Lime, plus important opérateur de véhicules électriques au monde, compte étendre son offre de location de véhicules électriques partagés aux scooters électriques et ce dès le printemps à Paris.

Lime a réussi à s’implanter dans de nombreuses grandes villes du monde en proposant un système de location de trottinettes électriques et de vélos électriques partagés par les utilisateurs. Un système simple et pratique avec une application qui permet de profiter aisément d’un moyen de transport abordable, propre et sans contraintes. Le succès a rapidement été au rendez-vous et a su conquérir un public urbain jeune. Désormais L’entreprise de San Francisco veut proposer une offre plus globale avec des scooters électriques. Explications…

Lime annonce étendre prochainement son offre multimodale

Dans un communiqué de presse, Lime vient d’annoncer son intention d’ajouter des scooters électriques à sa gamme de location partagée dans différentes villes. La firme américaine précise que le déploiement interviendra dès le début du printemps 2021. Quelques villes sont concernées par ces premiers lancements, dont Paris et Washington DC. L’entreprise compte ensuite étendre ce service de location de scooters électriques à d’autres grandes villes du globe.

Une offre étendue avec une seule plateforme

Lime a basé son modèle avec un système de plateforme disponible via une application mobile. Elle permet de trouver facilement un véhicule électrique disponible à proximité. L’application permet aussi de réaliser le paiement de la location. Un système simple et qui plaît. Jusqu’à présent seuls les trottinettes et vélos électriques étaient disponibles. Prochainement, la location de scooter électrique sera également proposé.

Ghassan Haddad, le directeur des affaires publiques pour la zone Europe, Moyen Orient et Afrique de Lime explique : « L’ajout de scooters électriques à notre flotte de vélos et de trottinettes électriques est une étape majeure dans notre objectif d’assurer l’accès à des transports partagés abordables et à faible teneur en carbone ».

Un véritable partenariat avec les villes

Lime a réussi son expansion et à s’implanter dans de nombreuses grandes villes grâce à une collaboration et un partenariat avec les municipalités. Hassan Haddad précise : « Nous sommes un partenaire engagé dans plus de 60 villes d’Europe et nous continuons d’investir massivement dans des solutions durables et sûres dont les municipalités et les usagers ont besoin pour réduire la pollution atmosphérique, la pollution sonore et la congestion. Nous souhaitons lancer notre premier pilote à Paris afin de permettre aux usagers parisiens de réaliser tous leurs trajets grâce à une seule application ».

Un usage des scooters électriques Lime toutefois limité

Lime précise toutefois que le service de location de scooters électriques ne sera pas disponible pour tout le monde. En effet, pour des raisons évidentes de sécurité, les utilisateurs devront prouver qu’ils disposent d’un permis A ou d’un permis B pour pouvoir utiliser ces véhicules électriques. Par ailleurs, le trajet ne pourra commencer que lorsque l’utilisateur se prendra en photo avec un casque sur la tête.

Deux casques disponibles pour l’utiliser à 2

Lime ajoute dans son communiqué de presse que deux casques de tailles différentes seront disponibles dans la selle des scooters électriques. Les scooters seront de marque Niu et il sera possible de monter à deux sur le scooter électrique. Un élément différenciant important par rapport à Cityscoot.