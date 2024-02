Le multicuiseur Lidl est à 19€ seulement grâce à la méga promo de ce week-end

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la gamme SilverCrest de Lidl : robot de cuisine, airfryer, aspirateur ou encore sèche-cheveux, la marque se place sur le marché de l’électroménager, mais toujours à petit prix. Et ce week-end, elle tape fort avec une offre imbattable ! C’est le moment où jamais de devenir le prochain Etchebest !

Il sait tout faire ou presque. Cuire rapidement, doucement, à la vapeur, faire sauter, mariner ou revenir, maintenir au chaud, … Bref, c’est un fidèle compagnon de cuisine qui est en promotion ce week-end chez Lidl ! Et ce n’est pas une offre, mais deux qui vous attendent. Tout dépend de votre amour pour la marque… On vous explique.

Lidl casse le prix de son Multicuiseur électrique SilverCrest

Comme nous vous disions, ce n’est pas une mais deux promotions qui sont valables sur Lidl.fr et en magasin, et ce, jusqu’au dimanche 25 février.

La première : si vous n’êtes pas adhérents à Lidl Plus alors, vous aurez le droit à une réduction de 24% sur le Multicuiseur électrique SilverCrest. Soit 49€ au lieu de 64,99€.

En revanche, si vous êtes membre Lidl Plus, là, c’est le jackpot. Ce sont -70% qui vous attendent sur le Multicuiseur SilverCrest. Ce qui vous revient à la modique somme de 19€. À ce prix-là, ça ne se refuse pas.

Et même si vous n’êtes pas encore membre Lidl Plus, vous avez encore la possibilité de le faire. Pour ça, rien de plus simple :

Téléchargez l’application Lidl Plus : l’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store pour les appareils Android et sur l’Apple App Store pour les appareils iOS. Créez un compte : vous devrez fournir des informations personnelles de base, telles que votre nom, votre adresse e-mail, et éventuellement votre numéro de téléphone. Activez votre compte : après avoir soumis vos informations, vous pourriez avoir besoin d’activer votre compte en cliquant sur un lien envoyé à votre adresse e-mail ou en entrant un code reçu par SMS. Accédez aux offres : une fois votre compte activé, vous pouvez accéder à l’ensemble des offres, des coupons de réduction, et des avantages exclusifs offerts aux membres de Lidl Plus. Dont l’offre de ce week-end sur le Multicuiseur SilverCrest. Utilisez votre Carte Lidl Plus en magasin : lorsque vous faites des achats chez Lidl, ouvrez l’application et présentez votre carte Lidl Plus numérique à la caisse pour bénéficier des réductions et accumuler des avantages.

ÉCONOMISEZ 70% sur le Multicuiseur Lidl Voir l’offre

Mais n’oubliez pas, la vente n’a lieu que ce week-end ! Du vendredi 23 au dimanche 25 février 2024. Ne ratez pas le coche !

A lire aussi Aspirateur-robot Lidl : 5 raisons qui expliquent la hype pour ce modèle.

Pourquoi acheter le Multicuiseur électrique de chez Lidl ?

Le multicuiseur Silvercrest proposé par Lidl se compare avantageusement au Cookeo de Moulinex, affichant une concurrence notable en termes de design et de capacités de cuisson.

Doté de 12 programmes variés, cet appareil de Lidl offre la flexibilité nécessaire pour élaborer un large éventail de plats, qu’ils soient sucrés ou salés. Il est conçu pour exécuter plusieurs types de cuisson : de la cuisson sous pression, similaire à celle d’une cocotte-minute, à la cuisson lente, en passant par la préparation de yaourts, le maintien au chaud des mets et la possibilité de programmer le démarrage de la cuisson à un moment choisi, facilitant ainsi la gestion du temps en cuisine.

PROMO EXCEPTIONNELLE – 70 % sur Lidl Voir l’offre

Pour se différencier de ses nombreux concurrents, le Multicuiseur SilverCrest de Lidl comporte de nombreux avantages :

Polyvalence : le Multicuiseur de chez Lidl est conçu pour remplir plusieurs fonctions avec un seul appareil. Cette polyvalence vous permet de remplacer plusieurs appareils de cuisine par un seul, économisant ainsi de l’espace sur le plan de travail.

Rapport qualité-prix : Lidl est réputé pour offrir des produits de bonne qualité à des prix très compétitifs. Leur multicuiseur ne fait pas exception, offrant des fonctionnalités avancées à un prix inférieur à celui de nombreuses marques concurrentes.

Simplicité d’utilisation : le Multicuiseur Lidl est équipé d’une interface utilisateur intuitive, avec des programmes préréglés pour différentes recettes, ce qui rend la cuisson plus accessible, même pour les débutants.

Gain de temps : avec des fonctions de cuisson rapide, comme la cuisson sous pression, vous pouvez préparer des repas complets en bien moins de temps qu’il en faudrait avec des méthodes traditionnelles.

Économie d’énergie : le Multicuiseur est conçu pour être économe en énergie en comparaison à l’utilisation de plusieurs appareils de cuisine ou même au four traditionnel, ce qui peut contribuer à réduire vos factures d’électricité.

Facilité de nettoyage : la cuve est amovible, ce qui facilite le nettoyage après utilisation.

Support et garantie : acheter chez Lidl, c’est bénéficier d’une garantie satisfaisante (3 ans de garantie) et d’un service client réactif en cas de problème avec l’appareil.

Les plus Le design,

Prix imbattable,

Garantie 3 ans,

Départ différé,

Fonctionnalités complètes. Les moins Volume sonore élevé,

Cuve non anti-adhésive.

C’est le moment ou jamais de vous procurer ce robot de cuisine qui sait tout faire ou presque. Vous avez jusqu’à dimanche. À 19€ franchement, c’est cadeau.