Lefant M1 : le robot aspirateur laveur 2-en-1 est à prix cassé sur Amazon

Avec une aspiration puissante de 4000 Pa, une navigation LiDAR avancée et un mode lavage intégré, le Lefant M1 est conçu pour un nettoyage en profondeur de votre intérieur.

Le Lefant M1 est actuellement disponible à 159,99 € au lieu de 399,99 € sur Amazon, soit une remise exceptionnelle de 60 %.

Le robot aspirateur laveur Lefant M1 est actuellement affiché à 159,99 € au lieu de 399,99 €, soit une économie impressionnante de 240 €.

Avec une note de 4,3/5 sur plus de 3200 avis, il est largement plébiscité par les utilisateurs. En plus d’une livraison rapide, le paiement en plusieurs fois est disponible pour plus de flexibilité.

Lefant M1 : un robot aspirateur intelligent et efficace

Le Lefant M1 combine puissance d’aspiration et intelligence de navigation pour un nettoyage efficace et sans effort.

Navigation avancée LiDAR & algorithme SLAM

Cartographie précise à 99,99 % pour un nettoyage optimisé.

Visualisation en temps réel et programmation personnalisée via l’application.

Fonction 2-en-1 : Aspiration & Lavage

Réservoir d’eau de 160 ml et bac à poussière de 520 ml.

3 niveaux d’eau ajustables pour préserver les sols délicats.

Puissance et adaptabilité

4000 Pa d’aspiration avec 3 niveaux réglables.

Détection automatique des tapis et adaptation de l’aspiration.

Capteur anti-collision et anti-chute pour éviter les obstacles et escaliers.

Autonomie et recharge automatique

Batterie 4000 mAh offrant jusqu’à 200 minutes de nettoyage.

Retour automatique à la base de charge lorsque la batterie est faible.

Contrôle via application et assistant vocal

Compatible Alexa & Google Assistant pour un pilotage à la voix.

Zones interdites, modes et horaires personnalisables via l’application Lefant.

