Pour la rentrée, Aliexpress met en place de super promos appelées Back To School. Grâce à elle, vos appareils High Tech préférés sont à prix réduits, et la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro en fait partie. En effet, son prix chute tout simplement de 59%. Le moment idéal pour vous éclairer sur ce produit et sur la promotion Back To School d’Aliexpress.

Après les soldes d’été annonçant le début des vacances, les promos de rentrée signent la fin des vacances et le début de bons plans géants, surtout chez Aliexpress. Les promotions Back To School sont tout simplement hallucinantes, avec des articles jusqu’à -70% TVA incluse (et d’ailleurs la Lenovo Tab P11 Pro s’en approche fortement). En plus de cela, vous pourrez bénéficier de codes promos (que nous allons vous présenter) et d’un cashback de 10% valable sur tout le site.

Si la période de promotion est déjà courte (du 22 août à 9h au 27 août à 9h), les stocks limités risquent d’être vidés bien avant, alors n’attendez pas.

Lenovo Tab P11 Pro : Une tablette haut-de-gamme au prix contenu

La Lenovo Tab P11 Pro est une tablette haut de gamme, il n’y a pas de doute. Elle vient désormais concurrencer la Xiaomi Pad 5, la Galaxy Tab S7 et l’iPad 9 (qui sont les trois mastodontes de leur domaine au passage).

Pour se faire, elle peut compter sur un écran de 11,5″ OLED, compatible Dolby Vision et HDR10, ainsi que sur 6Go de mémoire RAM et 128Go de stockage. On pourra aussi noter la présence d’un SoC Snapdragon 730G, qui permet de ne pas trop faire chauffer la tablette tout en assurant 15 heures d’autonomie. Le tout est rigoureusement bien monté, avec des finitions très soignées. Pendant seulement quelques jours et dans la limite des stocks disponibles, la promotion Back To School permet de s’offrir cette solide tablette à -59%, soit une baisse de 315€.

Les plus La qualité de l’OLED

La bonne autonomie

Le rapport qualité/prix Les moins Android 10 compatible

Les performances gaming un peu juste

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Lenovo Tab P11 Pro est expédiée depuis la France et livrée en seulement 3 jours.

La Lenovo Tab P11 Pro est la grande sœur de la Lenovo Tab P11, une des meilleures tablettes tactiles du marché.

Il n’y a pas à dire, la Lenovo Tab P11 Pro proposait déjà un rapport qualité/prix acceptable. Mais grâce à la promo Back To School, cette tablette tactile présente un prix tout simplement dérisoire. Alors qu’elle est proposée à 549€ sur le site officiel de Lenovo, Aliexpress a décidé de la proposer au tarif de 259€, soit une chute énormissime de près de 50%.

Grâce au code PDR25, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 25€ sur votre Lenovo Tab P11 Pro, pour la faire passer à un prix final de seulement 234€.

Prix de départ à 549€ pou un prix d’arrivée de 234€ : on arrive à 59% de réduction. Ou presque. En effet, n’oubliez pas les 10% de cashback valables sur tout le site et donc automatiquement sur votre tablette tactile.

10% de cashback sur tout le site, 20% sur une sélection d’articles : c’est la promo folle qu’Aliexpress propose du 22 au 27 août, à l’occasion des promos Back To School. Néanmoins, pour en profiter, il y a quelques conditions à respecter. Vous devrez ainsi suivre les étapes suivantes :

Dans votre compte Aliexpress, allez dans l’onglet « Paiement » et activez votre compte Bonus (avec une vérification SMS) ;

» et (avec une vérification SMS) ; Après l’expédition de votre colis, vous recevrez votre cashback dans l’onglet « Bonus » de la catégorie « Paiement » ;

; Vous pouvez ensuite dépenser votre cashback jusqu’au 1er octobre 2022 à 8h59.

En cas de retour d’article permettant d’obtenir un cashback, ce dernier sera déduit de votre compte Bonus. À l’inverse, dans le cas où vous voulez retourner un article que vous avez acheté avec votre cashback, ce dernier sera remboursé sur votre compte Bonus.

Pour ne pas abîmer votre nouvelle Lenovo Tab P11 Pro, n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien nettoyer sa tablette tactile.

Les codes promo Back To School à connaître

Selon la valeur de votre achat, la promo Back To School vous permet d’obtenir différents codes plutôt intéressants. Voici donc les 7 codes promo non cumulables et valables sur tout le site du 22 août à 9h au 27 août à 8h59 :

PDR2 : 2€ dès 25€ d’achats

: 2€ dès 25€ d’achats PDR5 : 5€ dès 50€ d’achats

: 5€ dès 50€ d’achats PDR10 : 10€ dès 100€ d’achats

: 10€ dès 100€ d’achats PDR25 : 25€ dès 200€ d’achats

: 25€ dès 200€ d’achats PDR35 : 35€ dès 300€ d’achats

: 35€ dès 300€ d’achats PDR50 : 50€ dès 400€ d’achats

