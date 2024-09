Cdiscount casse le prix du lave-vaisselle BOSCH grâce à une promotion folle

Un lave-vaisselle avec une réduction de -380€ ? C’est bien réel, et cette opportunité vous attend sur Cdiscount. Découvrez comment vous pouvez en profiter !

Votre lave-vaisselle fait des siennes ou vous n’en avez tout simplement pas encore ? C’est peut-être le moment de passer à l’action et de rendre votre quotidien un peu plus facile. Le BOSCH SMV4HTX37E SER4 pourrait bien être la solution que vous attendiez.

Ce modèle propose tout ce qu’il faut pour vous simplifier la vie : une capacité de 12 couverts, idéale pour une famille, et un niveau sonore de 44 dB qui vous permettra de l’utiliser sans même l’entendre. Et avec la technologie Home Connect, vous pouvez lancer un cycle de lavage depuis votre canapé, juste avec votre smartphone. Et le meilleur dans tout ça ? Il est en promotion avec une réduction de -380 €

En ce moment, ce lave-vaisselle est proposé à 449,99 €, soit une réduction de 380 € par rapport à son prix habituel de 829,99 €. C’est une sacrée économie pour un appareil de cette qualité. Si vous voulez vous simplifier la vie tout en faisant un achat malin, c’est clairement une bonne affaire.

Monter votre appareil tout seul, ça peut vite devenir une aventure… compliquée. Pour vous éviter des problèmes inutiles, voici les options de livraison proposées :

Livraison devant votre portail ou immeuble : à partir de 40,00 € . Parfait si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur.

: à partir de . Parfait si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur. Livraison chez vous dans la pièce de votre choix : à partir de 55,00 € . Idéal pour ne pas avoir à trimballer l’appareil à travers toute la maison.

: à partir de . Idéal pour ne pas avoir à trimballer l’appareil à travers toute la maison. Livraison et installation chez vous : à partir de 65,00 €. La solution clé en main, pour ceux qui préfèrent éviter les surprises et laisser faire les pros.

Le lave-vaisselle BOSH : un choix intéressant ?

Le Bosch SMV4HTX37E SER4 est une option idéale pour ceux qui recherchent un lave-vaisselle fiable et efficace. Avec une réduction de 380 € sur son prix habituel, c’est un très bon plan à saisir. Voici pourquoi ce modèle pourrait bien devenir un incontournable dans votre cuisine :

Capacité

Le BOSCH SMV4HTX37E SER4 peut laver jusqu’à 12 couverts en un seul cycle, ce qui est parfait pour les familles ou si vous aimez recevoir. Vous n’avez plus à vous inquiéter de la vaisselle qui s’accumule après un grand repas.

Programmes

Ce lave-vaisselle propose six programmes différents, adaptés à tous les types de vaisselle, que ce soit pour un lavage intensif après un repas copieux ou un cycle plus économe pour la vaisselle quotidienne. Il y a même un programme silencieux si vous préférez lancer le cycle pendant la nuit sans être dérangé.

Silencieux

Avec un niveau sonore de 44 dB, ce modèle est vraiment silencieux. Vous pouvez le faire tourner sans qu’il ne devienne une gêne, même si votre cuisine est proche du salon ou des chambres. C’est pratique pour une utilisation en soirée ou la nuit.

Consommation

Même si ce modèle est classé E en efficacité énergétique, il reste économe avec seulement 9,5 litres d’eau par cycle. Cela permet de faire des économies sur le long terme, tout en respectant l’environnement.

Connecté

Grâce à l’application Home Connect, vous pouvez contrôler votre lave-vaisselle directement depuis votre smartphone. C’est super pratique pour lancer un cycle à distance ou recevoir une notification lorsque votre vaisselle est prête.

Sécurité

L’option AquaStop protège votre maison contre les fuites d’eau. En cas de problème, le lave-vaisselle coupe automatiquement l’arrivée d’eau pour éviter tout dégât. C’est rassurant de savoir que vous n’avez pas à vous inquiéter de possibles fuites.

Utilisation facile

Ce lave-vaisselle est pensé pour être simple à utiliser au quotidien. Il dispose d’un filtre autonettoyant et d’un indicateur lumineux qui vous montre quand il est en fonctionnement. Vous n’avez qu’à le remplir, choisir votre programme, et le laisser faire le reste.

Caractéristique Détails Capacité 12 couverts Programmes de lavage 6 programmes : Auto 45-65°C, Eco 50°C, Intensif 70°C, etc. Niveau sonore 44 dB Classe énergétique E Consommation d’eau par cycle 9,5 litres Connectivité Home Connect (contrôle via smartphone) Fonctions spéciales AquaStop (protection contre les fuites), départ différé Dimensions Largeur : 60 cm, Profondeur : 55 cm, Hauteur : 81,5 cm

Les plus Capacité,

6 programmes,

Niveau sonore. Les moins Installation.

Alors, que peut-on en dire ? Le Bosch SMV4HTX37E SER4 offre un excellent rapport qualité-prix, surtout avec une réduction de 380 €. Il combine une grande capacité, un fonctionnement silencieux et des fonctionnalités modernes comme la connectivité Home Connect. Si vous recherchez un lave-vaisselle fiable, facile à utiliser, et qui s’adapte à vos besoins quotidiens, ce modèle est un choix intéressant.