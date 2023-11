Lave-vaisselle : 5 objets de tous les jours à ne surtout pas mettre à laver

Le lave-vaisselle, s’il est plus pratique que le lavage à la main, peut vous réserver des surprises loin d’être agréables. Verres cassés, couteaux émoussés, assiettes délavées, il est parfois préférable de laver sa vaisselle à la main.

Rappelez-vous le jour où vous êtes passé de la vaisselle à la main à un lave-vaisselle. Cette joie incommensurable qui a divisé votre temps devant l’évier par deux. Lorsque le bouton « on » vous a fait oublier le tas d’assiettes sales qui s’empilent inlassablement de jour en jour sans jamais s’arrêter. Fini ces moments de regrets après avoir invité 10 personnes sans avoir pensé à la vaisselle jetable.

Le lave-vaisselle rend la vie plus facile au quotidien, mais de l’euphorie de son utilisation peut ressortir des erreurs fatales qui peuvent faire regretter le temps du lavage à la main. Si votre éponge pouvait laver toute la vaisselle sale qui passe dans votre évier, le lave-vaisselle est plus capricieux. Certains objets en font les frais et vous remercieront de remonter les manches pour ressortir le Paic citron.

Les ustensiles et planches à découper en bois

L’eau chaude et la puissance du jet du lave-vaisselle ne sont pas compatibles avec une matière : le bois. Vos louches, spatules, cuillères, qu’elles soient en acacia, chêne ou sapin, ne supportent pas l’épreuve du lavage à haute température. Elles peuvent se déformer, se fissurer, voir se décomposer. Aussi, la décoloration est un point à noter, surtout pour les belles planches à découper en bois naturel.

Pour éviter d’avoir des échardes ou de retrouver sa spatule coupée en deux, rien de mieux qu’un coup de savon et d’éponge. Même constat pour tous les autres objets de la cuisine en bois, les rendant tout de suite moins utiles après plusieurs lavages au lave-vaisselle.

Risque du lave-vaisselle : le bois se fissure ou s’effiloche après plusieurs lavages.

Le lave-vaisselle est une des causes de la déforestation (à peu près 0,00001%).

Le cristal et la porcelaine

Parmi les matériaux à ne pas mettre au lave-vaisselle, le cristal sonne comme une évidence. Toutes les matières anciennes ou fines doivent absolument être lavées à la main. La température élevée et les jets ont de grandes chances de fissurer, écailler et pour les verres en cristal très fins, de les briser. Quand on sait que la vaisselle la plus chère est souvent la plus fine, on y fait d’autant plus attention.

Même constat pour la porcelaine. Plus robuste que le cristal, elle peut se décolorer ou perdre ses motifs. D’une manière générale, même blanche, une assiette en porcelaine doit passer par la case évier.

Risque du lave-vaisselle : plus le cristal est fin, plus le risque de casse est important.

Les mugs et gourdes isothermes

Vous avez tous une tasse ou une gourde isotherme pour les transports ou partir en voyage. Si vous la mettez au lave-vaisselle et que vous trouvez une perte d’efficacité, vous pouvez être sûr que les deux sont liés.

Qu’ils soient en plastique ou en métal, les objets isothermes maintiendront moins bien la chaleur ou la fraicheur après plusieurs passages de lave-vaisselle. Un seul lavage ne sera pas rédhibitoire, mais privilégiez au maximum le lavage à la main. De même, si vous décidez de le mettre au lave-vaisselle, placez votre mug sur le panier du dessus et sélectionnez un cycle à basse température.

Risque du lave-vaisselle : les mugs perdent en efficacité et seront moins hermétiques

Votre gourde isotherme n’est pas venue dans votre cuisine pour souffrir.

Les plats en fonte et les poêles antiadhésives

Le revêtement de certains plats peut être impacté par leur passage au lave-vaisselle. C’est le cas de ceux en fonte ou ayant un fond antiadhésif. Il faut savoir que certains peuvent être compatibles avec le lave-vaisselle, mais, si vous avez un doute, il vaut mieux privilégier une éponge (non abrasive).

L’efficacité peut être mise en péril avec la détérioration du revêtement, voir si l’usage est trop répété (pour un plat en fonte notamment), un peu de rouille. Même constat pour l’aluminium, souvent très fragile.

Risque du lave-vaisselle : les plats et poêles voient leurs revêtements s’abimer.

Votre poêle vous dira merci !

Les couteaux de cuisine

Si vous avez l’habitude de mettre vos couverts dans le lave-vaisselle, ce ne doit pas être le cas des couteaux de cuisine (et même des couteaux à viande). Le problème principal qui en émane n’est pas la dégradation de la qualité, mais la lame qui va s’émousser avec le temps. Pour éviter de devoir aiguiser votre couteau tous les quatre matins, pensez à laver les couteaux à la main. Il en est de même pour les râpes à fromages.