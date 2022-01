LG développe un lave-linge qui n’utilise pas d’eau, mais du gaz

LG serait au développement d’une nouvelle machine à laver le linge qui n’utiliserait pas d’eau, mais du dioxyde de carbone. Ce serait une avancée majeure pour l’écologie.

Comme le disait le grand penseur Jean-Claude Van Damme : « dans 20/30 ans, y en aura plus ». L’eau n’est pas une ressource infinie sur cette Terre, et c’est pourtant l’une de celles que l’on gâche le plus facilement. Si les efforts populaires se sont faits plus communs au fil du temps, comme la réduction du temps passé sous la douche ou le nombre de chasses d’eaux tirées, une révolution technologique est nécessaire pour endiguer le gaspillage. LG travaillerait à une nouvelle solution très importante.

Une machine à laver LG sans eau, mais avec du gaz

Selon Beebom, le constructeur coréen bien connu pour ses TV et ses appareils électroménagers est à la conception d’un nouveau type de lave-linge. Pour rappel, il s’agit d’un des appareils qui utilise le plus d’eau d’une maison quelconque, et le fait avec beaucoup de gaspillage. LG a développé une technologie qui lui permettrait de n’utiliser absolument aucune eau pour nettoyer nos habits. Le gouvernement sud-coréen a approuvé les premiers tests de cette nouvelle manière de faire, permettant à la marque de commencer à travailler sur un produit à destination des particuliers.

Mais quelle est cette mystérieuse technologie ? Elle se base non pas sur l’eau, mais sur le dioxyde de carbone. Oui, un gaz pour remplacer un liquide. Par un procédé de réfrigération et de compression, LG aurait trouvé un moyen de convertir ce gaz en liquide, qu’il utiliserait ensuite pour nettoyer les vêtements. Sans même avoir besoin de détergent ! La viscosité et la tension superficielle du dioxyde de carbone liquide seraient clefs dans le processus. Mais ce n’est pas fini : après un lavage, le lave-linge d’un nouveau genre serait capable de reconvertir le liquide en gaz, pour le réutiliser pour un prochain lavage.

Ce serait donc un système complètement fermé et autonome, qui n’occasionnerait que très peu de soucis pour l’environnement. Les machines à laver le linge actuelles utilisent beaucoup d’eau, et la mixent également avec de nombreux produits comme des détergents. Ce lave-linge serait absolument libre de tout ça. C’est une véritable potentielle révolution que prépare ici LG, mais elle ne sera pas accessible tout de suite : l’entreprise prévoit encore 2 ans de tests en laboratoires avant de pouvoir présenter une version finale.