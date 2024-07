Les batteries externes Anker sont à prix mini durant les Prime Days d’Amazon

Petites, compacts et disponibles pour presque tous les téléphones, les batteries externes Anker sont en promotion sur Amazon pour le Prime Day.

Anker propose des batteries externes portables à la fois puissantes et innovantes, intégrant la technologie Power Delivery 3.1 et bidirectionnelle pour une charge rapide et facile. Avec leur écran numérique intelligent, elles facilitent l’affichage des informations telles que la sortie, la puissance d’entrée et le temps estimé de charge complète. Et si vous souhaitez investir dans de vraies bonnes batteries externes, celles d’Anker sont en promo pendant le Prime Day du 16 au 17 juillet.

Anker MagGo Power Bank : la batterie externe pour iPhone en promo

Grâce à l’intégration de la technologie de recharge sans fil Qi2, similaire au MagSafe, cette nouvelle power bank est particulièrement optimisée pour les smartphones d’Apple. Cependant, les utilisateurs d’Android peuvent également bénéficier de cette source d’énergie pratique.

Pour obtenir cette batterie externe à prix réduit, profitez du Prime Day du 16 au 17 juillet, faisant chuter la Anker MagGo Power Bank de 89,99€ à 71,99€ (-10%).

Elle est disponible en plusieurs couleurs : bleu, rose, noir, blanc et vert.

Achetez la Anker MagGo Power Bank

Caractéristiques de la Anker MagGo Power Bank

Capacité de la batterie 10 000mAh Recharge 2 x plus rapide. L’iPhone 15 passe de 0 à 50% en 44 minutes seulement Compatibilité appareils MagSafe, notamment les iPhone 15 Pro et versions ultérieures (peut charger jusqu’à 1,8 recharges pour l’iPhone 15 Pro) Technologie de charge Charge sans fil MagSafe

Port USB-C pour la recharge filaire et pour recharger la power bank elle-même Dimensions et poids Compacte et légère pour une portabilité facile Indicateurs Indicateur LED pour afficher le niveau de la batterie Design Finition élégante avec un revêtement antidérapant

Support intégré pour une utilisation pratique en tant que support de téléphone

Anker batterie externe Nano Android et iPhone : à prix mini sur Amazon

La batterie externe Anker Nano PowerBank offre une capacité de 5 000 mAh avec un connecteur USB-C intégré, délivrant une puissance de 22,5 W grâce à la technologie PowerIQ 3.0. Elle est dotée de deux ports USB-C pour une double charge rapide et un connecteur pliable pour éviter les câbles emmêlés. Compacte et légère (100 g), elle est conçue pour être facilement transportable. Elle est vendue avec un câble USB-C vers USB-C de 0,6 m.

Et comme pour la Anker MagGo Power Bank, cette batterie externe est en réduction pour le Prime Day d’Amazon du 16 au 17 juillet. Proposée habituellement à 25,99€, elle est actuellement en promo à 19,84€.

Elle est disponible en rose, vert, bleu, blanc et noir.

Profiter de la batterie Anker Nano en promo

Caractéristiques de la Anker Nano PowerBank

Capacité de la batterie 5,000mAh Compatibilité large gamme de smartphones, y compris les iPhone et les appareils Android Technologie de charge filaire via un port USB-C Dimensions et poids Ultra compacte et légère pour une portabilité maximale Indicateurs Indicateur LED pour afficher le niveau de la batterie et l’état de charge Design Finition élégante et minimaliste avec une construction robuste Accessoires inclus Câble USB-C vers USB-C pour la recharge

Anker : une bonne marque de batteries externes ?

Anker est considérée comme une très bonne marque de batteries externes. Voici quelques raisons pour lesquelles Anker est souvent recommandée :

Sa qualité et fiabilité : les produits Anker sont connus pour leur durabilité et leur fiabilité. Ses batteries externes ont tendance à offrir une performance constante et une longue durée de vie.

Sa technologie de charge rapide : de nombreuses batteries Anker sont équipées de la technologie PowerIQ ou Power Delivery (PD), qui permet une charge rapide et efficace des appareils compatibles.

Ses design et portabilité : les batteries Anker sont généralement bien conçues, compactes et faciles à transporter, ce qui les rend pratiques pour une utilisation quotidienne ou en voyage.

Sa sécurité : Anker met l’accent sur la sécurité, avec des protections intégrées contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits, garantissant ainsi une utilisation sûre.

Ses prix compétitifs : malgré leur haute qualité, les batteries Anker sont souvent proposées à des prix raisonnables, offrant un bon rapport qualité-prix.

Son support client : Anker a une bonne réputation pour son service client, offrant souvent des garanties prolongées et un support réactif en cas de problème.

Les plus Excellent rapport qualité-prix,

Service client,

Marque de référence. Les moins RAS.