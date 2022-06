Avec le LG Ergo DualUp, remplacez votre double écran par un seul moniteur

LG lance cette semaine les précommandes de son Ergo DualUp, un écran à l’aspect singulier avec son ratio 16/18 spécialement conçu pour les professionnels habitués aux traditionnels double écrans.

Le marché des écrans d’ordinateur est régi par des courants majeurs comme le format 16/9 à partir des années 2000 ou les écrans incurvés plus récemment, certains constructeurs sortent néanmoins des sentiers battus pour proposer des produits originaux et parfois révolutionnaires.

C’est précisément ce que LG tente de faire avec son nouvel écran au format un peu particulier : le 16/18.

LG Ergo DualUp : un écran au format atypique et haut de gamme

Outre son allure singulière, le LG Ergo DualUp propose une configuration haut de gamme. L’écran de 28 pouces dispose d’une résolution de 2560 x 2880 et la présence de la technologie Nano IPS permet d’obtenir 98% de l’espace colorimétrique DCI-P3, la norme de colorimétrie actuellement utilisée sur la majorité des produits photo/vidéo. L’écran supporte le HDR10, une technologie qui permet notamment à l’utilisateur de distinguer plus de détails à l’écran, en particulier dans les zones claires et sombres. En résumé, LG promet une dalle de grande qualité qui saura satisfaire les professionnels de l’image les plus exigeants.

Comme son nom l’indique, le LG Ergo DualUp est ergonomique pour offrir le plus grand confort possible

Côté ergonomie, l’écran bénéficie d’un capteur qui permet d’adapter la luminosité de l’écran à l’ambiance de la pièce. Pour plus de facilité, l’alimentation, l’image et les données sont toutes transmises via un câble USB type C.

Enfin, LG a mis au point un pied ultra flexible qui autorise une large palette de réglages précis et intuitifs afin d’améliorer le confort de l’utilisateur.

Un écran adapté à de nombreuses applications professionnelles

Une tendance actuelle dans le monde de l’informatique vise à étirer les écrans dans leur longueur passant progressivement du 16/9 au 32/9 et parfois plus. Cette méthode permet de remplacer deux écrans traditionnels qui seraient disposés l’un à côté de l’autre. LG a décidé de voir le problème dans l’autre sens et a empilé deux écrans 16/9 plutôt que de les placer côte à côte. En résulte un écran aux dimensions presque carré qui permet de maintenir le regard sur l’ensemble de son écran sans avoir à tourner la tête.

Ce ratio se révèle particulièrement intéressant pour des tâches nécessitant la vue directe sur deux écrans en simultané comme la retouche photo, le montage vidéo ou encore la programmation informatique.

Un écran parfaitement adapté à la création de contenu et toutes les activités multitâches de manière générale

Difficile pour le moment d’y voir un avantage particulier pour le grand public. En effet, ce format d’écran ne semble pas spécialement adapté pour regarder du contenu ou encore jouer à des jeux vidéo. En revanche, si le format tendait à se développer, il pourrait donner des idées notamment aux studios de jeux vidéo et apporter une expérience de jeu différente.

Vers des écrans de plus en plus spécifiques ?

Avec la commercialisation de son tout nouvel écran, LG nous amène à nous demander si l’avenir de l’informatique ne passerait pas par des écrans dont les tailles et les ratios deviendraient de plus en plus spécifiques en fonction des usages. On voit déjà cette phénomène se développer dans le monde du smartphone avec des formats qui évoluent rapidement au fil des années.

Soyons en tout cas certains que si ce modèle devient un succès commercial, d’autres fabricants tenteront l’aventure de l’écran carré pour peut-être lancer une nouvelle tendance.

A lire aussi : Test du GEEKOM Mini IT8 : un mini PC performant et idéal pour la bureautique