Lave-vaisselle Albert : un modèle français qui peut être réparé facilement soi-même

À l’occasion du salon Made In France, la marque EverEver a pu présenter son lave-vaisselle réparable soi-même. Encore en précommande, il a déjà séduit un grand nombre de curieux.

Dénommé Albert, le lave-vaisselle de la marque française EverEver est un appareil pas comme les autres. Fabriqué à 80% en France, il a un avantage de taille face à la concurrence : il peut être réparé soi-même et sa durée de vie est estimée à plus de 20 ans.

Le futur lave-vaisselle de EverEver a un nom

La belle histoire commence en 2018 lorsque Martin Hacpille créé l’entreprise EverEver avec pour objectif de lancer son lave-vaisselle réparable. Après cinq années de recherches et développement, trois brevets déposés et plus de 10 000 pièces prototypées, il présente Albert au public. La prochaine étape : fabriquer l’outillage industriel pour passer la conception en grande série du produit et livrer les premiers modèles à partir de mars 2015.

Aujourd’hui, la marque EverEver estime à 60% les achats d’électroménagers motivés par une panne. Même constat à propos des appareils cassés qui sont réparés à seulement 10% à 20%. En partant de ce principe, la volonté de commercialiser un lave-vaisselle durable s’est imposé comme une évidence.

Le lave-vaisselle est disponible en prévente en 7 coloris différents

Albert : un lave-vaisselle durable qui ne cesse d’évoluer

« Albert est le seul lave-vaisselle avec un indice de réparabilité de 10/10. » Martin Hacpille, fondateur de la marque.

Son produit novateur est assemblé avec des modules simples à changer et s’accompagne de tutoriels pour pouvoir remplacer n’importe quelles pièces défectueuses. Pour le remplacement de pièces, la marque s’engage à en fournir de nouvelle pendant huit ans (garantie de 5 ans) et à un prix qui ne dépassera jamais 10% du prix d’achat.

Notez également que la conception modulaire du lave-vaisselle lui permet d’évoluer. Ainsi, si des nouveaux composants viennent à sortir ou si vous voulez une nouvelle couleur, il sera possible de l’intégrer facilement sur votre Albert.

Côté caractéristiques, le lave-vaisselle est un modèle pour 14 couverts avec une classe énergétique C. Il est disponible en plusieurs coloris et peut être choisi en version encastrée ou en version pose libre. Enfin, il possède trois niveaux dont un pour les couverts.

Une campagne qui fait mouche

La marque a lancé une campagne de financement sur Ulule fin octobre et peut compter sur les nombreuses précommandes du lave-vaisselle pour avancer dans son projet. Il est possible d’acheter un Albert à partir de 530€ pour une pose libre (contre 900€ lors de la commercialisation officielle) ou 600€ pour un modèle à encastrer.

En attendant la livraison du lave-vaisselle qui est prévue pour mars 2025, EverEver vous propose une solution de remplacement pour toutes les précommandes. En partenariat avec ENVIE, la marque fournie des lave-vaisselles de substitution jusqu’à la réception de votre Albert.

Sous le lave-vaisselle, il est possible de ranger ses pastilles

Après seulement deux semaines, l’objectif de préventes a déjà été largement dépassé avec plus de 300% supplémentaires — 20 donations étaient prévus par la marque contre plus de 70 actuellement. Une réussite qui tient d’une promesse séduisante : créer une alternative durable et made in France à l’électroménager prêt-à-jeter.