Lave-vaisselle : 5 usages insolites dont vous ne soupçonnez pas l’existence

Il est possible de laver autre chose que de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine dans votre lave-vaisselle, tels que des objets beautés, des jouets ou des outils de jardinage.

Le nom des objets peut parfois jouer des tours, mais avec le lave-vaisselle, les tours sont courants, pour rendre propre ce que vous y introduisez. Et pas uniquement de la vaisselle. Savez-vous qu’il est tout à fait possible de laver des objets insolites qu’on ne soupçonne pas, voir de cuisiner ?

Laver ses casquettes

Certains accessoires pour votre style ne peuvent pas passer à la machine à laver, au risque de les abimer ou les déformer. C’est le cas des casquettes qui peuvent prendre un coup après un passage au lave-linge. Si une crotte de pigeon tombe sur votre crâne, vous pouvez remercier la casquette qui vous a protégé, mais comment la laver ?

La déjection s’est infiltrée dans les mailles de votre couvre-chef, sûrement la faute au transit intestinal délicat de « Vaillant ». Et bien la réponse peut vous étonner : le lave-vaisselle. En la mettant dans le haut de votre appareil électroménager, avec un cycle de 60°, votre casquette ressortira plus propre que jamais et sans être déformée. Les bottes en caoutchouc et les tongs peuvent aussi être utilisées.

Nettoyer les jouets de vos enfants

Autre objet à mettre au lave-vaisselle pour effacer les traces de chocolats apposées délicatement par vos enfants ou la tache de café renversé dessus : les jouets. Toutes sortes de jeux pour enfants ou de figurines peuvent être passés au lave-vaisselle pour briller à nouveau comme un sou neuf (sou qu’il est également possible de mettre dans votre machine).

Même si ce n’est pas une évidence pour tout le monde, les jouets pour enfants doivent être lavés régulièrement, étant souvent porteur de bactéries (surtout si votre enfant a joué avec à l’extérieur). Le lave-vaisselle permettra de les laver et de les désinfecter. Parmi les différents jouets, voici les principaux qu’il est possible d’introduire :

Les jouets en plastique dur (figurines incluses),

Les jouets pour le bain,

Les jouets de plage (seaux, pelles, râteaux,etc.).

Attention à bien vérifier que le jouet n’a pas de pile ou de batterie, auquel cas ce ne sera plus au lave-vaisselle que vous le remettrez, mais bien à la poubelle.

Passer les outils, les fruits et les légumes du jardin dans le lave-vaisselle

Il est tout à fait possible de mettre au lave-vaisselle ses outils de jardinage, tant qu’ils ne sont pas en bois ou recouverts de terre. Pelle-bêches, griffes, sauts et autres outils sales pourront se refaire une peau neuve.

Il est même possible de mettre dans le lave-vaisselle les fruits et légumes tout droit sortis de votre jardin pour les nettoyer. Par exemple, si vous avez une grande qualité de pommes de terre, le lave-vaisselle est un excellent moyen de les nettoyer en grande qualité sans effort. Surtout, si vous lavez vos fruits et légumes, pensez à ne surtout pas y mettre de liquide-vaisselle ou de pastille, au risque de vous intoxiquer.

Entretenir votre matériel d’entretien

Comment laver les accessoires ménagers salis par la poussière de votre logement ? Vous voyez où nous voulons en venir, le lave-vai…. Il est évident que votre aspirateur ne pourra pas y passer. Mais ces accessoires, buses ou tuyaux, sont parfaitement compatibles avec un passage au lave-vaisselle. C’est même un gain de temps et bien plus efficace qu’un lavage à la main.

D’autres types d’accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle comme votre pelle ou les brosses de votre balai. D’ailleurs tous types de brosses passent parfaitement, puisque le lave-vaisselle pourra les laver en profondeur.

Détails important à connaitre : le bois n’est pas conseillé pour le lave-vaisselle, notamment si vous le passer souvent (il a tendance à se déliter). Aussi, pensez à enlever les cheveux et la poussière afin d’éviter de boucher votre appareil.

Cuisiner des plats à cuisson lente

C’est un usage qu’on n’imagine pas une seule seconde. La cuisine au lave-vaisselle est pourtant possible et même très performante pour préparer des plats à la vapeur de manière constante et à basse température.

Pavé de saumon, foie gras, blanc de poulet moelleux… il suffit de lancer le lave-vaisselle à 65° pendant plusieurs heures pour savourer un plat tendre et délicieux. Attention tout de même a bien emballé votre plat pour qu’il ne prenne pas l’eau.