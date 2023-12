Lidl vous offre gratuitement son robot de cuisine : 100% remboursé !

À un prix aussi doux que du chocolat fondu, le robot Monsieur Cuisine Smart (le Thermomix de Lidl) est prêt à transformer votre cuisine en une scène de Ratatouille. À 360€ et 100% remboursés, c’est moins cher que certains régimes à la mode, mais avec bien plus de saveur (et sans les regrets).

Lidl débarque avec une offre tellement alléchante que même les oignons en pleurent. Même si vous n’avez jamais été un chef étoilé, vos convives seront surpris par votre cuisine avec le robot Monsieur cuisine smart. Fini les pâtes au beurre et bienvenue aux recettes aux petits oignons. Une diversité de repas vous attend tout au long de la semaine, et ce, sans faire d’effort ! Préparez-vous à dire adieu aux casseroles et bonjour à une romance culinaire avec le robot Monsieur Cuisine Smart de la gamme Silvercrest de Lidl ! Détails sur cette offre plus qu’alléchante.

Robot Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest : pour une cuisine à prix Lidl !

C’est l’offre qui va faire trembler tous les chefs étoilés. Lidl et sa marque Silvercrest lance une offre sensationnelle pour la fin d’année. Un robot de cuisine gratuit, ça vous dit ? Ça tombe bien ! C’est ce que vous propose à partir de lundi la marque Lidl. Oui, vous avez bien entendu. Alors que le robot est affiché au prix de 360 €, Lidl vous l’offre via des bons de réduction d’un montant de 30€ par mois !

On vous explique tout pour profiter de cette offre incroyable 100 % remboursé :

Rendez-vous dans l’un de vos magasins Lidl ,

, Bénéficiez de l’offre exclusive sur le robot Monsieur cuisine smart à partir du lundi 4 décembre 2023 ,

, Il faut avoir la carte de fidélité Lidl+ pour profiter de l’offre, sinon vous pouvez en créer une,

pour profiter de l’offre, sinon vous pouvez en créer une, En caisse, vous réglez 360€ et Lidl vous offre 12 coupons de 30€ à dépenser chaque mois à partir du 16 janvier 2024 ,

et Lidl vous offre à dépenser chaque mois à , Les bons sont à dépenser en 1 seule fois (non sécable) sur 30 € d’achats par mois ,

, Ils sont valables sur tout le magasin y compris le bazar ,

, Offre limitée à 1 exemplaire par carte Lidl+ ,

, Quantité limitée, seulement 100 000 exemplaires.

On vous donne donc rendez-vous à partir de lundi dans vos magasins Lidl pour profiter d’un robot de cuisine 100% remboursé !

Robot Monsieur Cuisine Smart Silvercrest de Lidl : un bon achat ?



À un prix plus abordable que la majorité des robots de cuisine similaires, le robot Monsieur Cuisine Smart Silvercrest est un excellent robot de cuisine. 96 % des clients l’ayant acheté le recommandent !

Le nom « Monsieur Cuisine Smart » trouve une justification évidente. Performant en matière de mixage et respectueux des cuissons, ce robot se positionne comme la référence incontournable pour un budget inférieur à 400 €, même s’il n’est pas exempt de quelques petites imperfections.

Un petit peu compliqué à construire, une montée en température un peu lente et quelques erreurs de traduction dans les recettes. Mais en soi, on peut lui pardonner ces défauts à ce prix-là !

Les plus Nouvelle interface repensée, plus réactive que jamais,

Nombreuses recettes détaillées et programmes de cuisson,

Écran tactile avec vidéos des recettes,

Très bon mixage,

Une cuisson précise, stable et uniforme,

Très bon rapport qualité prix. Les moins Construction digne d’IKEA,

Volumineux,

Couvercle difficile à ouvrir et fermer,

Lenteur sur certains modes de cuisson,

Erreurs de traduction sur certaines recettes.

Fini la popote fastidieuse en fin de journée.

Caractéristiques du robot Monsieur Cuisine Smart de Lidl :

Contenance cuve principale 4,5 L Minuteur min/max 1 à 8h Température min/max 37 à 130°C Montée en température (par paliers) 5°C Puissance moteur NC Fonction balance intégrée Oui

Un robot de qualité 100% remboursé, ça n’arrive pas tous les jours ! Il ne vous reste plus qu’à en profiter à partir de lundi dans votre magasin Lidl, mais attention, l’offre est à quantité limitée donc, dépêchez-vous de vous inscrire !