Lenovo frappe fort avec une promo folle sur son PC gaming phare

Ne ratez pas cette offre Lenovo : économisez 600€ sur l’ordinateur portable Legion Pro 5 Gen 8 dès aujourd’hui.

Voici le Legion Pro 5 Gen 8, équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 7 et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070. Cette configuration puissante le rend idéal pour les jeux et les tâches exigeantes. Avec une réduction de 600€, c’est le moment idéal pour saisir cette opportunité et acquérir cet ordinateur dédié aux gamers.

Actuellement disponible sur Lenovo, l’ordinateur portable Legion Pro 5 Gen 8, est proposé à un tarif de 1399,01€ au lieu de 2039.01€. Soit une belle réduction de 31%, et 600€ d’économies dans votre poche !

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Lenovo.

Ajoutez l’ordinateur portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 2039.01€, mais vous le paierez à 1399,01€

Legion Pro 5 Gen 8 : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Pour ceux qui recherchent un ordinateur à la fois pour le jeu et le travail, voici ce que le Legion Pro 5 Gen 8 a à offrir.

Affichage

Le Legion Pro 5 Gen 8 embarque un écran de 16 pouces WQXGA offrant une résolution de 2560 x 1600 pixels. Cet écran IPS anti-reflets supporte HDR 400 et couvre 100 % de l’espace couleur sRGB, garantissant des images nettes et des couleurs vives, que ce soit pour jouer ou pour travailler sur des projets visuels.

Performance

Sous le capot, le Legion Pro 5 Gen 8 est propulsé par le processeur AMD Ryzen™ 7 7745HX, qui peut atteindre jusqu’à 5,10 GHz. Avec 16 Go de mémoire DDR5, cet ordinateur gère aisément les jeux les plus récents, les logiciels de montage vidéo ou les tâches multiples sans ralentissement.

Graphisme

Il est équipé d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6. Cette configuration puissante est capable de supporter les jeux en haute résolution et les travaux graphiques exigeants, fournissant non seulement une excellente performance en jeu, mais aussi en création de contenu.

Connectivité et accessibilité

Le modèle inclut le Wi-Fi 6E pour une connexion internet rapide et stable, essentielle tant pour les jeux en ligne que pour les conférences vidéo. Le clavier rétroéclairé RGB ajoute une touche esthétique tout en étant pratique pour les sessions de travail ou de jeu nocturnes.

Processeur Processeur AMD Ryzen™ 7 7745HX (3,60 GHz jusqu’à 5,10 GHz) Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8Go GDDR6 Mémoire 16 Go DDR5-5 200MHz (SODIMM) – (2 x 8 Go) Disque dur 1 To SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Écran 16″ WQXGA (2 560 x 1 600), IPS, anti-reflets, non tactile, HDR 400, 100 % sRGB, 500 nits, 240 Hz, panneau étroit, faible émission de lumière bleue. Webcam 1080p Full HD avec deux microphones

Les plus Carte graphique

Mémoire

Disque dur

Batterie Les moins Écran non tactile

Pour conclure, le Legion Pro 5 Gen 8 offre de bonnes performances et un écran de qualité pour le gaming et le travail. Avec une réduction de 640€, c’est une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent un nouvel ordinateur à un prix avantageux.