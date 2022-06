Vous faites peut-être partie de ces centaines de milliers d’internautes qui veulent télécharger ou regarder en streaming des films et des séries sur Internet. Dans ce cas, trouver le bon site peut être un défi. Aujourd’hui, on vous parle du site Libertyland, désormais devenu LibertyVF.

Sur Internet, on trouve de très nombreux sites qui permettent de regarder des films, des séries ou encore des animés en streaming ou encore de les télécharger. Cependant, d’un site à l’autre, la qualité des contenus peut être très variable. Comment faire le tri ? Comment s’y repérer ? Nos articles peuvent vous y aider. Aujourd’hui, on va vous parler de Libertyland.

C’est quoi Libertyland ?

Libertyland, c’est un site qui est désormais très ancien. En effet, il a été lancé en 2009 ! De quoi en faire une véritable institution dans le web français pour les amateurs de ce type de contenus. En 2011, le site comptait la bagatelle de 800.000 inscrits ! Sa réputation tient de la qualité des contenus, la fréquence des mises à jour et aussi la quantité plutôt limitée de publicités.

Mais en 2018, le site doit fermer ses portes. Ses créateurs sont alors jugés devant le tribunal de Rennes et condamnés à des amendes jusqu’à 3.000 euros et des peines de prison pouvant atteindre 3 mois.

Si on pourrait penser que ce verdict judiciaire aurait sonné le glas du site, il n’en est rien. Un nouveau site a vu le jour, lancé par une nouvelle équipe d’administrateurs, motivés par le succès du premier site. Cette nouvelle plateforme de streaming et de téléchargement se nomme désormais LibertyVF. Même si le site a perdu sa très vaste base de données et son important catalogue de contenus estimé à plus de 21.000 films et près de 1.000 séries, il reste assez complet et fonctionnel !

Le site Libertyland propose une interface très simple visuellement et un design épuré. Il joue sur des couleurs claires. La barre de navigation en haut vous permet de trier rapidement entre films et séries. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d’un historique de vos visionnages, mais ce n’est pas obligatoire ni même vraiment nécessaire pour en profiter.

Il est possible de choisir d’accéder au téléchargement direct des fichiers dont les liens sont listés ou encore profiter du streaming complet et illimité.

C’est légal Libertyland ?

Comme permet de le comprendre facilement les nombreux démêlés de Libertyland puis LibertyVF avec les autorités judiciaires, les ayants droits et les forces de l’ordre, Libertyland est bien un site illégal. Il fonctionne principalement comme un annuaire de liens, mais le fait qu’il s’agisse principalement de contenus protégés par le droit d’auteur en fait une cible de choix pour les autorités et la nouvelle autorité de régulation sur Internet, l’ARCOM.

Quelle est l’adresse officielle de Libertyland en 2022 ?

Attention, c’est là que se passe l’étape qui est sans doute la plus compliquée pour de nombreux internautes. En effet, en raison des nombreux problèmes avec les autorités judiciaires, l’adresse peut changer régulièrement et le site peut aussi faire l’objet de blocages. Nous vous expliquons plus bas comment contourner ces mesures judiciaires.

En 2022, l’adresse correcte pour vous connecter à Libertyland devenu LibertyVF est la suivante : https://www.libertyland.al/. Attention, celle-ci peut être amenée à changer. Faites donc preuve de prudence et n’hésitez pas à revenir consulter régulièrement cet article. Nous le mettrons à jour avec de nouvelles informations.

Utiliser un VPN pour accéder au site de streaming Libertyland

De base, lorsque vous naviguez sur un site proposant du streaming ou du téléchargement illégal, il est toujours plus sûr d’avoir recours à un des meilleur VPN du marché. Cela permet de vous protéger face à d’éventuels pirates et de vous assurer que vos données privées sont protégées en toute circonstance.

Cependant, dans le cas de Libertyland, c’est encore plus crucial. En effet, le site, déjà dans le viseur des autorités, peut faire l’objet de blocages judiciaires. Dans ce cas, votre fournisseur d’accès à Internet sera obligé d’en bloquer l’accès. L’utilisation d’un VPN constitue dans ce cas la meilleure solution pour continuer d’accéder à votre site de streaming favori.

5 alternatives intéressantes pour Libertyland

Vous ne trouvez pas ce qui vous convient sur le site de streaming Libertyland ? Peut-être est-il complètement inaccessible ? Dans ce cas, le mieux est de vous tourner vers les alternatives ci-dessous.

Peut-être devriez-vous considérer l’offre légale. Pour quelques euros par mois, vous pouvez vous connecter à Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. On y trouve de très nombreux contenus en très bonne qualité. Vous pouvez aussi partager votre abonnement avec vos proches.

Les meilleures alternatives gratuites à Libertyland

Wawacity est un site de streaming et de téléchargement particulièrement apprécié par de nombreux internautes. Il propose un vaste catalogue de séries et de films et est souvent mis à jour.

Si vous voulez uniquement visionner en streaming sans télécharger, le site Streamcomplet est une très bonne option. Vous y trouverez de très nombreux films, séries animes ou encore documentaires, accessibles en quelques clics.

Tirexo constitue aussi un site de qualité qui plaît à de très nombreux internautes. Certains n’hésitent pas à parler de « Paradis du téléchargement direct ou du streaming ». C’est l’un des sites les plus populaires du genre en France.