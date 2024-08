Lidl ajoute (enfin) deux nouveautés à son robot de cuisine

Pour célébrer les dix ans de son célèbre robot de cuisine Monsieur Cuisine, Lidl a décidé de frapper fort en proposant deux nouveautés pour son modèle le plus populaire, le Monsieur Cuisine Smart.

Lidl décide de relancer sur son site son célèbre robot de cuisine. Cette annonce marque une étape importante pour l’enseigne allemande qui, depuis une décennie, tente de rivaliser avec les marques premium du marché des robots multifonctions, telles que Vorwerk et son Thermomix.

Et pour bien faire, elle arrive avec deux nouveaux coloris et une promotion : mais en édition plus que limitée. Ces nouveautés vont-elles bousculer le marché des robots de cuisine ?

Pour fêter les 10 ans du Monsieur Cuisine : un design réinventé

La nouveauté introduite par Lidl concerne le design du Monsieur Cuisine Smart. Habituellement disponible en blanc ou même en noir brillant, le robot se décline désormais en deux autres coloris : champagne et titanium.

Ils permettent à la marque d’ajouter une touche d’élégance et de modernité qui pouvaient cruellement manquer au Monsieur Cuisine en comparaison à d’autres robots. Cette initiative démontre la volonté de Lidl d’attirer une clientèle plus large et de répondre aux attentes esthétiques de ses utilisateurs.

Du noir brillant au titanium.

À cela s’ajoute une offre promotionnelle

Pour marquer cette décennie de succès, Lidl propose une réduction de 30 euros sur le Monsieur Cuisine Smart, faisant passer son prix de 429 à 399 euros. Bien que cette ristourne puisse paraître modeste, elle rend le robot encore plus accessible, consolidant ainsi sa position sur le marché des robots de cuisine multifonctions.

Cette offre promotionnelle est disponible en ligne uniquement. Aussi, les stocks sont limités : 3400 sont disponibles pour la version blanche et noire contre 750 seulement pour celles en champagne et titanium.

Des nouvelles couleurs, mais niveau performances ?

Au-delà de ces nouveautés esthétiques, le Monsieur Cuisine Smart reste fidèle à ses performances techniques qui ont fait sa renommée. Si les couleurs changent donc, côté robot en lui-même rien de nouveau à l’horizon.

Ce robot multifonction est doté de la cuisson sous vide, du mixage, de la cuisson vapeur, et bien plus encore. Sa connectivité permet également de suivre des recettes directement via un écran tactile.

Le Monsieur Cuisine Smart est souvent apprécié pour son excellent rapport qualité-prix et sa gamme de fonctionnalités. S’il peut rivaliser avec ses concurrents sur certains aspects, notamment sur son prix (sûrement le robot de cuisine le moins cher sur le marché), il reste néanmoins en dessous d’autres robots sur d’autres.

La puissance du moteur et la précision de certaines fonctions comme le pétrissage de grande quantité de pâte reste à revoir. De plus, l’interface utilisateur pourrait, elle aussi, être améliorée.

Un prix plus bas certes, mais si le robot n’est pas fiable sur la longévité (disponibilité compliquée des pièces de rechanges), ne vaut-il mieux pas investir dans un appareil plus onéreux ? On se pose la question.