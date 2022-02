Les nouvelles tablettes Samsung sont déjà en rupture de stock

Lors d’une présentation officielle de son Galaxy S22 qui s’est tenue en février, la firme coréenne Samsung en a profité pour présenter sa nouvelle série de tablette Galaxy Tab S8. Fortes de leur succès, deux des modèles de la gamme ne sont déjà plus disponibles. Ne pouvant faire face à cette demande écrasante, Samsung stoppe momentanément les précommandes aux États-Unis.

C’est à l’occasion d’un évènement officiel (Galaxy Unpacked) organisé dans le Métavers le 9 février dernier, que Samsung a présenté ses produits phares. Bien évidemment le Galaxy S22 était très attendu, mais il semble que d’autres produits de la marque, comme les tablettes, aient profité de cette visibilité attirant ainsi toutes les convoitises. Preuve en est : moins d’une semaine après le lancement officiel, les tablettes de la gamme Galaxy Tab 8 obligent Samsung à suspendre les précommandes aux États-Unis pour deux de ses modèles. Ce succès pourrait-il entraîner un regain de popularité des tablettes sous Android ?

Les tablettes Samsung Galaxy Tab S8 victimes de leur succès

La nouvelle série de tablettes Samsung Galaxy Tab S8 connaît un succès sans précédent aux États-Unis. À tel point que le géant coréen Samsung, se voit dans l’obligation de stopper les précommandes des modèles Galaxy Tab S8 standard et Galaxy Tab S8 Ultra, ne pouvant faire face à cette “demande écrasante”. Pour l’instant le modèle Galaxy Tab S8 Plus est toujours disponible en précommande, mais ce n’est évidemment qu’une question de temps.

« Nous sommes ravis de la réponse des consommateurs à notre nouvelle gamme Galaxy Tab S8. En raison de la demande écrasante des dernières 48 heures, nous suspendrons les précommandes sur Samsung.com pour les Galaxy Tab S8 Ultra et Galaxy Tab S8. Nous travaillons rapidement pour répondre à l’enthousiasme et à la demande des consommateurs. Veuillez rester à l’écoute pour plus de mises à jour. » Samsung

Des tablettes haut de gamme fonctionnant sous Android

Il faut dire que la gamme a tout pour plaire. Les trois tablettes au design élégant, sont aussi les plus performantes et les plus solides construites par Samsung. Toutes les trois équipées du stylet S Pen qui bénéficie d’un temps de latence considérablement réduit, vous permet de prendre des notes rapidement et vous donne l’impression de dessiner comme sur une vraie feuille de papier.

Elles utilisent aussi la puce Snapdragon 8 Gen 1, qui est actuellement la référence pour le segment haut de gamme sous Android. Les trois tablettes au gabarit différent, sont aussi pourvues d’écrans Super AMOLED qui garantissent une qualité d’affichage. Quant à la qualité du son, elle est assurée par trois micros intégrés et une fonction de réduction de bruit.

À lire aussi : Samsung S22 : bon plan précommande pour acheter au meilleur prix

Les tablettes Samsung en lice pour détrôner Apple ?

Ce n’est une surprise pour personne : Apple domine le marché des tablettes depuis belle lurette, surtout aux États-Unis ou l’iPAD règne en maître incontesté loin devant ses concurrents. Et pour preuve, Dell, Google, HP, LG, pour n’en citer que quelques-uns, ont tous abandonné face à Apple. Sur le premier trimestre 2021, plus de 700 millions de tablettes se seraient ainsi vendues dans le monde et Apple aurait raflé 59 % des ventes, soit plus de la moitié des parts du marché.

De quoi décourager les plus téméraires, mais pas le géant coréen Samsung. En effet le système d’exploitation Android a ses avantages : il y a plus d’options de personnalisation et l’utilisateur n’est pas bloqué dans un écosystème comme le sont les fervents d’Apple. En tout cas une chose est sûre, avec l’arrivée de sa nouvelle gamme de tablettes, Samsung a non seulement tapé fort mais en plus, il a ouvert une voie sur la concurrence d’Apple qui jusque là était intouchable.