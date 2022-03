La start-up californienne Mojo Vision est parvenue à créer une lentille de contact qui permet d’afficher des informations en réalité augmentée. Cette lentille, dont le prototype devrait prochainement aboutir, se destine aux personnes malvoyantes mais pourrait aussi être utilisée à des fins plus larges.

Ce n’est pas de la science-fiction mais bel et bien la réalité. Aux croisements de la réalité augmentée, du transhumanisme et des objets connectés, Mojo Vision, une start-up fondée en 2015 est sur le point de commercialiser les premières lentilles de contact intelligentes. Les Mojo Lens seront capables de nous offrir une vue augmentée en faisant apparaître via un écran minuscule des informations qui seront directement projetées dans notre champ de vision sans avoir à consulter l’écran d’un Smartphone. Pour l’instant le projet a mis au jour plusieurs prototypes, la prochaine étape visera à faire des essais sur l’œil humain avant sa commercialisation.

La Mojo Lens bientôt testée sur l’œil humain

Fabriquer des lentilles de contact intelligentes n’est pas une tâche aisée et avant de pouvoir présenter le prototype actuel, la compagnie a rencontré quelques accrocs. Cette étape est donc cruciale pour l’entreprise dans son processus de développement, de test et de validation. Le prototype actuel a donc été revu de nombreuses fois et comprend de nouvelles fonctionnalités matérielles et technologies intégrées directement dans l’objectif. Ces fonctionnalités ont permis en autre d’améliorer l’affichage, les communications, le capteur oculaire ainsi que le système d’alimentation. Cette lentille, en plus d’afficher des informations textuelles, peut aussi détecter des objets, suivre le mouvement des yeux, contrôler une interface ou même encore permettre de voir dans l’obscurité.

Évolution des protypes des lentilles Mojo Lens

Comme vous vous en doutez , de nombreux problèmes de sécurité peuvent être liés au port d’un appareil électronique dans une zone sensible comme celle des yeux. Pour résoudre cette problématique, et afin que le projet soit approuvé et certifié par la FDA (Food and Drug Administration), l’entreprise s’est entourée de professionnels de la santé (opticiens, optométristes, etc.) garantissant confort et sécurité. La lentille de contact est donc en verre, car le plastique n’est pas adapté aux différents composants informatiques qui sont intégrés dans l’appareil.

Les lentilles embarquent aussi un système de batterie / © Richard Peterson/CNET

L’écran hexagonal quant à lui, est étonnamment petit : de la taille d’un point d’un stylo à encre (moins d’un demi-millimètre de large et chaque pixel mesure moins de deux micromètres). Selon l’entreprise, c’est « l’écran le plus petit et le plus dense jamais conçu ».

Ce système vient projeter l’image sur la surface de la rétine. Pour parfaire sa mission de réalité augmentée, une mini-caméra capture la scène et un tracker relève instantanément les mouvements de l’œil. De cette façon les informations affichées sont lisibles et ne viennent pas encombrer votre espace visuel. Sans le capteur oculaire, les informations s’afficheraient de façon statique en permanence au centre de votre vision à la manière des Google Glasses. Mojo Vision a également ajouté à sa lentille un code de système d’exploitation et des composants d’expérience utilisateur (UX).

Mojo Vision cible en priorité le marché des malvoyants

Le premier marché que vise Mojo Vision est celui des personnes souffrant de déficiences visuelles. Le capteur d’image permet en effet de zoomer sur un objet, mais aussi d’augmenter le contraste et même voir dans l’obscurité. Idéalement, cela devrait aider les utilisateurs malvoyants à mieux appréhender et mieux se déplacer dans leur environnement.

Dans le cadre de cette démarche Mojo Vision s’est associé au Vista Center for the Blind and Visually Impaired à Palo Alto, en Californie, afin d’entrer en contact avec les membres de l’association et organiser des webinaires où sont abordées les problématiques liées à ce handicap. Bien que le prototype actuel se rapproche du produit fini, il faudra attendre encore quelques années pour que celui-ci soit commercialisé au grand public. En attendant on vous laisse découvrir à quoi pourrait ressembler le futur dans la vidéo ci-dessous.