Face à l’épidémie de coronavirus, le port d’un masque de protection devient une norme universelle ou presque dans de nombreux pays. Avec Leaf Mask, une start-up essaie de bouleverser le marché avec un modèle transparent.

C’est le reproche que font beaucoup de personnes aux masques actuels. On a parfois du mal à se comprendre, à discerner les émotions de nos interlocuteurs. Un nouveau masque veut changer la donne.

Leaf Mask : un masque transparent

Avez-vous essayé de sourire en portant un masque ? C’est tout simplement impossible. On ne parlera même pas des personnes souffrant de surdité qui se retrouvent souvent incapables de lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs. C’est à cette situation que veut pallier Leaf Mask, avec des modèles transparents, mais qui vous protègent. Un modèle imaginé par l’entreprise Redcliff Medical Devices, basée dans le Michigan et qui l’a lancé sur le site Indiegogo.

Un masque de protection homologué par la FDA

Homologué par la FDA (les autorités sanitaires américaines), le Leaf Mask est équipé d’un filtre Hepa N99+. Il se décline en trois versons différentes : Hepa, Leaf UV et Leaf Pro. Les deux derniers comprennent une lumière UV-C intégrée dans le filtre qui permet de détruire les agents pathogènes au niveau ADN. Ils ont aussi une couche permanente anti-microbe et hydrophobe. Deux fonctionnalités qui ont démontré leur capacité à tuer 99,99 % des microbes. Un filtre carbone est aussi présent. Il s’agit aussi d’un masque intelligent, que vous pouvez connecter à votre application iOS ou Android pour connaître la qualité de l’air autour de vous.

Très cher masque de protection



Le principal point négatif de ce masque pourrait bien être le prix. S’il s’agit bien sûr d’un modèle réutilisable, il faut tout de même compter 49 dollars (43 euros) pour faire l’acquisition du modèle de base. Dans ce cas, vous obtiendrez le masque avec deux filtres. Chaque filtre pourra être utilisé pendant un mois. Les modèles Leaf UV et Leaf Pro, plus poussée technologiquement, affichent quant à eux un prix de vente plus élevé. Il vous faudra alors compter respectivement 89 et 199 euros.

Leaf Mask : des livraisons en septembre 2020

Des packs sont aussi disponibles comprenant plusieurs styles de masques ou des quantités plus importantes pour les familles. Les livraisons sont annoncées à partir de septembre 2020. Attention toutefois, il s’agit d’une campagne de crowdfunding, et vous prenez donc un certain risque en appuyant ce projet. Vous aurez ensuite jusqu’à la fin du mois pour changer d’avis. Le projet a déjà reçu plus de 3,8 millions d’euros de financement, grâce à 22 372 personnes.