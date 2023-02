Avec ce premier scooter électrique qui tient tout seul, plus besoin de poser le pied au sol

Le constructeur indien Liger a présenté un scooter électrique capable, selon la marque, de s’équilibrer automatiquement lorsque le conducteur est à l’arrêt. L’intérêt ? Plus besoin de poser le pied par terre au feu rouge ou de jouer de son corps pour stabiliser le véhicule à faible allure.

Connaissez-vous cette drôle de publicité de 2018 présentant le tout premier scooter de la marque Super Soco ? On y voit le modèle CU-X rouler de façon autonome dans les rues japonaises avec son propriétaire à ses trousses, faisant roulades, saltos et autres pirouettes pour le rattraper ! Malheureusement, ce teasing qui en met plein les yeux, n’est en réalité que fiction. Le scooter est on ne peut plus normal, n’est pas autonome et a besoin d’une béquille pour tenir debout.

Pourtant, ce qui n’était qu’une pub fictive est devenu aujourd’hui une réalité — du moins, en partie. La marque indienne Liger a exposé au salon Auto Expo 2023 le premier scooter, non pas autonome, mais qui tient debout tout seul, le Liger X.

Malgré la légère différence entre la vidéo et la réalité, le scooter CU-X se place parmi les scooters électriques les plus vendus en France.

Le Liger X embarque une technologie brevetée, mais pas que

Certes, le scooter Model3 de eccity propose déjà une fonction manuelle pour tenir debout sans béquille. Mais ce scooter possède 3 roues, ce qui facilite son utilisation sans béquille à l’arrêt. Ici, Liger propose un scooter électrique avec deux roues capable de rester stable à l’arrêt, à petite vitesse ou en marche arrière, sans avoir à poser le pied par terre. Une première mondiale basée sur un système intelligent, autonome et innovant.

Pour concevoir ce scooter, la marque s’appuie sur sa technologie brevetée Autobalancing qui garde le scooter stable entre 0 et 10 km/h et se désactive au-delà. Elle permet plusieurs fonctions :

FootFreeStop : Plus besoin de poser le pied par terre lorsque vous vous arrêtez ou que vous roulez à faible allure.

: Plus besoin de poser le pied par terre lorsque vous vous arrêtez ou que vous roulez à faible allure. ReverseRide : La manœuvre de marche arrière peut être réalisée sans avoir besoin d’utiliser ses jambes.

: La manœuvre de marche arrière peut être réalisée sans avoir besoin d’utiliser ses jambes. Learn2Ride : Une aide de stabilité pour faciliter l’utilisation du scooter par des débutants.

« Toutes ces technologies permettront d’accélérer la révolution de l’électrique avec le potentiel de constituer la base des futurs deux-roues du marché« , se réjouit le co-fondateur de Liger, Vikas Poddar.

On imagine bien ce scooter en libre-service dans les rues de Paris pour limiter les accidents des novices l’utilisant.

Plus qu’un scooter électrique autostabilisant, un modèle connecté et performant

En plus de cette technologie unique sur le marché, le scooter dévoilé par Liger est aussi un modèle aux caractéristiques intéressantes. En effet, il embarque une autonomie de 60 km (batterie amovible), peut atteindre une vitesse max de 65 km/h et dispose d’une connectivité complète (4G, GPS intégré…).

Le scooter intègre aussi le système OTA (Over-the-air) qui permet de maintenir son système à jour, même à distance. Une fiche technique capable de concurrencer l’offre actuelle de scooters électriques. Reste à savoir son prix, pour l’instant non dévoilé.

Si le scooter sera commercialisé dans un premier temps sur le marché indien, il devrait très vite arriver en Europe (dès 2024). Les technologies qu’il embarque pourraient permettre au Liger X de frapper un grand coup dans le secteur de la mobilité électrique et donner un coup de chaud à Super Soco, maintenant dans l’obligation de faire de sa pub une réalité !