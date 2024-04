Boulanger fait chuter le prix de ce lave-linge Hisense grâce à une promo immanquable

Ne ratez pas cette offre Boulanger : le lave-linge Hisense WFQA1214EVJM est à -31%. Simplifiez votre lavage dès maintenant.

Vous en avez assez de votre vieille machine à laver et cherchez un remplacement sans vous ruiner ? Ne cherchez pas plus loin. Chez Boulanger, le lave-linge hublot Hisense WFQA1214EVJM est actuellement en promotion. Profitez de cette opportunité pour acquérir un appareil performant à un prix très avantageux.

Le lave-linge Hisense WFQA1214EVJM à -31%

Habituellement proposé à 799.00€, le lave-linge Hisense est désormais disponible pour 549.00€ sur Boulanger, ce qui vous fait économiser 250€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez le lave-linge à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 799.00€, mais vous le paierez à 549.00€.

À noter : la livraison du lave-linge à votre domicile est à partir de 9€.

Faut-il craquer pour le lave-linge Hisense WFQA1214EVJM ?

Ce lave-linge Hisense offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes en plus des ces -31% sur Boulanger :

Capacité et efficacité

Idéal pour les familles nombreuses, ce modèle peut laver jusqu’à 12 kg de linge, ce qui le rend parfait pour les grandes charges comme les couettes. Son tambour de 76 litres offre suffisamment d’espace pour que le linge soit lavé efficacement sans être tassé.

Programmes personnalisés

Le lave-linge Hisense WFQA1214EVJM propose divers programmes, dont un lavage rapide en moins de 15 minutes et un programme vapeur éliminant 99,9% des bactéries, parfait pour une hygiène renforcée.

Économie d’énergie

Ce modèle intègre des capteurs qui ajustent la consommation d’eau et la durée du cycle en fonction de la charge de linge. Cela garantit un lavage efficace tout en minimisant le gaspillage d’eau et d’énergie, ce qui est idéal pour une gestion écologique et économique du foyer.

Niveau sonore

Avec un niveau sonore de seulement 72 dB pendant l’essorage, ce qui est relativement bas pour une machine de cette taille. Son moteur à induction sans courroie est conçu pour réduire les vibrations et le bruit.

Capacité de lavage 12,0 kg Volume du tambour Tambour 76L Vitesse d’essorage 1.400 tr/mn Programmes Charge mixte, coton, délicat, éco, laine, sport Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 59.5 x 84.5 x 66 cm Poids 72,0 kg

Les plus Idéal pour les grandes familles

Niveau sonore

Basse consommation

Lavage rapide Les moins La livraison

Ces caractéristiques font du lave-linge Hisense WFQA1214EVJM un choix pratique et fiable pour les grandes familles qui veulent simplifier leur routine de lavage tout en faisant attention à leur portefeuille et à l’économie d’énergie.