur de L’Oréal requiert une petite préparation en amont pour être fin prêt à être utilisé. En effet il faut remplir le réservoir d’eau contenu sur le dessus de l’appareil avec de l’eau déminéralisée puis le replacer sur l’appareil. Il ne reste plus qu’à choisir la température.

Tout comme avec le Corrale de Dyson, L’Oréal conseille de se lisser les cheveux petite section par petite section pour optimiser le coiffage. Et ce en descendant lentement des racines aux pointes. Avec cette technique, un seul passage suffit.

Verdict : quel lisseur acheter entre le Dyson Corrale et le L’Oréal SteamPod 3.0 ?

Le lisseur Dyson comme le lisseur L’Oréal sont deux appareils intelligents et performants qui ont bouleversé le paysage des fers à lisser. Néanmoins si l’on doit en choisir un, c’est le SteamPod 3.0 de L’Oréal qui l’emporte. La qualité du lissage est indéniable tout comme la protection de la fibre. Ajouter à cela une tenue longue durée. C’est également son prix (229,00 €) 2x moins cher que le Corrale (499,00 €) qui fait toute la différence. Moins maniable que le fer à lisser de Dyson, il fait ses preuves avec un lissage impeccable et un fini soyeux.

Mais le lisseur Corrale reste une très bonne option notamment avec le sans fil vraiment pratique pour certaines occasions. Sans oublier le design hyper travaillé propre aux produits de beauté chez Dyson. L’appareil vaut tout de même le détour.