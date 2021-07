Vos écouteurs entrent constamment en contact avec les orifices de vos oreilles et parfois même avec leurs conduits auditifs pour les AirPods Pro (réducteurs de bruit). Avec le temps, ils se salissent à cause du cérumen, des peaux mortes et des bactéries en tout genre. Il est donc essentiel pour votre hygiène de nettoyer vos petits compagnons musicaux régulièrement ! C’est aussi un moyen d’assurer le bon fonctionnement des AirPods et d’éviter de les détériorer. On vous explique comment les nettoyer selon leur modèle et comment nettoyer leur boîtier de chargement.

Nettoyage des AirPods de 1ère et 2ème Générations

Les AirPods 1 et 2 sont les plus répandus sur le marché et nécessitent un nettoyage particulier pour leur bon fonctionnement.

Ustensiles

Pour nettoyer vos AirPods vous devrez vous munir d’un chiffon non pelucheux (microfibre), propre, sec et doux. Non pelucheux car il est important de ne pas coincer de fibre du chiffon dans les grilles de vos AirPods ce qui les endommagerait. Vous devrez également avoir sous la main un ou deux cotons tiges parfaitement secs. Les cotons tiges peuvent être remplacés par un cure dent mais rien d’abrasif car cela abimerait considérablement vos écouteurs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser des lingettes avec alcool isopropylique pour les désinfecter.

Utiliser le chiffon et le coton-tige

Le chiffon micro fibre doit être sec afin de ne pas mouiller vos écouteurs. Passez ce dernier sur toute la surface de votre AirPod délicatement sans appuyer afin de ne rien casser. Si des taches tenaces sont présentes, vous pouvez humidifier très légèrement le chiffon afin d’avoir une meilleure efficacité contre la tache. Une fois le chiffon passé sur la totalité de votre écouteur, utilisez le coton-tige sec. Sec car les AirPods ne sont ni étanche ni imperméable à un contact direct avec l’eau. Le coton-tige vous permet de nettoyer les endroits les plus sinueux comme le tour des grilles des AirPods.

Grâce au coton-tige les grilles du microphone et des hauts parleurs seront bien propres même sans avoir mouillé l’embout de ce dernier. Le cure dent quant à lui peut être plus précis et intervenir dans les rainures trop fines. Attention toutefois à ne pas appuyer trop fort au risque de décoller certaines parties en glissant le cure dent trop loin.

Si vous utilisez les lingettes, attention à ne pas toucher les grilles afin d’y laisser des peluches ou des résidus d’alcool isopropylique, dangereux pour la santé s’il entre en contact direct avec l’orifice de votre oreille.

Séchage

Si et seulement si vous avez dû humidifier le chiffon non pelucheux pour enlever une quelconque trace, vous devrez impérativement laisser vos AirPods sécher un long moment sans les ranger dans leur boîtier de charge. Vous devez attendre qu’ils soient parfaitement secs avant de les ranger pour ne pas abîmer la charge des AirPods depuis un boîtier devenu humide. Ne les utilisez pas non plus tant qu’ils ne sont pas secs.

Nettoyage des écouteurs Apple AirPods Pro

Leur nettoyage est identique à celui des AirPods 1 et 2 pour la globalité mais vous devrez réaliser une mission supplémentaire pour garantir leur propreté.

Les embouts intra-auriculaires doivent être retirés d’un coup sec et être rincés à l’eau afin d’ enlever tout résidu du silicone .

Après les avoir lavés à l’eau sans savon ni produit nettoyant , séchez-les à l’aide du chiffon microfibre non pelucheux.

Assurez-vous que les embouts soient secs et repositionnez-les sur les AirPods Pro nettoyés selon les règles précédemment évoquées.

Faîtes attention à bien les positionner dans le sens ergonomique de vos écouteurs en suivant la courbe ovale des embouts intra-auriculaires .

Les AirPods Pro sont quant à eux résistants à l’eau mais non étanche ce qui signifie que vous pourrez également humidifier le chiffon en cas de tache mais ne jamais les mettre sous l’eau directement.

Nettoyage du boîtier de vos écouteurs

La méthode est parfaitement identique pour un boîter de AirPods 1 et 2 que pour les AirPods Pro. Vous devrez nettoyer votre boîtier à l’extérieur mais aussi à l’intérieur afin de ne pas resalir vos écouteurs à la moindre recharge. Faîtes attention de ne rien utiliser d’abrasif pour garantir la solidité et l’uniformité de votre boîtier.

L’extérieur du boîtier de charge

Munissez-vous d’une lingette imbibée d’alcool isopropylique afin de désinfecter la surface externe de votre boîtier. Vous aurez également besoin d’un chiffon doux non pelucheux pour finaliser le nettoyage extérieur de votre boîtier de AirPods. Faîtes très attention de ne pas passer la lingette sur le port de charge afin de ne pas faire pénétrer de liquide alcoolisé à l’intérieur ce qui endommagerait les composants. Après avoir frotté avec la lingette la totalité, séchez le tout avec votre chiffon doux pour enlever tout résidu d’alcool isopropylique ou de saleté.

L’intérieur du boîtier de charge

Avant toute chose, si vous avez laissé vos AirPods dedans, retirez-les et posez-les à côté. Vérifiez ensuite qu’aucune poussière ou débris ne soient au fond du boîtier. Si c’est le cas, vous pouvez utiliser une brosse à poils doux pour extirper les saletés accumulées.

Après avoir éliminé le plus gros, vous pourrez nettoyer l’intérieur du boîtier grâce à un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d’alcool isopropylique. Passez-le avec votre doigt partout où vous pourrez en évitant consciencieusement les points de recharge de vos écouteurs.

Pour les recoins vous pourrez agir avec un cure dent ou un coton tige légèrement humidifié pour nettoyer recoins, rainures et charnières.

Faîtes attention à ne pas toucher les connecteurs métalliques afin de ne rien endommager. N’oubliez de passer le coton-tige sur les rainures du couvercle pour nettoyer toutes les zones sans exception. Pour finir, essuyez le tout délicatement avec un chiffon microfibre et remettez en charge vos écouteurs !

