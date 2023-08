La console portable Lenovo dévoile son prix et un trailer : une vraie rivale pour le Steam Deck ?

Lenovo se place sur le marché de la console portable avec la Legion Go et pourrait devenir un sérieux concurrent à la ROG Ally et au Steam Deck.

C’est déjà la deuxième fuite pour la Legion Go de Lenovo. Après avoir vu le visuel de sa console portable leaker sur les réseaux-sociaux, c’est maintenant au tour de la vidéo de présentation, des caractéristiques et au prix de sortir avant la présentation officielle…

On en a regardé le contenu et le moins que l’on puisse dire est que si les leaks venaient à se confirmer : la Legion Go pourrait se faire une place de choix sur le marché des consoles portables.

Lenovo Legion Go : une console et des lunettes

Avant de regarder la vidéo de présentation, les visuels montraient déjà que les contrôleurs latéraux pourraient être enlevés de l’écran. Nous pensions alors que le but était de « copier » le principe de la Nintendo Switch, mais en fait pas vraiment.

En effet, Lenovo sortirait une paire de lunettes intelligentes en même temps que sa console portable et permettrait aux joueurs de profiter d’un écran géant virtuel avec les contrôleurs détachés.

Des caractéristiques bluffantes

Pour mieux se rendre compte des performances de la Legion Go, on l’a mise en comparaison avec ses deux principales concurrentes (la ROG Ally et le Steam Deck).

Caractéristiques Legion Go ROG Ally Steam Deck Taille écran (en pouces) 8,8 6,7 7 Résolution 2560 x 1600 (QHD) 1920 x 1080 (Full HD) 1280 x 800 (HD) Taux de rafraichissement 144 Hz 120 Hz 60 Hz Écran tactile Oui Oui Oui Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Zen 2 Carte Graphique AMD RDNA AMD RDNA 3 AMD RDNA 2 RAM 16 Go 16 Go 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To avec SSD 512 Go 64 Go / 256 Go / 512 Go Dimension (en mm) 299 x 131 x 41 (avec contrôleurs) 280 x 111 x 21,2 298 x 117 x 49 Poids (en g) 854 (avec contrôleurs) 608 669 Système d’exploitation Windows 11 Famille Windows 11 SteamOS 3.0

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, la Legion Go ressemble à une ROG Ally sous stéroïdes : une ressemblance qui se retrouve autant au niveau des caractéristiques que dans le prix final.

Un prix problématique ?

Tout comme la console d’Asus, celle de la Legion Go devrait avoisiner les 800 € (voir plus)… Et oui, difficile d’embarquer autant de bons composants sans répercuter les coûts investis à la production sur le tarif en caisse…

POV : tu découvres le prix de la console Lenovo.

Certes, un tel prix pourrait constituer un frein pour de nombreux consommateurs, mais ce type de produit s’adresse avant tout à une communauté très précise de joueurs à la recherche de la meilleure qualité possible (les « casual gamers » se tourneront probablement plus vers le Steam Deck à 399 € que vers les deux autres consoles).

A titre d’exemple, la ROG Ally, malgré un prix élevé, avait accumulé de nombreuses pré-commandes.

« Au bout de 4 jours, nous avons déjà réalisé 1200 ventes, dont 1000 précommandes. […] Sur ce niveau de prix, à part sur les lancements majeurs Apple, j’ai rarement vu ça. » Charlotte Massicault, directrice gaming chez Fnac Darty pour BFMTV

Sans présentation officielle de la console, il est difficile de tirer de grandes conclusions, on espère simplement que la Legion Go ne possède pas le même défaut que la ROG Ally : la batterie. Un critère que nous ne manquerons pas d’analyser lors de la prise en main.