Lenovo LP5 : le prix des écouteurs sans-fil dégringole sur AliExpress

Si vous souhaitez vous procurer une paire d’écouteurs Bluetooth en vitesse, les LP5 de la marque Lenovo sont probablement faits pour vous. Coup de chance : leur prix vient de tomber sous la barre des 20€ ! Voici ce qu’il faut savoir avant de foncer…

Working girl ou businessman, féru de sport, amateur de livres audios ou de podcasts… Vous vous retrouvez dans l’un de ces profils, ou dans tous à la fois ? Peu importe ! Les écouteurs LP5 signés Lenovo sont faits pour vous. Bonne nouvelle avant les fêtes de Noël : le prix de ces intra-auriculaires ultra polyvalents fond monstrueusement !

MEGA PROMOTION écouteurs Lenovo LP5 à -72% Acheter

Pourquoi choisir les Lenovo LP5 ?

Chics et discrets, les écouteurs LP5 de Lenovo restent compatibles avec tous les styles vestimentaires grâce à leur couleur passe-partout grise. Couleur qui, de plus, vous donnera moins l’impression d’avoir du plastique entre les mains que le blanc, par exemple (même si le produit est également disponible dans cette couleur, ainsi qu’en noir).

L’absence de fil joue en faveur de l’aspect compact des écouteurs

Mais ce sont surtout les performances audio qui nous intéressent ici. La double-membrane de 13 mm qui équipe chaque écouteur a justement été conçue pour restituer le plus fidèlement un large spectre de fréquences, et ce, avec une distorsion réduite. Il faut savoir que ce type d’écouteurs est généralement équipé de membranes de 8 mm, moins adaptées à la restitution des basses (ces fameux « boom » qui vous font tant vibrer).

Musique ou appels : la qualité du son est là

Plus enveloppante qu’avec d’autres produits, la fidélité audio est donc au rendez-vous, quel que soit le style de musique (électronique, rock, chant symphonique…), sans nécessité de trop avoir à monter le volume. Un avantage qui en amène un autre. Car sur ce type d’appareils, moins le volume est fort, plus longue est l’autonomie. Ainsi, vous pouvez espérer utiliser vos écouteurs pendant 3,5 heures avant de les recharger. De quoi assurer de longues sessions running, ou garantir des appels téléphoniques sans coupure !

Il faut aussi noter que les LP5 embarquent la technologie Bluetooth 5.0, qui met en œuvre le low energy audio (LE audio). Elle contribue en grande partie à l’accroissement de l’autonomie et de la qualité audio, tout en garantissant une latence plus faible.

Un kit complet pour mettre votre smartphone de côté

Pour aller plus loin, Lenovo a également prévu un boîtier de recharge pour alimenter la batterie en situation nomade. Atteignant les 100 % en un peu plus d’une heure, ce dernier multiplie les recharges possibles, poussant à 12 heures l’autonomie de la paire d’intra-auriculaires.

Enfin, les Lenovo LP5 assument aussi leur concept “sans-fil » jusqu’au bout, en vous proposant de sensiblement réduire la dépendance à un téléphone pour les contrôler. En effet, ils sont dotés de commandes directes pour en prendre le contrôle au toucher. Et, dans l’optique de vraiment remplacer votre téléphone et son audio parfois peu confortable, ces derniers offrent une fonctionnalité de réduction de bruit active pour les appels.

Les plus Bonne autonomie

Réduction active de bruit (appels)

Commandes tactiles

Étanchéité Les moins Micro un peu timide

Peuvent tomber en cas de mouvements brusques

Pourquoi cette offre sur les écouteurs LP5 vaut le coup ?

Pour une durée limitée, le prix de cette paire d’écouteurs profite de 72 % de réduction. Cela vaut également pour les kits comprenant un outil de nettoyage et une housse de transport. Il s’agit là d’une offre sacrément au rabais, qui ne se présente pas tous les jours… Il faut noter qu’il est très rare de pouvoir de procurer une paire d’écouteurs offrant une telle panoplie de fonctionnalités, à un prix si réduit.

Le kit de nettoyage fourni aide à garantir la durabilité des Lenovo LP5

À consulter également : comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.

Les écouteurs sont vendus sur la boutique officielle de Lenovo sur AliExpress et leur livraison depuis la Chine est gratuite. Marque reconnue pour ses ordinateurs, Lenovo n’a plus à prouver la qualité de ses équipements. Avec près de 9000 avis, dont plus de 80 % qui leur attribuent une note 5 étoiles, les LP5 ne font pas exception !