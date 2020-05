Le marché des écouteurs sans fil est en pleine mutation et les marques proposent énormément de modèles, que vous pouvez retrouver dans notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth de 2020. Apple, Jabra ou Soundcore… Les spécialistes du domaine se livrent une bataille sans merci pour dominer le marché. Pour se différencier, la stratégie marketing est essentielle afin d’assurer une bonne promotion autour du produit. Pour son nouveau modèle d’écouteurs sans-fil HBS-TFN6, LG a décidé de faire appel à sa clientèle pour tester ses nouveaux écouteurs Bluetooth Tone Free avant de les vendre. Le client est au centre de l’expérience grâce à cette stratégie. Avant de voir ce projet de test clientèle, intéressons-nous au produit.

La conception des LG Tone Free HBS-TFN6

Un excellent confort pour les oreilles

Ce produit a un excellent ajustement audio en appliquant la conception ergonomique de LG au cœur de noyau. Le centre de gravité de l’écouteur est vers l’intérieur du trou auditif. Cela le rend plus confortable lorsqu’il est branché dans l’oreille. Ces écouteurs sont aussi dotés de la technologie de traitement du signal et de la technologie de réglage de Meridian Audio. Ce modèle est disponible en deux couleurs : noir et blanc.

Un boîtier portatif désinfectant à base d’UV

Le boîtier de rangement des écouteurs est doté d’une fonction de chargement sans fil. Il comporte également une fonction “UVnano” qui stérilise 99,9 % des bactéries nocives. Cette technologie de stérilisation par les UV se développe d’ailleurs de plus en plus. Après le lancement de ses premiers écouteurs sans fil l’année dernière, LG Electronics prévoit d’augmenter considérablement sa gamme cette année. Au cours du second semestre 2020 une version améliorée des Tone Free sortira. Elle sera dotée de l’option antibruit, à l’instar des Airpod Pro d’Apple. Attention à ne pas confondre ce nouveau modèle avec les LG tone free HBS-FL7. S’ils ont le même nom, le numéro de série est différent. Ce n’est pas le même produit.

Test final du produit : Les clients au cœur de la stratégie commerciale

Pour tester ses nouveaux écouteurs, LG va sélectionner au hasard 200 clients. Les heureux élus seront tirés au sort sous un système de loterie entre le 22 et le 29 mai. le tirage au sort fini, l’expérience commencera le 3 juin. Ensuite, ils seront chargés de tester les écouteurs pendant un mois. Leurs avis permettront à LG d’avoir un Feedback, avant de commercialiser les écouteurs le mois suivant. L’objectif de LG est de proposer un modèle d’écouteurs sans fil capable de concurrencer ceux des géants Samsung et Apple.

