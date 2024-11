Lenovo propose le combo parfait tablette/clavier/stylet à -46%

À quelques semaines du Black Friday, Lenovo lance sa saison des promotions avec une offre immanquable sur l’un de ses best-sellers : la tablette P12 accompagnée de son stylet et d’un clavier.

Décidément, c’est la saison des packs connectés ! Après Xiaomi qui présentait un Bundle avec smartwatch et écouteurs Bluetooth, c’est au tour de Lenovo de proposer son propre pack composé d’une tablette vendue avec un stylet et un clavier. Ce combo taillé pour la productivité bénéficie d’un tarif redoutable.

Lenovo se lâche et offre presque 50% de remise sur sa tablette

Fidèle à sa réputation Lenovo a décidé de faire la part belle à la productivité en proposant les outils indispensables pour profiter de toute la puissance de sa tablette Tab P12, et ses 256 Gb de stockage.

Si l’ensemble est habituellement affiché au tarif de 648,91€, son tarif dégringole littéralement à quelques semaines du Black Friday. Avec 46% de remise, il descend donc sous la barre des 350€ sur le site de Lenovo. Pour en profiter, vous n’avez qu’une seule chose à faire : entrer le code promo NOVEMBRE.

ACHETEZ le Pack Lenovo P12 à 349€ chez Lenovo

Question livraison, Lenovo joue, encore une fois, la carte de la générosité en offrant les frais de port.

Le stylet fourni avec la tablette la rend encore plus polyvalente

Une tablette taillée pour le quotidien

Avec sa tablette P12, équipée d’Android, Lenovo a cherché à trouver le meilleur compromis entre prix et performances. Le pari est réussi puisqu’on bénéficie d’un écran de 12,7″ affichant une résolution en 3K, et aux couleurs bien calibrées. Les 8 Go de RAM se montrent amplement suffisantes au quotidien. Si les 256 Go de stockage risquent d’être vite remplis, le port microSD permettra d’étendre avec facilité le stockage de la tablette.

On apprécie également son poids plume, sa batterie de 10 000 mAh et son Wi-Fi 6 qui permettra d’obtenir une correction réseau optimale.

Côté accessoires, le stylet facilite l’utilisation de la tablette et permet même de se risquer à quelques esquisses. Le clavier, lui, est un véritable game-changer. Il transforme la tablette en véritable ordinateur portable, faisant d’elle un véritable outil de travail, idéal pour la prise de notes.

Écran 12,7″ et résolution 3K

Batterie 10 000 mAh

Stockage de 256 Go

Charge 30 W

RAM de 8 Go

Clavier AZERTY

La P12 vous autorisera même à jouer grâce au Xbox Cloud