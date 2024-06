3 objets insolites que votre lave-vaisselle peut nettoyer facilement

Cela peut sembler surprenant, mais vos couverts, poêles et casseroles ne sont pas les seuls à pouvoir passer au lave-vaisselle. En effet, votre lave-vaisselle peut non seulement cuire certains aliments, mais il est également capable de nettoyer divers objets de votre quotidien !

Le lave-vaisselle, notre sauveur à tous, est bien plus polyvalent qu’on ne le pense. En plus de rendre notre vaisselle étincelante, il peut aussi se charger de nettoyer des objets inattendus. Voici trois objets surprenants que vous pouvez glisser dans votre lave-vaisselle pour gagner du temps et assurer un nettoyage efficace.

1. Les claviers d’ordinateur

Votre clavier d’ordinateur, ce nid à miettes et à poussière, peut bénéficier d’un bon bain dans le lave-vaisselle. Oui, vous avez bien lu ! Avant de commencer, débranchez-le, retirez les piles ou tout autre accessoire amovible (comme les touches), et placez-le à l’envers dans le panier supérieur. Choisissez un cycle délicat et évitez le détergent.

Si on vous le dit !

Une fois lavé, laissez-le sécher pendant 48 heures, voire plus, avant de le reconnecter. C’est une manière efficace de débarrasser votre clavier de toutes les saletés accumulées. Et non, il ne s’agit pas d’une blague, votre clavier vous remerciera, mais il faudra bien suivre toutes les étapes de déconstruction pour être sûr de ne pas l’abimer durant le lavage !

2. Les accessoires d’aspirateur

Les accessoires de votre aspirateur, comme les brosses et les embouts, se salissent rapidement avec la poussière et les poils d’animaux. Pourquoi ne pas leur offrir un petit spa dans le lave-vaisselle ? Placez-les dans le panier supérieur ou le bac à couverts et utilisez un cycle à basse température.

Allez hop, le Dyson au lave-vaisselle

Cette méthode élimine la poussière incrustée sans déformer les pièces en plastique. Assurez-vous de bien les laisser sécher avant de les utiliser à nouveau pour éviter tout risque de moisissure. Voilà une astuce qui vous épargnera bien des efforts !

3. Les jouets en plastique

Les jouets en plastique de vos enfants sont souvent couverts de saletés et de bactéries, surtout après une journée de jeux en extérieur. Plutôt que de passer des heures à les nettoyer à la main, mettez-les dans le lave-vaisselle !

Placez les jouets sur le panier supérieur et utilisez un filet à linge pour les plus petits morceaux. Choisissez un cycle de lavage à haute température pour tuer les germes. Assurez-vous que les jouets ne contiennent pas de composants électroniques ou de piles avant de les laver.

Après vous pouvez aussi mettre « malencontreusement » la manette de jeux vidéo….

Une fois lavés, laissez-les sécher complètement avant de les rendre aux enfants. Voilà une solution simple pour des jouets toujours propres et prêts pour la prochaine aventure !

Pourquoi utiliser votre lave-vaisselle pour ces objets ?

Utiliser votre lave-vaisselle pour ces objets insolites présente plusieurs avantages. Premièrement, le lave-vaisselle utilise généralement moins d’eau qu’un lavage manuel, ce qui est bénéfique pour l’environnement.

De plus, il permet un nettoyage en profondeur grâce aux jets puissants, assurant ainsi une meilleure désinfection.

En outre, le lave-vaisselle offre une solution de nettoyage mains libres, vous permettant de gagner du temps et de l’énergie que vous pouvez consacrer à d’autres tâches. Cette méthode est également particulièrement utile pour les personnes ayant des allergies ou des sensibilités, car elle réduit l’exposition directe aux allergènes et aux produits de nettoyage.

Alors, la prochaine fois que vous nettoyez votre vaisselle, n’hésitez pas à y glisser ces objets insolites pour optimiser l’utilisation de votre appareil.