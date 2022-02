Lidl cartonne avec un vélo électrique à prix cassé

Lidl, le spécialiste du hard discount met en vente un vélo électrique à prix cassé. Disponible sur le marché européen, le Zündapp Z801 est vendu pour moins de 1000e et serait déjà en rupture de stock.

Loin de se cantonner à l’alimentaire, Lidl continue d’élargir son offre et se lance à la conquête de la mobilité électrique. Après les appareils de domotique, le smartphone ou encore le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Connect, l’enseigne allemande s’attaque au secteur du vélo électrique. En partenariat avec le constructeur allemand Zündapp, l’enseigne propose désormais un tout nouveau modèle, le Zündapp Z801, déjà en vente sur le secteur européen à un prix défiant toute concurrence.

Jusqu’à 125 km d’autonomie

Vélo électrique Zündapp Z801

La fiche technique du Zündapp Z801 est très intéressante compte tenu de son prix (899,99e). C’est un vrai produit de qualité qui est proposé. Le VTT électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 480 Wh signée Samsung. Grâce à cet accumulateur, le vélo offre de 30 à 125 km d’autonomie. Cela dépendra de l’utilisation, de la charge, ainsi que du mode d’assistance choisi par l’usager (speed,turbo, eco,etc.). Alors que les vélos électriques proposent généralement trois niveaux d’assistance, le modèle Zündapp lui en propose cinq.

Pour recharger le vélo, rien de plus simple, il suffit de le brancher sur une prise domestique. Il faut approximativement 5 heures pour obtenir une recharge complète de la batterie. Avec une puissance de 250 W, son moteur contenu dans le moyeu arrière du vélo vous permettra d’atteindre la vitesse maximale de 25 km/h conformément à la législation européenne en vigueur.

Quant à son poids, le Zündapp (conçu en aluminium) est dans la moyenne des vélos électriques et pèse 22,7Kg. Il est équipé de pneus de 27,5 pouces, de 21 vitesses et d’un système de freinage hydraulique MD-280 qui, contrairement aux freins à disque, vous offre de meilleures garanties de puissance de freinage sous la pluie. Le vélo possède aussi un levier de vitesse SL-M315 Rapid Fire et un écran LCD sur lequel s’affiche des informations telles que la vitesse ou l’autonomie.

Le vélo n’est actuellement disponible qu’en Espagne et en Allemagne, et fort de son succès il est déjà en rupture de stock. Il faudra attendre avec patience sa sortie en France et avec un prix aussi bas, nul doute que cela sera une bonne raison pour certains de se remettre au sport !