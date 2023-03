Kineon Move+ : la thérapie laser grand public pour soulager les douleurs articulaires !

Kineon Move+ est un kit de lasers permettant de soulager vos articulations de toute douleur chronique ou momentanée. Comment fonctionne cet objet et surtout est-ce que ça marche ?

Vous avez un rhumatisme qui devient gênant ? Kineon Move+ est peut-être l’accessoire qu’il vous faut ! Ce kit de 3 lasers a reçu plusieurs prix sur Indiegogo et pourrait améliorer le quotidien de millions de personnes souffrant de problème d’articulations. Comment fonctionne ce produit ? Est-il vraiment efficace ?

Retrouvez aussi : les 9 meilleures idées cadeaux contre le mal de dos

Kineon Move+ une thérapie articulaire au laser !

Selon l’Inserm, un Français sur deux souffre de douleurs articulaires. Si l’on connait les bienfaits à court terme des bains glacés sur le métabolisme (élimination de l’acide lactique et des courbatures, entre autres), la thérapie laser, elle, reste plus méconnue.

Une des thérapies appelée la LLLT (pour Low Level Laser Therapie) existe depuis 1967 et s’applique autant aux soins esthétiques qu’à certains traitements médicaux.

Le principe théorique de la LLLT est grosso modo l’application de la photosynthèse sur l’humain. Kineon explique qu’en envoyant une lumière froide et indolore dans une zone extrêmement précise, le laser crée une photobiomodulation. Ce terme très technique illustre la capacité des cellules à absorber la lumière du laser et à la transformer en énergie, permettant plusieurs réactions jugées bénéfiques pour le corps :

L’amélioration de la circulation sanguine,

La sécrétion d’endorphine.

Nous ne sommes pas des experts scientifiques :



Il est important de noter que les bienfaits de la LLLT font débat au sein de la communauté scientifique.



Certains pensent que cela peut guérir les douleurs articulaires, d’autres qu’il s’agit d’un simple soulagement temporaire et enfin d’autres argumentent qu’il n’y a aucune preuve que le laser fonctionne réellement (il pourrait s’agir d’un simple effet placebo).



Médisit a compilé d’autres moyens de guérir ou soulager vos rhumatismes.

Le principe théorique utilisé par le Kineon Move+ ne présente aucun risque de brulures ou autres effets secondaires indésirables mais aucune étude scientifique ne permet de le valider…

En théorie, la thérapie laser fonctionnerait comme cela

Le Kineon Move+ reprend donc le fonctionnement basique de la LLLT et la rend accessible au grand public. Le kit présente 3 sets de diodes et une sangle permettant de les lier entre eux. Vous pourrez ainsi entourer votre genou ou omoplate avec le Kineon Move+ et laisser les lasers faire leur effet.

Pour les zones plus petites, vous pourrez n’utiliser qu’un seul laser et vous passer des deux autres. Les lasers s’activent par cycles de 5 minutes et la marque recommande de faire entre 1 et 3 cycles par jour durant les premières semaines d’utilisation.

L’INSA (Institut Niçois du Sport et de l’Arthrose) conseille ensuite de passer à une ou deux séances par semaine.

Est-ce que la thérapie laser fonctionne ?

Si on se fiait aux retours clients présents sur la page IndieGogo du Kineon Move+, on pourrait croire que la thérapie laser est miraculeuse et fonctionne parfaitement. Or l’INSA estime que ce type de soin présente un taux de réussite proche de 60 %.

Cette thérapie laser ne vous guérira donc pas totalement de vos problèmes articulaires mais pourra au mieux en atténuer la douleur. Les bienfaits du traitement peuvent parfois se faire ressentir au bout de 4 à 6 semaines d’utilisation… si toutefois vous en ressentez les effets.

Le Kineon Move+ devrait sortir en juin 2023 pour un prix oscillant entre 380 € et 467 € (en fonction des réductions liées aux précommandes) : un investissement qui devrait être vite rentabilisé par les sportifs mais qui pourrait aussi s’avérer cher payé s’il s’agit simplement d’un effet placebo…