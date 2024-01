Laver son linge sans lessive : 3 astuces écolos pour faire des économies

Il existe plusieurs alternatives pour éviter d’utiliser une lessive liquide ou en poudre. Un bon moyen de devenir plus écoresponsable et de faire des économies.

En moyenne, un foyer français réalise 220 lessives par an et utilise 26 litres de lessive liquide ou 40 kg de lessive poudre. Quand on découvre les composants des lessives classiques qu’on retrouve en grandes surfaces, on comprend l’impact négatif sur l’environnement. En effet, leur origine pétrochimique les rend non biodégradables et polluants. Une fois utilisée lors de votre machine, elles sont rejetées dans les eaux usées et dégradent l’environnement.

Afin de limiter l’impact environnemental de vos machines à laver, il existe des alternatives à la lessive traditionnelle. Ces méthodes ont le double avantage d’être un choix écologique et économique — le prix moyen par lavage classique est de 0,28€ selon 60 millions de consommateurs, soit plus de 350€ par an.

Le savon de Marseille, lessive naturelle et biodégradable

Pour faire ses lessives plus écologiquement, il ne faut pas chercher bien loin : le savon est une excellente alternative. Mais, pas n’importe quel savon. Le savon de Marseille est un produit biodégradable et naturel qui permet de laver vos vêtements à la machine. Attention à prendre un produit solide, sans glycérine et avec une vraie composition originale (72% au moins d’huile végétale).

Pour sa machine à laver, utiliser le savon de Marseille nécessite plusieurs étapes afin de ne pas boucher la tuyauterie :

Couper en copeau 50g à 100g de savon de Marseille

Diluer le tout dans deux litres d’eau tiède

Ajouter deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez.

Laissez reposer le mélange une nuit entière dans un bidon de lessive

Vous avez une lessive maison, peu chère et écologique

Les noix de lavage, l’ingrédient indispensable pour une machine écolo

Originaire d’Inde, les noix de lavage sont utilisées pour remplacer les produits de lessives classiques. Elles proviennent d’un arbre appelé « arbre à savon » (Sapindus mukorossi en indien) et possèdent sur leur coquille de la saponine, un agent lavant naturel, libéré au contact de l’eau dès 30°C. Si leur efficacité est démontrée pour laver son linge, elle s’avère moins bonne lorsqu’il est question d’enlever une tache.

Leur utilisation est simple : mettre plusieurs coquilles dans un sachet en tissu ou dans une poche d’un vêtement à insérer dans le tambour de la machine à laver. Si votre cycle utilise un lavage à basse température, il est même possible de les utiliser une seconde fois.

Biodégradables et naturelles, les noix de lavage restent critiquées pour leur impact environnemental dû au transport et leur importation d’Inde vers l’Europe.

La lessive maison avec du lierre, une recette de grand-mère

Dernier moyen de laver son linge sans lessive : le lierre. Cette plante considérée comme une mauvaise herbe n’a pas que des défauts. Ces feuilles peuvent être utilisées pour laver votre linge efficacement.

Pour ce faire, il vous suffit de faire bouillir une cinquantaine de feuilles de lierre dans une casserole dans un litre d’eau et de les laisser macérer pendant 24h.

Une fois que vous avez filtré et retiré les feuilles, votre lessive maison est prête à être utilisée. Cette technique permet, à l’instar des noix de lavage, de récupérer la saponine contenue sur le lierre et s’avère efficace pour laver et sans dégager aucune odeur.