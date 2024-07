LG a enfin trouvé la solution pour cacher votre climatiseur moche

Dans sa vaste gamme de produits connectés, LG a présenté le 27 juin un climatiseur capable de se dissimuler dans votre intérieur.

Vous avez ou souhaitez avoir un climatiseur chez vous ? LG a la solution de l’été pour rester au frai tout en n’entachant pas la beauté de votre intérieur. Avec son nouveau concept de climatiseur à écran LCD de 27 pouces, la marque sud-coréenne espère révolutionner le monde de la climatisation, mais est-ce seulement possible ?

Pourquoi LG ajoute un écran LCD à son climatiseur ?

Appelé le « Artcool Gallery », le climatiseur de 2,5 (ou 3,5 kW) de LG ajoute un écran LCD de 27 pouces. Le but est relativement simple à trouver, grâce à cet écran intégré, vous pourrez dissimuler votre clim (habituellement disgracieuse) derrière un film, une série ou même un tableau.

Alors LG ne vend pas ce climatiseur en mettant en avant que son écran LCD, mais aussi, car celui-ci serait particulièrement silencieux (20 décibels maximum en puissance faible). L’autre avantage majeur est qu’il peut être intégré à l’univers LG via l’app ThinQ, c’est-à-dire commandé à distance et en harmonie avec vos autres équipements LG.

LG une marque qui veut mettre des télés partout ?

De loin, c’est un peu l’impression donnée par LG… En 2023, la marque sud-coréenne avait intégré notre top des pires produits présentés au CES avec son frigo LG MoodUp composé de 4 panneaux LED et pouvant se transformer en gigantesque enceinte Bluetooth dans votre cuisine.

L’intérêt premier était surtout d’avoir une vitre transparente pour voir l’intérieur de son frigo sans l’ouvrir, mais à 1999€ la vitre, on se tourne plus facilement vers un modèle moins cher à la porte opaque.

Et c’est sensiblement le même constat avec le « Artcool Gallery » qui n’est plus trouvable (pour le moment) sur le site officiel de LG et se vend entre plus de 600€ et 1600€… Une innovation esthétique onéreuse donc qui pourrait donc plus refroidir les ardeurs des clients que leur intérieur.