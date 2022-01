Le casque AR d’Apple devrait coûter plus de 2000 euros

Le prochain casque de réalité augmenté d’Apple, qu’on surnomme communément les Apple Glass, devrait coûter plus de 2000 euros. L’information nous vient d’une source bien informée des plans du constructeur.

La réalité virtuelle n’intéresse pas tous les grands noms de la tech. Du côté d’Apple, on est plutôt totalement investi dans la réalité augmentée, comme le témoigne par ailleurs l’intégration d’un capteur LIDAR au sein de l’iPad Pro. Le constructeur veut clairement pousser le développement de cette technologie, et nous savons son casque dédié à la réalité augmentée surnommé Apple Glass en développement depuis des années maintenant. Plus le développement avance, plus les infos fuitent…

2000 euros pour les futurs Apple Glasses

C’est dans sa newsletter « Power On » que le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, très bien informé sur le sujet, dévoile qu’Apple discute en interne le bon tarif auquel vendre son premier modèle de casque à réalité augmentée. Et selon lui, le constructeur serait en train de prévoir des prix « au dessus de 2000 dollars », soit sûrement au dessus de 2000 euros. Le prix serait aussi élevé non pas pour le prestige qu’Apple vend depuis des années, mais bien à cause des « technologies intégrées » à son casque de réalité augmentée.

Dans les faits, impossible de le nier : la firme de Cupertino commence à avoir toutes les technologies qu’il faut pour réaliser un tel projet. A commencer bien sûr par ses puces Apple M1, qui n’ont pas encore de rival sur le secteur et pourraient être retouchées pour intégrer un produit de la sorte en un éclair. Après tout, le plus grand succès de la réalité virtuelle aura été d’implémenter une puce ARM directement dans un casque avec le Meta Quest. On peut donc très bien imaginer qu’un casque autonome soutenu par Apple aurait toutes ses chances d’exploser sur le marché. La rumeur veut d’ailleurs que le constructeur intègre deux puces ARM maison dans son casque, pour un énorme gain de puissance.

C’est en lien avec ce qu’indique Gurman sur les plans du constructeur. Apple viserait en priorité les joueurs avec celui-ci, et le ferait en mettant en avant sa facilité de développement pour les studios gaming. Serait-ce donc sa tentative d’avoir une sorte de « console » rien qu’à lui, grâce à la réalité virtuelle ? A plus de 2000 euros le produit, il va effectivement falloir toucher une population capable de dépenser une telle fortune pour son divertissement, et les gamers sont souvent en tête sur ce segment. Pas sûr qu’ils apprécient cependant la fermeture de l’écosystème Apple du même temps.