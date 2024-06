Lavez votre linge et votre vaisselle à l’eau froide : la très bonne idée sous-estimée

L’utilisation de l’eau froide au lieu de l’eau chaude dans le lave-vaisselle ou autre est souvent perçue comme une solution moins efficace pour le nettoyage. Cependant, de récentes études et analyses montrent que ce n’est pas toujours le cas…

Les avancées technologiques dans les produits détergents et les appareils électroménagers ont permis de maximiser l’efficacité du lavage à l’eau froide. D’après une étude réalisée aux États-Unis, ce changement offre des avantages significatifs non seulement en termes d’économie d’énergie, mais aussi en matière de durabilité et de préservation des textiles et des matériaux.

Lave-linge : l’efficacité de l’eau froide

L’un des principaux avantages du lavage à l’eau froide est l’économie de l’énergie. Environ 90 % de l’énergie utilisée par un lave-linge est consacrée au chauffage de l’eau. En utilisant de l’eau froide, vous pouvez réduire considérablement votre consommation d’énergie et, par conséquent, vos factures d’électricité.

Les détergents modernes sont spécialement formulés pour être efficaces même à basse température. Ces produits contiennent des enzymes qui sont activées à des températures plus basses, permettant de décomposer les taches et la saleté sans nécessiter d’eau chaude. De plus, le lavage à l’eau froide est plus doux pour les tissus, aidant à prévenir le rétrécissement, la décoloration et l’usure prématurée des vêtements.

Lave-vaisselle et lavage à la main : l’eau chaude est inutile

Comme pour le lave-linge, l’utilisation de l’eau froide dans le lave-vaisselle peut également offrir des économies d’énergie significatives. Les détergents pour lave-vaisselle ont également évolué pour être plus efficaces à des températures plus basses et contiennent des enzymes ainsi que des agents de nettoyage puissants qui peuvent dissoudre les graisses/éliminer les résidus alimentaires sans avoir besoin d’eau chaude.

Les cycles de rinçage à l’eau froide sont également avantageux pour la vaisselle délicate, réduisant le risque de fissures ou d’éclats. De plus, certains lave-vaisselle sont équipés de technologies avancées telles que les capteurs de saleté et les jets d’eau haute pression, qui optimisent le nettoyage à l’eau froide.

Si vous voulez des verres étincelants comme dans les pubs, vous savez ce qu’il vous reste à faire…

« Oui les tâches incrustées ne partent pas à l’eau froide ». Et bien si ! Il suffit juste de faire tremper votre vaisselle avant de passer au nettoyage, rien de plus simple. Combiné avec des détergents efficaces à basse température, le lavage à la main à l’eau froide peut être tout aussi performant que le lavage à l’eau chaude, tout en étant plus respectueux de l’environnement et plus économique.