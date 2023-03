Lors de l’édition 2019 du MWC, grand salon de la téléphonie mobile, Samsung avait fait fureur en présentant son premier prototype de smartphone à écran pliant. Quatre ans plus tard, c’est Lenovo et Motorola qui font le show avec un ordinateur portable et un smartphone équipés d’écrans enroulables.

La technologie des écrans flexibles a décidément le vent en poupe. Après Oppo et son prototype de smartphone nommé X 21, ou LG et sa TV enroulable OLED R, c’est au tour de Lenovo de faire parler de lui avec un ordinateur portable mais aussi un smartphone présenté sous le prestigieux blason de Motorola.

Si l’existence de ces deux prototypes n’est pas tout à fait une surprise, leur présentation au MWC 2023 l’est un peu plus et semble avoir conquis une grande partie du public. Véritable déclaration d’intention de la part de Lenovo à l’égard de cette technologie, ces deux objets sont un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le futur de nos objets du quotidien.

Le Rollable Laptop, une curiosité

À première vue, l’ordinateur présenté par Lenovo arbore un design très classique. Seule l’absence de bordure inférieure de l’écran donne un indice sur sa particularité. C’est en appuyant sur un bouton situé sur la tranche de l’appareil que la magie opère : l’écran s’agrandit en sortant du corps de l’ordinateur. Il passe alors d’une résolution de 2024 x 1604 à 2024 x 2368. Une fois déplié, l’écran d’un ratio de 4:3 devient équivalent à deux écrans 16:9 superposés. Impressionnant !

Cette configuration pose néanmoins des questions sur la solidité de l’ensemble mais aussi sur sa stabilité : une fois déplié, comment s’assurer que l’ordinateur ne bascule pas ? Ce détail qui n’est sans doute pas encore résolu par Lenovo explique peut-être pourquoi les visiteurs ne pouvaient pas prendre l’appareil en main, comme l’indiquait Jon Porter du magazine The Verge.

Le Motorola Rollable, enfin un smartphone original

L’autre prototype du géant chinois prend cette fois la forme d’un smartphone siglé Motorola : un modèle dont l’écran s’agrandit sous nos yeux. Comme pour l’ordinateur portable, il suffit d’appuyer sur la tranche pour voir l’écran se dérouler vers le haut et ainsi passer de 5″ à 6,5″. Son originalité tient en partie à son caractère transparent : l’écran, une fois enroulé, apparaît au dos du smartphone et peut alors servir d’écran secondaire.

Contrairement à la plupart des modèles pliants du marché, ce smartphone de Motorola séduit par sa relative finesse et sa compacité une fois l’écran enroulé. En revanche, l’apparente fragilité de l’écran une fois déroulé pourrait être, en l’état, un réel défaut.

À la suite de son rachat en 2014 par Lenovo, l’entreprise américaine Motorola a su trouver un nouvel élan et propose aujourd’hui un catalogue grandissant de smartphones Android dont le Razr 5G, présent dans notre comparatif des meilleurs smartphones pliables du marché.

Une commercialisation encore lointaine

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur une éventuelle mise sur le marché, ni même concernant la fourchette tarifaire. Et pour cause, lors de la présentation de ces prototypes, le fabricant a bien insisté sur le caractère non définitif de ses produits et a indiqué que la technologie n’était pas encore au point.

De nombreux éléments restent à améliorer comme le processus de déroulement de l’écran à la fois lent (une dizaine de secondes pour le déroulement complet) et gourmand en énergie, mais aussi un éventuel manque de fiabilité et de solidité, du fait de nombreuses pièces mobiles.

Des doutes persistent quant au réel avenir des écrans enroulables. En effet, les contraintes associées sont beaucoup plus nombreuses que pour leurs homologues pliables. On peut d’abord citer leur fragilité due à une structure plus fine mais aussi la difficulté de les rendre étanches. D’autre part, le plus grand nombre de pièces en mouvement rend leur fiabilisation plus difficile.

Lenovo, un habitué des formats originaux

En matière de produits originaux, Lenovo n’en est pas à son coup d’essai. Le fabricant chinois nous a souvent surpris. On pense notamment au ThinkPad X1 Fold, un hybride entre ordinateur portable et tablette équipé d’un vaste écran pliant.

À l’occasion du dernier CES, le fabricant a dévoilé le Yoga Book 9i, un ordinateur portable dualscreen à l’allure pour le moins singulière et dont la commercialisation devrait débuter dans le courant du mois de juin.

Difficile de faire plus modulable !

Reste désormais à savoir si le Rollable Phone et le Rollable Laptop verront vraiment le jour. Si Lenovo a de nombreuses fois démontré sa capacité à commercialiser des produits atypiques, les difficultés et contraintes liées à ce type d’écran pourraient freiner les intentions du fabricant chinois.