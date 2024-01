Laver ses vêtements neufs avant de les porter ? 3 bonnes raisons de les passer à la machine

Laver ses nouveaux vêtements est une étape indispensable avant de les essayer, mais savez-vous pourquoi ?

Lorsque l’on fait du shopping, l’attente et l’impatience mènent vers une envie universelle : essayer dès que possible ses nouvelles affaires. Qu’elles arrivent en livraison ou qu’on aille les acheter en magasin, l’objectif reste le même : porter ses tenues immédiatement pour pouvoir frimer devant ses amis ou ses collègues.

Mais, bien mal venu sera celui qui ne s’armera pas de patience. Malgré votre enthousiasme débordant, il faudra attendre plus longtemps que prévu avant de mettre pour la première fois sa nouvelle tenue. Un passage dans la machine à laver s’impose, et ce, pour plusieurs raisons.

Limiter le risque d’allergie en lavant ses vêtements neufs

Si vous ne lavez pas vos vêtements neufs avant de les porter, vous risquez d’avoir des allergies. En effet, il existe des colorants et des teintures disposés sur les nouveaux vêtements qui peuvent créer des éruptions cutanées et des inflammations chez certaines personnes.

Ces résidus sont principalement utilisés dans les vêtements synthétiques, tels que le polyester et le nylon, et peuvent donc être présents en quantités plus élevées dans un vêtement neuf et non lavé. Ils partent néanmoins dès le premier lavage !

Éliminer les bactéries grâce à votre machine à laver

Les vêtements sont souvent laissés dans les magasins plusieurs jours, voir plusieurs semaines. Il est possible que de nombreuses bactéries voient le jour, par le simple fait qu’ils se salissent, mais aussi avec les nombreux essayages de personnes en magasins. Philip Tierno, professeur de microbiologie à l’université de New York, avertit dans son étude sur la propreté des nouveaux vêtements achetés.

« Quand des vêtements restent dans le magasin pendant plusieurs semaines, ce ne sont pas cinq ou six personnes qui les essayent, mais plutôt des dizaines » Philip Tierno

Ses recherches ont permis de découvrir des microorganismes pathogènes dans les vêtements essayés tels que les pantalons, les sous-vêtements et les chemises. Une raison de plus pour passer vos nouveaux vêtements à la machine.

Retirer les traitements appliqués sur le vêtement

Lors de la fabrication des vêtements, il n’y a pas que les teintures qui restent sur les vêtements, mais toutes sortes de traitements. Si la majorité des habits ne sont pas dangereux pour la santé, il vaut mieux être prudent.

Anti-bactériens, anti-taches, infroissables, les produits sont souvent vaporisés de substances pour être plus présentables à l’achat.

Bonne nouvelle, tous ses produits disparaissent sans laisser de traces, dès le premier lavage. Avis à tous les acheteurs compulsifs : pour des questions d’hygiène, prenez votre mal en patience ou c’est vous qui souffririez ! On vous aura prévenu.